Gustavo Beltrán y Gerardo Cano siguen trabajando al frente de sus equipos

Especial de Gonzalo Martínez

Las instituciones continúan trabajando constantemente, tanto en Primera División como en la mayoría de los casos en formativas. Con la gran mejora que se viene dando en los últimos días a nivel de la pandemia, crecen considerablemente las posibilidades de que exista actividad en nuestro medio. A nivel de OFI, nuestro estimado compañero Carlos Fernández, anunció en Primera Página que las Copas de Clubes se jugarían. Producto de ello, los clubes minuanos que participan en estas competencias ya vienen trabajando intensamente en las últimas semanas.





Gustavo Beltrán: “Tenemos grandes expectativas para la Copa de Clubes”

En esta oportunidad, dialogamos con Gustavo Beltrán, director técnico del Club Lito. Al comienzo de la entrevista, el entrenador del equipo litense dijo que “encaramos los campeonatos con la mejor expectativa, la idea es hacer una buena Copa de Clubes y un buen Campeonato Minuano. El objetivo es tratar que Lito se supere. Después de que el club salió Campeón Minuano, siempre se encuentra en la primera posiciones en Primera División. En divisiones formativas debemos mejorar”. Más adelante, se manifestó con relación a la participación de Lito en la Copa de Clubes, y sobre ello remarcó que “en lo personal entiendo que la Copa de Clubes es viable. Nosotros estamos con muchas ganas y tenemos grandes expectativas sobre ese torneo”. Con respecto a las incorporaciones que se han efectuado en las últimas horas, Beltrán marcó que “aún no se han hecho los pases, pero ya hablamos con varios jugadores y están entrenando. Las incorporaciones serían: Bruno Acosta, José Calvo, Andrés Acosta, Pablo Andrich, Sebastián Rodríguez, y seguimos trabajando para sumar más futbolistas. Lito tiene buenas juveniles, por lo tanto, puede llegar algún jugador experiente pero confiamos en los futbolistas de la casa. La idea es darle continuidad a los gurises del club”; nos comentó Beltrán.

Gerardo Cano: “Recién estamos comenzando un trabajo físico exigente”

El actual Campeón del Interior, se mantiene trabajando constantemente con el fin de hacer nuevamente un buen papel en la competencia organizada por OFI. Días pasados, charlamos en exclusiva con el entrenador de los “albirrojos”, Gerardo Cano, quién nos expresó de qué manera iban a iniciar sus entrenamientos. En las última horas, nuevamente establecimos contacto con Gerardo, quién comenzó manifestando que “los jugadores vienen muy cargados, recién están comenzando a hacer el trabajo físico exigente. Esta semana va a hacer toda de entrenamientos. En la jornada de ayer trabajamos en el gimnasio. En los últimos días hicimos un partido amistoso, donde ganamos cuatro a cero, y todos los goles fueron anotados por Andrés Berrueta”. Posteriormente, Cano se refirió al tema de incorporar futbolistas, y declaró que “al momento no hay incorporaciones. En el correr de los próximos días me voy a reunir con la Directiva, pero por lo pronto el plantel está conformado con los muchachos que terminamos jugando. Quizás una o dos incorporaciones puedan surgir. Aún no hay definido”.