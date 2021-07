Comisión Pro-Referéndum: con más de 9.000 firmas, se superó la meta planteada en el departamento

Primera Página

AHORA PREPARAN EL “SEGUNDO TIEMPO”

En conferencia de prensa realizada en la sede del sindicato FANCAP Minas, la Comisión ProReferéndum de Lavalleja dio cierre a la primera etapa de la campaña denominada “Reafirmá tus derechos, reafirmá la democracia”.

Estuvieron presentes Carla González, Alejandra Carreras y Miguel Bauer, integrantes de la Comisión, Alejosé Bentos del Plenario Intersindical de Lavalleja, Jurger Arriola de la Juventud del Frente Amplio (FA), Julián Mazzoni y Francisco Gómez como delegados del FA en la Comisión.





CONFORMIDAD, SORPRESA Y EMOCIÓN

González confirmó que la Comisión Nacional Pro-Referéndum se reúne en Montevideo, “para definir cuestiones que tienen que ver con la panificación del trabajo a futuro”.

Luego de dar lectura al comunicado emitido por la Comisión (ver recuadro), comentó que si bien están esperando de los datos de la Corte Electoral, “sabemos que a nivel departamental superamos las 9 mil firmas, más allá de que puedan surgir números más, números menos. Estamos muy conformes porque sabemos que estuvimos sobre el objetivo que nos habíamos planteado y en el mano a mano, en los barrios, con vecinos y vecinas sabemos que firmó mucha gente que no nos hubiéramos imaginado que iba a firmar. Tuvimos gente organizada en muchas localidades del departamento como brazos de trabajo de la Comisión (Solís, José Pedro Varela, José Batlle y Ordóñez, Mariscala) y esfuerzos individuales (Pirarajá, Villa del Rosario, Zapicán), por lo que entregamos a la Corte firmas prácticamente de todas las localidades, lo que implicó un esfuerzo enorme”. Apuntó que fue “un proceso que nos conmueve a todos los compañeros y compañeras que participamos del mismo”.





INVITACIÓN

Invitó a “todos aquellos que quieran unirse a trabajar o aportar a las finanzas de la Comisión”. “Se pueden comunicar con la misma que se apronta para realizar un trabajo arduo. Darle un gran gracias por apostar al ejercicio democrático de que tengamos este referéndum y tenemos la convicción de que hoy la gente sabe más de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que antes de que estuviera esta campaña, donde prácticamente la mayoría de la población la desconocía”.

“Resulta un logro para nada pequeño lo que ha conseguido esta campaña”, finalizó González.





VOLUNTA POLÍTICA CERO

Mazzoni recordó que los promotores del referéndum, “teniendo en cuenta que se había limitado el derecho de reunión y que no se podían hacer manifestaciones”, plantearon modificar el plazo, cosa que no fue aceptada por el oficialismo, por lo que tuvieron que ceñirse al plazo original. “Creemos que el proyecto de ley que se presentó en ese sentido era muy fundamentado y tenía un claro contenido de que el plazo constitucional se tenía que cumplir en determinadas condiciones, pero no hubo voluntad política para eso. Tampoco hubo voluntad para que pudiéramos dirigirnos a la ciudadanía a través de una cadena nacional de televisión como ha habido en otros plebiscitos, pero de cualquier manera en el espíritu de la militancia frenteamplista y de los sectores sociales que acompañaron, estas decisiones significaron apretar los dientes y salir más decididamente a dar la batalla”.

“En el caso de la experiencia del departamento fue así y por lo que hemos conversado en todo el país paso eso”, indicó.





HAZAÑA DEMOCRÁTICA DE UN PUEBLO CONFIABLE

Mazzoni destacó también que “sumado a una situación de pandemia, donde tuvimos que utilizar una serie de cuestiones de seguridad para la salud de los ciudadanos que nos recibían y para la nuestra, la hazaña democrática se valoriza aún más”. “Hicimos mucha confianza en el sentimiento democrático, en la necesidad de participación que los uruguayos tienen, aún los que sentimos eso nos quedamos cortos y la lección que el pueblo uruguayo ha dado en este momento a los que salimos a juntar firmas y a los que pensaban que callándose la boca nos iban a lograr, ha sido gigantesca”.

