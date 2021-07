Sportivo Minas comienza mañana con los entrenamientos en formativas

Primera Página

Especial de Gonzalo Martínez

Luego de que la Comisión Directiva de Sportivo Minas confirmara oficialmente como director técnico a Fernando Heredia, el joven entrenador inició su trabajo a la brevedad. En la jornada de mañana, dará el puntapié inicial con las prácticas la categoría Sub 16 del club, a partir de las 15:00 horas en el predio de la entidad. Posteriormente, el día sábado entrenará la Sub 14 desde las 15:00 horas, y más tarde la categoría Sub 19 a la hora 16:15. Recordemos que el predio del club se encuentra en la calle 25 de agosto de 1825 ex camino paso de la azotea 2078 (complejo del club). Se destaca el uso de tapabocas y llevar botella de agua individual.