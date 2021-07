INAC visitó el departamento para iniciar proceso de habilitación de carnicerías

Primera Página

El presidente en ejercicio del INAC Conrado Ferber, junto con María Fernanda Cuervo, de Mercado Interno de la institución, estuvieron en Minas, recorriendo diversas instituciones, además de mantener contacto con el intendente Mario García, y el director de Desarrollo Agropecuario, José Rojas.

El anfitrión dio la bienvenida a los presentes, informando que en las reuniones mantenidas se tocaron, entre otros, temas referidos a la seguridad rural, fundamentalmente el abigeato y las alternativas para poder mitigar dicho problema.

FRUCTÍFERA JORNADA

En diálogo con la prensa, Ferber indicó que “hemos realizado una fructífera jornada en el departamento de Lavalleja. Nos reunimos con la gente de Seguridad Rural, la Agropecuaria de Lavalleja, donde también había representantes del Ministerio de Ganadería, y obviamente el intendente municipal. Se abordaron varios temas, fundamentalmente nos ocupó los problemas de abigeato y las herramientas que INAC puede brindar para apoyar a la Policía en este combate que viene siendo muy exitoso. Ha bajado por encima del 40 porciento el abigeato en los últimos meses, en un trabajo muy pero muy bueno”.

Acotó que “tenemos el apoyo de INAC que viene desde hace mucho tiempo financiando los análisis de ADN de la carne que se encuentra de manera irregular en distintos puntos. Si bien es de un costo alto, el trabajo funciona bien, vale la pena, porque le da a los fiscales la herramienta necesaria para poder presentar ante el juez a los responsables, y lograr que se procese a los responsables de ese delito”.

Ferber dijo que “obviamente, dentro de toda esa problemática surge siempre esa disyuntiva entre el productor o la persona que está trasladando un animal para consumo propio, o si ese animal es fruto de un abigeato. La policía ya el año pasado planteó una dificultad en ese aspecto, para poder hacer los controles en ruta, y se están buscando soluciones. Sabemos que hay productores chicos que venden cantidades pequeñas de corderos, y que de alguna manera con el paso de los años y un poco en base a la falta de controles y de soluciones, muchas veces han decidido comercializar de forma no regular. Por lo tanto, de alguna forma tenemos que reencauzar todo eso”.

HABILITACIÓN DE CARNICERÍAS

El presidente en ejercicio del INAC relató que también estuvieron en Solís de Mataojo, “visitando algunas carnicerías dentro de lo que es el programa de regularización de infraestructura de las mismas”. “Lavalleja fue seleccionada por lo completa de la información que nos brindó la Intendencia, previo a que entrara en vigencia la LUC, cuando INAC tuvo que hacerse cargo de la habilitación de carnicerías. Ese trabajo que se está haciendo en coordinación con las Intendencias, nos llevó a un piloto que comenzó el 21 de junio pasado, que lo hace un equipo de técnicos de una empresa privada del LATU, y que va a visitar las 68 carnicerías que hay en Lavalleja. La idea es controlar la situación actual de las mismas, y darle al consumidor las garantías que tiene que tener para poder acceder a carne de calidad, con la inocuidad necesaria que nos exige la ley que también se votó el año pasado y que entró en vigor hace pocos meses”.

PROGRAMA “YO CUMPLO”

Ferber dijo que el objetivo de Inac “es que el carnicero, dentro de este programa que denominamos ‘Yo cumplo’, logre el sello que lo habilita a que el consumidor lo elija. Nosotros precisamos que el consumidor entienda la importancia de dirigirse a una carnicería habilitada a la hora de comprar carne, ya que ahí va a obtener no solo la garantía de inocuidad para cuidar su salud y la de su familia, sino que también hacia atrás tiene todos los controles necesarios en los distintos aspectos, incluido lo del bienestar animal. Regularizar y consumir de carnicerías que estén habilitadas es el objetivo que nos marca la ley, es en lo que estamos trabajando, y por eso estamos acá”.

TRÁMITES DE REGULARIZACIÓN SIN COSTO

Por su parte, María Fernanda Cuervo dijo que "luego de las recorridas que se hicieron en las carnicerías, nos reunimos con algunos carniceros. No pudimos recibir ni convocar a todos justamente por el tema del aforo de la sala, pero fue una reunión muy rica y provechosa en la cual compartimos esta campaña denominada 'Yo cumplo' y de la formalización”.

Cuervo acotó que “todos los trámites que deban hacer con el INAC no tienen porqué desplazarse a Montevideo, sino que se puede de manera on line (por internet). Además les informamos que el Instituto no está cobrando esos trámites de regularización, ya que se aprobó hasta el 31 de diciembre esa exoneración, porque lo que nos interesa es regularizar y fomentar que todos estén dentro del sistema".

Finalmente, anunció que "muchas carnicerías no tienen el sector para elaborados, por eso ahora es la oportunidad para decirles a todos que pueden ingresar a la página de INAC donde tienen la información, trámites en línea, videotutoriales y se puede acceder a todo el asesoramiento correspondiente".