Presidente de la Liga de Florida dijo que Pase Verde en OFI genera “Fractura Social” y "Discriminación"

El presidente de la Liga de Florida, Cipriano Curuchet, opinó en el programa Competencia de CW 41 Radio San José que conduce el colega Ricardo Piñeyro, sobre la decisión de OFI sobre la obligatoriedad del pase responsables para todas las competencias del organismo. El dirigente dijo que “el gobierno en ningún momento ha impuesto que la vacunación sea obligatoria para ninguna actividad, establece con pase verde es una sugerencia para el responsable de cada espectáculo cuando quiere superar el aforo que permite Salud Pública”. Curuchet expresó que “era esperable para el Fútbol del Interior esa modalidad, pero en este caso OFI es la única organización que existe en el Uruguay que va a requerir el pase verde general y obligatorio en cualquier aforo. Estoy en desacuerdo porque lo veo ilógico, OFI además da otro pasito más, porque lo instituye para los jugadores, cuerpos técnicos, árbitros y dirigentes, esto porque es con público, si no fuera con público no necesitan estar vacunados, entonces es disparatado”. El titular del Fútbol de Florida agregó que “si se entiende que todavía hay un riesgo en jugar al fútbol sin pase responsable, esperemos que ese riesgo – que para mí no existe – pase, esperemos estar todos, entonces los ciudadanos de clase A pueden ir al fútbol, pero ustedes que son inmorales, para acceder al fútbol tienen que vacunarse obligatoriamente, entonces es discriminatorio”. OFI es la única organización que existe en el Uruguay que va a requerir el pase verde general y obligatorio en cualquier aforo". Para el dirigente “esto va a generar una fractura social mayor a la ya causada por el covid, en Uruguay venimos muy acelerados con esto y OFI redobló la apuesta, seguramente habrá sido un pedido de la Senade no de Salud Pública, pero evidentemente el protocolo incluye el pase verde que ahora es homologado por las autoridades”. Curuchet dijo que “los niños no pueden entrar a los escenarios deportivos porque no se pueden vacunar– eso se lo escuché al doctor Fernando Sosa – según el criterio de OFI que es el único en el mundo”. Según expresó que “para los niños menores de 12 años no se autorizó la vacuna, pienso que debería haber una excepción para contemplar esa franja etaria”. Sobre el futuro del fútbol de Florida, Curuchet dijo que “la actividad interna va a depender de los clubes, como presidente y como consejo ejecutivo no vamos a poner ninguna traba para que se juegue, ni vamos a dejar tirada a la Liga, vamos a acompañar a la mayoría pero la instrumentación del pase responsable dependerá de los clubes”. En cuanto a la selecciones reveló que “vamos a terminar de jugar el campeonato Sub 14 y por lo menos mientras yo esté de presidente, Florida no se va a inscribir a ningún campeonato más, estoy hablando de los próximos campeonatos de Sub 14 y Sub 15".