Tren Serrano: costó al menos U$S 32.000 y funcionó unas pocas semanas

Primera Página

PEREIRA: “CARECÍA DE HABILITACIÓN PARA CIRCULAR, NO TENÍA CERTIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR”

La edila María Noel Pereira (Lista 59, Partido Nacional) solicitó semanas atrás un informe a la Intendencia de Lavalleja (IDL) sobre el llamado Tren Serrano, que funcionó en octubre y noviembre del año 2020. El pedido se hizo a través de la Junta Departamental de Lavalleja.





INFORME

En la sesión del miércoles la edila recibió la respuesta solicitada, la que expresa: 1) No hay registro del día de inicio de la puesta en servicio del tren serrano. 2) El tren serrano se encuentra parado, a la fecha no presta servicios. 3) Se desconoce el tiempo de actividad total. Al momento de inicio de la presente gestión el vagón no circulaba, retirándose completamente del servicio en virtud del informe del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 4) La inversión inicial para su puesta en marcha ascendió a la suma de US$ 25.000 más $U 310.342, a lo que debe adicionarse el vehiculo POF 0019 propiedad de la comuna. 5) No se verificó proceso licitatorio para su construcción. 6) En función de lo anterior no se puede establecer que exista una empresa adjudicataria. Su construcción recayó en el proveedor Álvaro Mena Hontou, a través de la empresa Hierros Mena. 7) La certificación mecánica estuvo a cargo del ingeniero civil Eduardo Umpiérrez Gómez. 8) No cuenta con aval técnico para circular expedido por APPLUS (ex SUBTA). 9) El tren no circula debido a los importantes problemas de seguridad que reviste indicados por los informes técnicos. Se adjunta informe del señor Juan Pablo Barbier Castro que indica que un vehículo de estas características “representa un perjuicio a la seguridad de los pasajeros”, así como “la existencia de múltiples restricciones para la circulación del conjunto”. En razón de lo señalado, esta administración ha resuelto sacar de circulación al vehículo de referencia (tren serrano). 10) No se contrató a ninguna entidad aseguradora, dado que se iniciaron los trámites ante el Banco de Seguros del Estado, informando el supervisor de seguros de la sucursal Minas que habiéndose solicitado el día 8 de octubre la prórroga de quince días para tramitar la certificación de APPLUS. Es que a partir del 23 de octubre de 2020, en tanto no consta en poder del Banco de Seguros del Estado, el cumplimiento de la certificación técnica solicitada, la mencionada unidad de transporte, no contaba con cobertura de seguro del Banco Seguro del Estado”.

El informe está firmado por Alejandro Giorello secretario general y Mario García intendente departamental de Lavalleja.





MUCHA INFORMACIÓN

Respecto al informe, al ser consultada por Primera Página, Pereira dijo que “es muy rico en información, responde todas las interrogantes que planteamos, y por sobre todas las cosas es claro y viene acompañado de documentación respaldante. En ese sentido no podemos pedir más. Lo que no fue contestado obedece a que no había información al respecto, tal el caso de la fecha de inicio de actividades del tren serrano, respecto a lo cual se informó que no había registro”.





SE TRATÓ

Respecto a tratar el tema como punto del orden del día, Pereira explicó que “el tema estaba incluido en Asuntos Entrados como ‘Intendencia contesta Oficio 626/2020’, y venía a conocimiento del cuerpo. Al momento de tocarse ese punto solicité que se diera lectura al informe en voz alta por parte de la Secretaría de la Junta, y así se hace. La lectura capta la atención de todos los presentes, y el edil Joaquín Hernández es quien solicita que pase a tratarse en el Orden del Día, quedando como último punto. Al tratar el tema se señaló el costo que el tren serrano representó para la comuna, se informa que costó U$S 25.000 más $ 310.000 más la desafectación de un camión Ford a la flota de la IDL. También se observó que no hubo un proceso licitatorio, y que fue construido por un proveedor de la IDL. Se manifestaron preocupaciones porque carecía de habilitación para circular, la certificación técnica vehicular no existió”.





SIN SEGURO

Pereira manifestó que en el informe expresa que “no poseía seguro, aunque parezca increíble”. “Se adjunta documentación expedida por el BSE donde se daba cuenta de que a principios de octubre de 2020 la aseguradora estatal otorgó un plazo perentorio de 15 días a la IDL para contar con la inspección técnica de la empresa APPLUS, exigencia que es requerida para asegurar el vehículo. Esos 15 días pasaron sin que el BSE recibiera dicha inspección, por lo que no fue asegurado. En la misma línea de preocupación, se remarcó que de acuerdo a lo que surge del informe, la División Ingeniería de Transporte del MTOP indicó que el tren representa un perjuicio a la seguridad de los pasajeros. Se recalcó también que el tren no cumple con la normativa vigente en materia de seguridad vial. Cabe aclarar que se trata de dos vehículos, uno matrícula POF 0350 que es un remolque con asientos, y el otro el camión Ford F4000 matrícula POF 0019 también adaptado con asientos que remolca al anterior. La modificación del camión incumple con el decreto 233/2015, y asimismo, las modificaciones de ambos vehículos no cumplen con lo previsto por el Decreto 533/2008 que refiere a los requisitos de los vehículos tipo remolque o semirremolque”.





