OFI: Pruebas Físicas para Árbitros en San Carlos



Cinco jueces de Minas estarán presentes mañana en el Cedemcar

(Colaboración de Carlos Fernández Pereira)

Serán cinco los Árbitros minuanos que mañana a partir de las 09:30 horas estarán realizando las Pruebas Físicas que levará adelante el Consejo Técnico Sector Arbitrajes de OFI. Ellos serán: Martín Rodríguez, Ruben Abreu, Alejandro Montanelli, Robert Villar y Jorge González.

LA CIRCULAR DE OFI

“Montevideo, 15 de Julio de 2021

Mediante la Circular Nº 2534, el Consejo Técnico – Sector Arbitrajes, informa que se extiende a los sectores convocados para las pruebas físicas de árbitros a realizarse en Cedemcar el día 31 de julio del 2021. Deberán presentarse con la documentación correspondiente, Carne de Árbitro temporada 2021 y Carne del deportista. Documentación sobre Covid 19. Certificado de vacuna o test PCR negativo con hasta 48 horas de validez. Deberán presentarse por razones sanitarias y de las autoridades de la pista en diferentes horarios a saber:

Hora 08:00: Maldonado Capital, Maldonado Interior, Canelones Capital.

Hora 09:30: Canelones Interior, Lavalleja Capital, Lavalleja Interior, Rocha Capital.

Hora 11:00: Florida Capital, Florida Interior, Treinta y Tres Capital, Treinta y Tres Interior, Cerro Largo Capital, Cerro Largo Interior, excedente otras sedes.

Saluda a usted atentamente. Consejo Técnico Árbitros”.

Instructor de Árbitros y Consejero Técnico: Juan Luis Álvarez Silvera.

Instructor de Árbitros y Consejero Técnico: Oscar Berrutte.

CURSO PRIMEROS AUXILIOS

Mediante la Circular N° 2535, el Consejo Ejecutivo de la Organización del Fútbol del Interior resolvió aprobar la solicitud del Consejo Técnico-Sector Entrenadores, al llamado a interesados para realizar el curso de Primeros Auxilios y Prevención de Muerte Súbita. Se debe tener en cuenta que el curso se realizará acorde al número de inscriptos y, que la validez de dichos cursos, tienen una vigencia de 2 (dos) años. Los interesados deberán remitir nota al mail: ctentrenadores@ofi.com.uy indicando nombre completo, cédula de identidad y teléfono de contacto. Plazo de Inscripción: 10 de Agosto. Fecha prevista para su desarrollo: 14 de Agosto.

RESOLUCIÓN CONGRESO EXTRAORDINARIO

El Congreso Extraordinario de OFI, reunido en Montevideo el 24 de julio de 2021, resolvió:

“NORMA TRANSITORIA

De manera Excepcional se establece el siguiente régimen transitorio:

A) Declarase que las condiciones y plazos establecidas en los literales a) y c) del reglamento de Condición de Jugador Libre, no se aplican a los jugadores que no hayan tenido actividad oficial como consecuencia de la Emergencia Sanitaria por COVID 19 decretada por las autoridades nacionales durante el periodo comprendido entre el 13 de marzo de 2020 y la fecha de aprobación de la presente norma.

B) Los Clubes que no puedan o decidan no participar de actividades y/o competencias oficiales deberán permitir que sus futbolistas debidamente registrados en las Listas Generales, puedan participar en calidad de préstamo por 1 temporada en equipos pertenecientes a la misma Liga, distinta Liga y/o Sector. Dicho préstamo será con cargo de oportuna devolución.

C) Facultase al Consejo Ejecutivo de OFI a extender el plazo establecido en el literal A) de la presente norma, en caso de existir causas justificadas como consecuencia de Emergencia Sanitaria.”