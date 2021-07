Mario García: “Sobre el fideicomiso, hay que tomar una decisión responsable”

Primera Página

Primera Página dialogó nuevamente con el intendente Mario García, luego de la extensa nota que publicáramos hace unos días sobre el tema de la situación económica de la Intendencia de Lavalleja (IDL). Esta vez, conversamos sobre el presupuesto quinquenal de la IDL, un fideicomiso de obras que pretende impulsar, políticas sobre adicciones y suicidio, la obra del puente Campanero, y el tránsito.

Referente al presupuesto, el jerarca comunal dijo que “primero que nada debemos decir claramente que no podemos hacer mucha futurología, porque nadie sabe como viene la cosa para adelante. Preferimos hacer un presupuesto para este 2021, que es igual a lo que se gastó en el año 2020. Y en ese sentido después ver si en las sucesivas rendiciones de cuentas o ampliaciones presupuestales podemos ir acomodando un poco el cuerpo a lo que es la planificación y a lo que eran nuestras promesas electorales de campaña, que no preveían un escenario como en definitiva se vino dando”.

EL FIDEICOMISO

Al ser consultado sobre la posible realización del fideicomiso de obras, García manifestó que “es una de las cosas que teníamos previstas previo al tratamiento del presupuesto quinquenal. Ahora, cuando uno veía como venía la mano desde el punto de vista económico en la propia Intendencia, cuando vimos que al otro día de asumir empezaron a caer y a golpear la puerta los acreedores, y entramos a revisar la situación económica, más allá de que también la economía del país no presentó los índices de recuperación que se preveían, nos llevó a postergar la toma de decisiones porque queríamos tener el panorama más claro”.

García explicó que “cuando se contrata un fideicomiso, lo que hace es comprometer parte de los ingresos del año para el repago de esa deuda que uno toma para poder hacer obras en forma rápida. Vamos a esperar a ver cómo se presenta el escenario para los segundos seis meses del año, haremos nuestras previsiones, porque la Intendencia tiene una deuda de 9 millones de dólares, para repagar en unos cuantos años. Pero eso también son recursos que ya están comprometidos. Estamos analizando el escenario, viendo las posibilidades de salir de todo este tema de la pandemia que evidentemente nos golpea desde el punto de vista económico y tomar una decisión que sea responsable y no hipoteque el futuro del departamento”.

PUENTE CAMPANERO

Desde hace años en el departamento se reclama la construcción de un puente sobre el arroyo Campanero, el que, cada vez que hay intensas lluvias, deja aislado a mucha gente. Sobre este punto dijo que la forma de realizar el puente Campanero es a través de un fideicomiso, “porque la gran mayoría de los ingresos de la Intendencia están comprometidos”. “Estamos hablando de que hay una deuda de 9 millones de dólares. Una obra como esa demanda tres o cuatro millones de dólares, por lo tanto no es fácil planificarla y mucho menos con ingresos propios de la Intendencia, no cuenta con ingresos para una obra de tamaña envergadura. Para eso si nosotros visualizamos el puente Campanero a través del fideicomiso que es lo que nos permite la posibilidad de tener recursos frescos en la cantidad suficiente y una posibilidad de pago a unos cuantos años. La concreción de esa obra, que obviamente es muy necesaria, además del hecho que nosotros queremos potenciar y ayudar al crecimiento de la zona de Arequita”.

Sobre otras obras dijo que tiene para firmar un convenio con el Ministerio de Turismo “para invertir en la zona de Arequita, techar la piscina, y generar una propuesta todo el año”. “Hoy lo que le pasa a nuestro Camping Arequita es que está acotada en el tiempo la utilización del mismo, porque vienen estas épocas y nadie se viene a dar una vuelta por ese lugar. En la medida que tengamos servicios que lo hagan utilizable durante todo el año, como por ejemplo la piscina cerrada, evidentemente podemos ampliar la oferta turística, desestacionalizar la zona y que venga gente todo el año. Pero para todo es fundamental el puente Campanero, pero no podemos hacer de toda la obra de un quinquenio un puente. Tenemos que ver y priorizar porque se necesitan obras a lo largo y ancho de todo el departamento”.

LAS AUDITORÍAS

También preguntamos al intendente sobre posibles auditorías, ya que en la campaña electoral dijo que las realizaría una vez asumiera, si ganaba. Al respecto dijo que “en el tema auditorías hay un elemento de operación que es muy difícil llevar a cabo. Cuando uno contrata una auditoría, primero tiene su costo, que no es poco, y segundo desembarcan 25 o 30 personas a analizar las diferentes áreas de la Intendencia. Y en una Intendencia que tenemos cerrada, en donde ni siquiera tenés los funcionarios, debemos cuidar además que no venga gente de otro lado. Hemos sí ordenado algunas investigaciones administrativas y algunos sumarios que están en curso, pero eso de las auditorías lo analizaremos en estos segundos seis meses del año”.

JORNALES SOLIDARIOS

La charla también derivó a sobre la marcha de los Jornales Solidarios. García indicó que “vienen funcionando muy bien, no hemos tenido mayores inconvenientes”. “Prácticamente toda la gente que salió sorteada la primera vez, salvo algunas excepciones que renunciaron o dejaron de ir, lo demás se viene realizando con total normalidad. Han dado una gran mano”.

Recordó que “me llegaban oídas de que la gente decía que el pasto estaba crecido por acá o por allá, pero en mi fuero íntimo decía ‘que crezca el pasto pero no el Covid’. Esa era la cuenta que uno sacaba. Con todo el apoyo de Jornales Solidarios, en un ratito hemos salido a cumplir esas tareas que estaban un poco relegadas y se está acomodando toda la ciudad y todo el departamento”.