PREINVESTIGADORA

Respecto al pedido de la preinvestigadora, Pereira señaló que “es la edil Adriana Peña quien solicitó una preinvestigadora, manifestó que el tren turístico ciudadano era una muy buena idea, que tal vez no fue lo que se esperaba. Dijo que el precio pagado no era excesivo. Solicitó ella misma que se formara una comisión preinvestigadora sobre el tema. De esa forma pasó a ser ella su propia denunciante”.

La preinvestigadora quedó formada por los ediles Felipe de los Santos (presidente), Patricia Pelúa (del Frente Amplio); Miguel del Puerto (de Cabildo Abierto); y Marcelo Gallo y Hugo Olascuaga (del Partido Nacional).





LA IDEA ES BUENA, MAL EJECUTADA

Al consultarla si considera que debería instalarse con todos los recaudos correspondiente el tren serrano, respondió “¡por supuesto!”

“La idea del tren turístico que recorra Minas y sus alrededores es muy buena, lo que pasa es que estuvo mal ejecutada. Tan es así que esta administración lo sacó de circulación. Bien definido, cumpliendo con los requisitos indispensables previstos en la normativa de seguridad vial como forma de garantizar que no sea un peligro para los pasajeros, y contando con contrato de seguro, sería fantástico que pudiera funcionar. Repito, la idea es muy buena, la felicitamos y celebramos, pero hay que ejecutarla de manera correcta”.





AMERITABA DEBATE

El edil Joaquín Hernández (Lista 22, Partido Nacional) pidió que el tema ingresara al Orden del Día, y fue muy crítico durante el debate en el plenario de la JDL. Al consultarlo, manifestó que “nosotros pedimos que se tratara en el plenario porque es un tema que ameritaba un debate, y porque vemos que la sesiones de la JDL se ven enriquecidas por la presencia de la exintendente Adriana Peña -ahora edil-, que saliera su punto de vista al respecto. Así fue, se trató como último punto del Orden del Día, porque el reglamento así lo indica, y tuvimos el apoyo de los compañeros para que se tratara”.





MUCHO DINERO E INSEGURIDAD

Respecto al informe, Hernández dijo que “a nosotros nos llamó la atención el gasto que se realizó con el tren serrano, no criticamos la idea, nos parece fantástico que Minas como ciudad turística tenga este tipo de atractivos, pero lo que nos parece malo es que se hayan gastado 25 mil dólares más 310 mil y algo de pesos en un tren serrano y que duró unos pocos días funcionando. Queremos ser muy estrictos porque estamos hablando del dinero de la gente, pero además un tema que nos preocupa mucho es la integridad física de la gente, lo inseguro que era. Lo dice el informe: el tren serrano no estaba habilitado por el BSE, no tiene las habilitaciones de APPLUS (ex SUBTA) que es quien se encarga de realizar dichas habilitaciones, y no cuenta con la regularización necesaria para circular, por lo tanto una de las primeras diligencias que tuvo el intendente Mario García fue sacarlo inmediatamente de circulación. Todos lo vimos el 27 de noviembre del 2020, el video que mostraba a la gente empujando el tren serrano en el Cerro Artigas, entendemos que todas esas cosas hacen que se pusiera en peligro la integridad de la gente”.





“ME PARECE BIEN”

Sobre la reacción en la JDL de la edil Peña, impulsora de la idea del tren serrano, ahora tan criticada, Hernández manifestó que “ella fue la que solicitó que se forme una preinvestigadora, y me parece bien”. “Nosotros la íbamos a solicitar y ella se adelantó, lo que me parece bien, porque esto da sensatez al tema. Tenemos que cuidar los recursos, ser celosos con los recursos públicos, y tienen que ser cuidados por los administradores que en este caso son los que integran el gobierno departamental, y también los ediles que tienen que controlar al gobierno departamental, al actual gobierno y al anterior gobierno”.





EXCESOS COMETIDOS

Reflexionó el edil blanco que “hoy estamos hablando de un déficit de tres millones de dólares, este dinero gastado es parte de esos excesos que se cometieron en el período pasado en el cual no solo tenemos que empujar el tren serrano, también hay que empujar el enorme gasto que tiene la IDL. Por lo tanto tenemos que ser severos en criticar este tipo de gestiones. En definitiva nosotros lo que queremos dejar claro con este tema es que el tren serrano salió caro, duró poco, y fue una pésima decisión echarlo a andar, porque estas decisiones las termina pagando el pueblo de Lavalleja, cuando paga sus impuestos. No queremos que se cometan este tipo de barbaridades, sin consultar a las personas que saben, sin la opinión consultiva de las personas que tienen que estar involucradas para habilitar un vehículo. Creemos que fue un error del intendente anterior como decisión política, y un error gastar esa cantidad de dinero en un Ford del año 60, que terminó guardado en un galpón inhabilitado para circular”.