Opinó que siempre es el pueblo “el que nos enseña mucho más de lo que nosotros podemos transmitir”.





VALORIZACIÓN DE LA MILITANCIA

Mazzoni afirmó que “sin militancia y sin contacto mano a mano, no va a haber transformaciones posibles en este país”. “Las veces en que los militantes nos hemos quedado un poco, ha sido el pueblo el que ha pagado las consecuencias. Por lo tanto, el otro elemento central que quisiéramos destacar es la valorización de lo que es la militancia tradicional que no puede ser sustituida por ninguna otra cosa. No decimos que esas otras cosas no se deban hacer, pero no hay forma de sustituir el trabajo militante”.

Puntualizó que en esta instancia se incorporarán al trabajo militante “contingentes de gente que de pronto no había hecho previamente la experiencia y que adquirieron una capacidad de contacto con la gente que seguramente va a ser decisiva en el segundo tiempo”.





SEGUNDO TIEMPO

Por último, Bentos y Gómez agradecieron a los sindicatos y a cada militante “que trabajó por las firmas en la recolección de las firmas”. Mencionaron que ahora esperan “el segundo tiempo” y comentaron aspectos vinculados a la caravana del domingo que recorrió distintos barrios de Minas “a modo de reflejo en lugares que hemos tenido lindo intercambio con la gente”.

Arriola catalogó de “impresionante el compromiso de mis compañeros”.

Bauer consideró que “Uruguay sale adelante” y Carreras recalcó el apoyo “del pueblo en general, más allá de los colores políticos”.

Según la legislación vigente, la Corte Electoral tiene un plazo de 150 días para revisar y validar las firmas, y luego existe un plazo de 120 días más para convocar al referéndum. Por eso se maneja que este podría hacerse en marzo de 2022. Las normas actuales indican que el voto en la instancia será obligatorio.









A la opinión pública

El pasado jueves 8 de julio se realizó la entrega de firmas de la Comisión Nacional Pro-Referéndum a la Corte Electoral. El último conteo informado oficialmente fue de 797.261 firmas recolectadas para habilitar el referéndum. Nos ganamos el derecho a discutir, escucharnos y decidir. A cada uno y a cada una de las militantes que salieron día a día, en cada barrio, en cada pueblo y rincón del país: Gracias!!.





DESBORDE DE DEMOCRACIA

Gracias a vos que desde el 29/12 empezaste a juntar firmas y no paraste hasta el último momento. Vos que revisaste las firmas, huellas, que llamaste a cada persona conocida. Desbordamos democracia en cada esquina, cada barrio y cada pueblo. La militancia a pie logró esta hazaña colectiva. Elegimos decidir e informarnos. Desde la Comisión Pro-Referéndum Lavalleja agradecemos enormemente cada esfuerzo, pero también queremos con especial énfasis hacer otros agradecimientos: Agradecemos a aquellas personas que, teniendo una postura diferente firmaron, entendiendo que el debate aporta a la calidad democrática de nuestro país y también agradecemos a quienes no firmaron, pero nos escucharon con respeto. Con el mismo respeto y la misma responsabilidad continuaremos entablando el dialogo y planificando el trabajo para lo que viene.





ESPERA Y CELEBRACIÓN

Ahora resta esperar el proceso de trabajo de la Corte Electoral para la validación de las firmas que llevará entre 120 y 150 días. No hay certeza de la posible fecha de realización del referéndum, pero se estima que sea a inicios de 2022. Mientras tanto y luego de que las diferentes organizaciones y grupos que integramos la comisión a nivel nacional acordemos las acciones de campaña, volveremos a los barrios y espacios que sean necesarios para aportar al debate. Hoy celebramos porque no hay nada más artiguista que lograr que el pueblo sea protagonista de su destino; porque nos enseñó aquello de ‘mi autoridad emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia soberana’. Finalmente agradecemos a los diferentes espacios brindados por los medios de comunicación del departamento que nos permitieron llegar a más ciudadanos y ciudadanas. Con convicción y esperanza decimos: habrá referéndum y será el pueblo quien decida.

Comisión Nacional Pro-Referéndum