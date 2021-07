Polideportivo del Este a punto de tener su segunda cancha de padel

Primera Página

Adrián Trabadelo, uno de los principales del Polideportivo del Este, informó a nuestra redacción que para la primavera el mencionado Complejo tendrá su segunda cancha de padel.

Indicó que “en éstas últimas horas hemos confirmado que se va a venir la segunda cancha, porque vimos que la demanda con la primera era importante, tuvo mucha aceptación, la gente se prendió a este deporte, buscando realizar alguna actividad física y encontrando en el padel una distracción linda. Tuvimos la duda, pero después de pensarlo bien nos embarcamos en la segunda etapa que es la construir esta nueva cancha. Como pasó con la primera, hay un tiempo de espera, porque si bien uno confirma la compra, las canchas no es que estén en stock en nuestro país, sino que hay que importarla. Lo que hicimos fue confirmar la compra, y ojalá en el correr de la primavera ya podamos disfrutar de dos canchas en el Poliderportivo”.

Trabadelo aseguró que “en realidad la inversión va a ser superior a lo que fue la primera, porque en esa teníamos una parte que ya estaba hecha que era parte de la platea, casi un 70 porciento hecha. Acá hay que hacer todo de cero, movimiento de tierra, etc, por eso es que ya estamos proyectando toda esa parte de la obra. Todo eso va a cambiar un poco la logística porque en realidad la cancha va a estar ubicada en la actual zona de estacionamiento, entonces muta un poco lo que es el Polideportivo porque no vamos a tener estacionamiento interno. De todas maneras preferimos resignar ese espacio para la cancha, y no la parte de verde que tenemos, que es un espacio lindo para lo que es la parte recreativa, el funcional”.