Un Solo Uruguay presenta candidaturas para elecciones del BPS

El movimiento Un Solo Uruguay (USU) es integrado por diversos actores del medio agropecuario, comercial e industrial. En enero de este año, USU presentó oficialmente a tres candidatos para las elecciones de representantes sociales en el Banco de Previsión Social (BPS), previstas para el 28 de noviembre, en los tres órdenes: empresarios, trabajadores y jubilados.

Es así que en el marco de la gira regional que el movimiento realizó en los últimos días, Virgina Vaz, candidata del sector de jubilados, José Pereira, presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado y directivo de la Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este (Crece) y también candidato por el sector de empresarios, Luis Lisboa, funcionario del BPS y candidato a representantes de los trabajadores en el BPS, y Marcelo Nougué, vocero del USU, se presentaron en el Centro Comercial e Industrial de Lavalleja (CCIL) para, en rueda de prensa, presentarse como candidatos e informar sobre sus intenciones de protagonismo en la futura reforma en seguridad social.





INTENCIÓN E IDEA

Vaz comentó que la intención de la gira fue “la de transmitir la idea e informar a la gente, sobre todo, que hay elecciones de carácter obligatorio y tiene el mismo carácter que las elecciones nacionales. Es organizada por la Corte Electoral y se vota el mismo día en los tres órdenes: jubilados, empresarios y trabajadores. Empezamos el lunes en Maldonado, continuamos en Rocha y después en Lavalleja, haciendo mucha prensa con muchas ganas e entusiasmo. Estamos empezando esta campaña que culminaría el 28 de noviembre con la eleccion de la gente”. Dijo anhelar “que todo salga bien y que haya mucha participación”.





DECISIÓN Y ANTECEDENTE

Pereira afirmó que la decisión del USU es “en base a un inicio que data de mucho antes, incluso antes que el propio movimiento. En el caso de Luis (Lisboa) fue candidato de los trabajadores en las elecciones de 2016, por lo que de alguna manera ya tenemos antecedentes. Una vez conversado esto dentro del propio movimiento, se tomó la decisión en su momento de que se habían generado unas proclamas y establecido unas pautas de lo que se pretendia del Uruguay a partir del año 2018, se empezaron a generar propuestas. Cuando surge el tema de las elecciones del BPS y sobre todo representaciones sociales, era dar un paso más y ahí se busca apoyar algo que ya estaba estructurado y que era la candidatura de Lisboa para representar a los trabajadores”.





UNIFICACIÓN DE CANDIDATURAS

Explicó que en el orden de los empresarios es “una candidatura que estábamos trabajando desde hace mucho tiempo con el CCIL, el CRECE y además la Cámara Nacional de Comercio. El movimiento quería algo que unificara todas las candidaturas sin tener una candidatura genuina y propia de alguien referente del movimiento, como lo es Virgina. Ahí se conforma, en el caso de Luis, un apoyo, y en el caso de las candidaturas de los empresarios comparte una candidatura. En el caso de Virgina, una candidatura y estructura propia del movimiento, al punto que se va a presentar sin ninguna asociación, sino que se van a juntar las demás firmas para apoyar esta candidatura”.

“Vamos a empezar seguramente a fin de mes donde volveremos ya con ese cometido”, indicó Pereira.





TRABAJO EN EQUIPO Y OBJETIVOS

Lisboa expuso que la idea fundamental del movimiento es “el trabajo en equipo”. “Desde 1992 al día de hoy se eligen los representantes sociales pero la participación no ha sido la que todos aspirábamos. Por lo general en las elecciones la gente termina dando el voto en blanco o anulado, por lo que el primer objetivo comprometer a la gente, informarla y convocarla a participar, después que vote y elija a quien considera el mejor candidato en los tres órdenes. Segundo, cada vez más los directores sociales adquieren más importancia a nivel de la revisión social, tanto el anterior presidente Vázquez como el actual Luis Lacalle Pou, resolvieron que en un directorio que está integrado por 7, cuatro directores políticos y tres sociales, y que los primeros nombrados correspondan al gobierno de turno, por lo que el contralor de la gestión recae naturalmente sobre los directores sociales. Al respecto consideramos que es muy importante en equipo y llevar adelante un efectivo contralor de la gestión para que todos los uruguayos sepamos cómo se manejan los recursos de todos. Tercero, también atado con el tema de la participación creemos que la principal crítica es que los representantes sociales se han encerrado en el directorio en los tres órdenes y no salen a recorrer el país para estar en contacto con la gente”.

“Lo que queremos es ser los tres directores sociales el canal de entrada de la sociedad civil a la gestión de la seguridad social”, puntualizó.





BPS CON UNA SITUACIÓN FINANCIERA COMPLICADA

Para Nogué hace varios años que el BPS, luego de la reforma de 2008, “tiene una situación financiera muy complicada pensando en el futuro”. “Es un organismo del Estado que tiene un déficit anual del orden del 50% de su presupuesto, hablamos de unos US$ 6.000 millones con un déficit operativo de US$ 3.000 millones que en realidad cuando se le cargan los 7 puntos de IVA que van para ahí y otros impuestos queda con un déficit anual de unos US$ 600 millones. Es una situación compleja pensando la sostenibilidad del sistema o pensando en el BPS de acá a 20 años, con la variación que está viniendo de la relación activo-pasivo y el aumento de la expectativa de vida, lo que hace pensar es que esto se va a agravar. Creo que el sistema político ha tomado la decisión de encarar esta reforma justamente por lo mencionado. Cuáles van a ser esas características de esa reforma, lo sabremos el día que salga aprobado en el Palacio Legislativo”.

Opinó que igualmente está claro “que así como está, el sistema no se sostiene”.





AUSTERIDAD, NO DUPLICACIÓN DE GASTOS Y TRANSPARENCIA

Sostuvo que para USU “lo fundamental también es llevar adelante todo aquello que decimos nosotros que hay que hacer con la gestión pública y que trata de la austeridad, la no duplicación de gastos, donde el BPS muchas veces superpone algunos beneficios y actividades con otros organismos del Estado y la transparencia para que la gente sepa lo que está pasando en el BPS que es la mayor caja del Estado. Los uruguayos no sabemos lo que pasa ahí adentro, en parte por desinterés social, pero también porque la forma de informar y el estilo de información que sale de ahí tampoco es muy fácil de digerir”.

Reflexionó que debería ser “todo un proceso de cambio que hay que llevar, que implica entre otras cosas apuntar que los representantes sociales cambien la lógica de los que en parte han sido responsables del BPS hoy”.





ESTRUCTURAL MÁS ALLÁ DE LO COYUNTURAL

En relación a la sobrerecarga que el BPS ha tenido con los seguros de paros y demás temas vinculados a la pandemia, Nougué juzgó que “hay que pensar en lo estructural mas allá de la coyuntura”. “Esperamos que esta pandemia se termine pronto, pero cuando pase la tormenta lo que nos va a quedar es la problemática estructural y esa es la que hay que solucionar, porque la coyuntural se soluciona con un endeudamiento puntual o con una estrategia que es para atender las emergencias”. “El problema estructural es ese de US$ 600 millones por año”, concluyó.