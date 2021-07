Manos solidarias de Lavalleja recolectó 900 kilos de alimentos para clubes del Fútbol Infantil

Primera Página

El pasado viernes en la noche, en los galpones de la Barraca Sergio Giménez, integrantes de Manos Solidarias de Lavalleja llevaron adelante la primera entrega de alimentos no perecederos, que tienen como beneficiarios a las familias de los clubes del Fútbol Infantil de Minas.

Concretamente, los casi 900 kilos que se recogieron en poco más de 20 días, van destinados para los clubes Parroquia San José, Cerrito, Safa, Centro de Barrio N°2, Filarmónica, River Plate y Libertad. Cada institución recibió 10 canastas.





70 CANASTAS DE ENTRE 10 Y 13 KILOS CADA UNA

Analía Grandi, una de las integrantes de Manos Solidarias indicó que “estamos un grupo de personas que pertenecemos a esta acción que se llama Manos Solidarias de Lavalleja, y hoy estamos re contentos porque a 20 días de haber comenzado la misma, fue la gente de Minas que hizo posible que en este momento se pueda hacer entrega de 70 canastas, que contienen cada una entre 10 y 13 kilos de alimentos no perecederos. Como ya lo habíamos informado en su momento, van a ir destinadas para los clubes de Fútbol Infantil de Minas, y ahora serán sus comisiones directivas quienes van a tener la tarea responsable de hacerlas llegar a las familias que ellos consideren que están necesitándolas”.

Acotó que “estamos muy contentos, pero con muchísima responsabilidad por delante, porque esta acción recién comienza y esta es la primera entrega. Deseamos que esta acción se pueda extender por lo menos hasta octubre, para que las familias sepan que van a estar recibiendo esta ayudita. Eso no depende de nosotros, ya que somos solo el instrumento. Pero la solidaridad es de la gente. De los pequeños comercios de los distintos barrios que tienen su caja con el afiche de Manos Solidarias de Lavalleja, de la gente que compra un alimento y lo deja en la misma, y de las tantas llamadas que se han hecho a familias, personas, amigos, etc”.





COLABORAR LLENA EL ALMA

Posteriormente, Jorge Grandi comentó que “esto continúa, son cuatro meses que tenemos por delante y si bien estamos contentos y conformes, realmente queremos apostar a más. Queremos llegar a más familias. Colaborar llena el alma, y es fundamental que la gente que pueda aportar su granito de arena lo haga, por mínimo que sea, porque hay mucha gente que lo precisa y más en esta época. Con esto la gente puede ver que todo este esfuerzo va a buen destino. Las colaboraciones se pueden realizar a través de la página de Instagram o con cualquiera de los integrantes, o en los comercios que se han adherido a esta causa”.





LOS INICIOS EN EL 2010

Alexandra Inzaurralde mencionó que “esto tiene sus orígenes en el Stand Solidario del año 2010 en la Semana de Lavalleja. Allí conseguimos el apoyo del Ejército, escuelas, liceos, clubes de tercera edad. Nosotros lo que brindamos es la posibilidad de colaborar, porque mucha gente quiere hacerlo, pero considera que lo que tiene es muy poquito y se pierde ante la enorme necesidad. Tenemos la idea de reeditar ese Stand en los eventos departamentales. Pero vino la pandemia y no lo pudimos hacer”.

Agregó que “convocamos a un grupo de personas que han estado trabajando denodadamente, colocando cajas en los comercios, yendo a buscar los artículos a distintos lugares, etc. Quiero señalar que esto no lo hago como diputada, no me quiero privar de hacerlo y de participar porque es un deseo que lo traía desde hace muchos años, y se fue concretando y creciendo”.





AGRADECIMIENTO DE LA LIGA Y CLUBES

Finalmente, la presidente de la Mesa Ejecutiva de la Liga Minuana de Fútbol Infantil, Victoria Agriel dijo que “desde la Liga Minuana queremos agradecer esta donación. Tenemos la presencia de todas las instituciones y de varios niños como así también sus presidentes. Van a estar recibiendo esas canastas y se van a hacer cargo de volcarlas a las familias más necesitadas. El año pasado tuvimos por suerte la colaboración de ONFI (Organización Nacional de Fútbol Infantil) y ahora queremos agradecer a todos quienes hicieron posible esta donación”.