EL TRÁNSITO

Al ingresar en el tema tránsito, Mario García tuvo palabras destacadas para el director de esa área, Fernando Toledo, a quien conoce “prácticamente desde su nacimiento”, “la calidad de persona que es, a su familia, lo conozco a él desde lo profesional. Viene trabajando muy bien, más allá que no es un área sencilla, porque nunca cuando alguien tiene que multar y decirle a una persona que no cumple o que comete una contravención a las normas cae simpático. La realidad nos marca que se viene trabajando en forma seria, responsable, poniendo además herramientas sobre la mesa para disuadir el incumplimiento de las normas de tránsito. En ese sentido, el cuerpo inspectivo también está muy comprometido. Se trabaja muy bien además con el Ministerio del Interior, haciendo procedimientos en forma conjunta en todo el departamento. Eso marca que acá nosotros incentivamos y motivamos al cumplimiento de las normas”.

García reconoció que “todos sabemos que lamentablemente y fundamentalmente en el tema de las motos, el tema estaba un poquito ‘fuera de punto’, utilizando un término mecánico. Ahí hay que estar firmes porque en definitiva se pone en riesgo la integridad física del propio conductor y del resto de los habitantes”.

ESTACIONAMIENTO Y ZONA AZUL

En cuanto al estacionamiento de plaza Libertad, dijo que “hay varias ideas para la plaza, que en su origen tenía otro tipo de estacionamiento y de circulación. Al menos así fue planificado cuando se habló de cambiar la plaza. Ahora que está todo volviendo a la presencialidad, y antes de tomar definiciones, tenemos previsto reunirnos con el Centro Comercial, con los operadores de la propia plaza Libertad, para tratar de generar una propuesta diferente. Una plaza que está muy linda, que es un centro atractivo turístico importante, pero tenemos en vista generar algo nuevo”.

Agregó que “tenemos que ir previendo además que la instalación de la Terminal en otro radio de la ciudad, va a generar sin dudas un atractivo en otro lugar, pero que al centro no lo podemos descuidar, para que no pierda protagonismo en lo que es a la vida económica de la ciudad”.

Dijo además que “el estacionamiento de la plaza Libertad lo estamos analizando, además de la vuelta de la Zona Azul, porque hoy el estacionamiento en un radio de seis o siete cuadras a la redonda del centro es muy complicado”.

¿QUÉ VA EN EL ESPACIO DE LA ACTUAL TERMINAL?

En referencia a lo que se construirá en el espacio que ocupa la actual Terminal, Mario García comentó que “en un principio se hablaba que iba a ser un hotel, pero no fue esa la propuesta que se presentó, sino que la propuesta habla de dos torres de edificios de apartamentos, en donde, en uno de esos edificios se destinaban dos pisos a un hotel, el cual no cumplía con lo que uno visualizaba para ese lugar. Una cosa es un hotel, y otra es un edificio de apartamentos con hotel. Considero que el departamento de Lavalleja necesita un hotel, de cuatro estrellas, con servicios diferentes y no era la propuesta que estaba contenida en lo que se presentó a la Intendencia. Eso está en análisis en la Comisión de Adjudicación, que es la que determina si se cumple o no con lo que se había solicitado. Aún no tengo el informe, del que me voy a hacer en los próximos días, pero estoy casi seguro de que no se cumple con lo que se solicitó originariamente que era la construcción de un hotel”.

POLÍTICAS SOCIALES, ADICCIONES, PREVENCIÓN DE SUICIDIOS

Una de las preguntas al intendente apuntó al trabajo de políticas sociales con las personas en situación de calle. En ese sentido quiso reconocer públicamente “el gran trabajo que está realizando el director departamental del Mides, conjuntamente con la directora de Servicios Sociales, quienes personalmente día a día, salvo siete días que tuvieron que estar en cuarentena por haber trasladado a una persona en situación de calle que dio positivo a Covid. Pero de lunes a lunes salen a recorrer la ciudad, buscar las personas que se encuentran en situación de calle, a convencerlas para que puedan ingresar al refugio que está en una de las instalaciones del Ministerio de Defensa en Minas”.

Acotó que “dentro del trabajo que se realiza, está el llevarlos al Hospital por el tema de su salud, y en muchos casos por el tema de las adicciones, y en este punto es un debe que tiene el país y que no es muy fácil tampoco de encontrarle un camino de salida. Es un tema que hay que trabajar con las organizaciones que están dedicadas a esta situación. En Minas tenemos un par de ellas que están trabajando con chicos que tienen problemas de adicciones porque lamentablemente el Estado no brinda soluciones. El Ministerio de Salud Pública, o ASSE, que son quienes están por disposición constitucional encargados de cuidar la salud de la población quienes tendrían que hacerlo. No es una tarea típicamente de los municipios. Nosotros tenemos que abordar el tema porque es algo que nos golpea en las narices a cada uno de nosotros, y algo tenemos que hacer, no podemos estar ajenos. Hay que articular con MSP, ASSE y las ONGs que están dedicadas a tratar con chicos con adicciones, y brindar una puerta de salida. Lo que tiene que brindar la Intendencia es una ayuda”.

García también mencionó que “tenemos que profundizar en el camino de la prevención del suicidio”. “En ese sentido tenemos la psicóloga trabajando en la Oficina de Género de la Intendencia, la que está a cargo de Eliana Alzugaray. Considero que hay que hacer mucho hincapié en algo que nos está faltando y son campañas publicitarias de concientización, que pongan el tema sobre la mesa y que brinden una oreja amiga a la gente que está atravesando esos complejos momentos personales y que lamentablemente les lleva a tomar esa decisión fatal”.