El director de la UTE Felipe Alcorta visitó el departamento

Primera Página

VECINOS DE ZONA CENTRAL DE LAVALLEJA RECLAMARON POR LOS CORTES Y POR ACCESO A LA ENERGÍA ELÉCTRICA

El director de UTE por el Partido Nacional (PN), Felipe Algorta, estuvo el lunes Lavalleja, luego de una invitación del edil Joaquín Hernández (Lista 22, PN, ) para visitar el centro del departamento. Según el edil, la visita de Algorta fue por dos razones: “Una es el reclamo constante de los vecinos por los cortes de energía eléctrica, no solo en la zona de Mariscala, sino en toda la zona central del departamento, y la segunda fue el reclamo también de vecinos de la zona de Los Tapes, que por medio de la Sociedad Rural Cándido N. Cal quieren acceder a la energía eléctrica. Estas dos razones me fueron planteadas a mí como edil y yo invité al director de UTE Felipe Algorta con el cual me une un lazo de amistad desde hace muchísimos años. Es una persona joven con la cual hemos trabajado en política, hemos participado y compartido elecciones de jóvenes y en la formación constante que tiene el PN para los jóvenes. Hemos estado de forma continua en contacto desde que comenzó el actual gobierno, tanto por UTE como por el Ministerio de Salud Pública. UTE es la empresa más grande del país, y ante algunas problemáticas que se nos plantearon resolvimos invitarlo para que visitara Mariscala, Colón, Pirarajá, y fue recibido por los vecinos de estas zonas donde había productores rurales, emprendedores turísticos y personas que viven de dar un servicio que depende de la energía eléctrica”.





RECORRIDA

Respecto a la recorrida, Algorta llegó a las 9 horas, fue recibido en el Municipio de Mariscala por el alcalde Francisco de la Peña y el concejal Rodolfo Alzugaray. “Luego nos trasladamos -dijo Hernández- a la Sociedad Rural Cándido N. Cal, donde nos recibió la presidente, Cecilia Bianco, con integrantes de la comisión -entre ellos estaba Gustavo Birriel- y productores rurales. Tuvimos allí una muy linda charla, que estaba planificada como una reunión pequeña, pero terminó siendo una reunión grande, donde se manejaron ideas, conceptos y se llegó a una conformidad respecto a los planteos y la búsqueda de soluciones. Fue muy buena la reunión realizada en Los Tapes, y estuvimos también en Pirarajá porque hay gente que necesita la luz y no la tienen aún, y se mostró Algorta muy receptivo a escuchar, paraba en el camino, hablaban y sobre todo escuchaba. Y finalmente en la nochecita el director participó de la inauguración de la iluminación de la cancha del Club Filarmónica, club de baby fútbol de la ciudad de Minas”.

Sobre qué diagnósticos manejó Algorta para los requerimientos de la zona central de Lavalleja, Hernández dijo que “la idea es que la división que tiene de tres franjas el departamento de Lavalleja, una que engloba a José Pedro Varela y Batlle y Ordóñez, que está en una situación energética un poco mejor de lo que es la franja del medio. Esta franja del medio engloba Polanco, Mariscala, Los Tapes, Marmarajá, Barriga Negra, en esta zona está la línea más grande del país, son 600 kilómetros de línea eléctrica que está sobrecargada, no admite más conexiones, obviamente UTE tiene que hacer una inversión para dividir esa línea. Una posible solución es dividirla al medio y conectar la parte Oeste con la línea que baja de Batlle y Ordóñez, y dejar conectada la que viene de Aiguá, eso la potenciaría a esta al sacarle la carga que hoy tiene. Otro diagnóstico fue la de tratar de buscar por medio de UTE las iniciativas favorables para ayudar a vecinos del medio rural que desde hace años quieren acceder a la energía eléctrica y no han podido, puedan hacerlo. Esto creo que es un trabajo que debemos emprender entre todos. Ya UTE está haciendo un relevamiento de cuáles son las personas que aún no tienen energía eléctrica. También se habló de las fallas eléctricas, los vecinos tienen que saber si una línea de UTE pasa por su campo o contra su campo y si hay árboles que obstruyan la línea es responsabilidad de ellos tener limpia la vera de esa línea, de eso va a depender el buen servicio eléctrico”.





ATENCIÓN DE LOS CORTES

Según Hernández, “los reclamos de los vecinos fueron los cortes seguidos, y largos en el tiempo que suceden, el mal servicio a la atención telefónica cuando se reclama en UTE, la demora en la respuesta, y las dificultades que hay para el acceso a tener energía eléctrica. La respuesta que nos dio Algorta y su equipo es que se va a tratar de fortificar las cuadrillas departamentales de UTE para tener una mejor respuesta de reparación, lo que nos pareció muy positivo porque las inversiones siempre demoran, pero no pueden ser las extensas demoras en reparar un corte de luz, algunos vecinos señalaron que han estado hasta dos días sin luz, nosotros queremos que la demora en los arreglos sea la mínima”.





SOBRECARGA

Respecto a los por qué de los cortes, Hernández explicó que se les dijo que “son por varios factores, pero el factor principal es la sobrecarga de la línea que viene de Aiguá, repito que es la línea más grande del país, requiere una atención inmediata, y por eso lo de dividirla en dos, y se aspira por parte de UTE que en diez años pueda el ente hacer la inversión de colocar una reductora de energía en Barriga Negra. Es necesario una reductora de energía en el corazón del departamento, eso implica muchísimo dinero, lo que se va a hacer es tratar de solucionar la conectividad con la línea que baja de Batlle y Ordóñez para dividir la que tenemos actualmente y sacarle peso a la actual”.