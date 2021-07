Fernando Heredia trabaja para terminar de conformar su equipo técnico en Sportivo Minas

Primera Página





Especial de Gonzalo Martínez

Tal cual como adelantó Primera Página, Fernando Heredia es el director técnico de Sportivo Minas. Debido a ello, los azules de la Cañada Zamora ya comenzaron paulatinamente con sus entrenamientos. Todas las categorías del club se encuentran trabajando, de cara a lo que serán los torneos minuanos. Las prácticas se están desarrollando en el nuevo predio de la institución, y Heredia es quién supervisa los trabajos. Dialogamos con el joven entrenador sobre el inicio de su etapa al frente de Sportivo, y señaló que “los futbolistas comenzaron con muchas ganas y entusiasmo. La motivación es fundamental, para todas las categorías. El plan de trabajo lo tenemos, y esto es muy importante. Valoramos el compromiso y la adhesión de los jugadores. Recién comenzamos, pero el trabajo y el compromiso de nuestra parte está asegurado. Debemos aclarar que es un trabajo a largo plazo, y que existe orden y disciplina a la hora de desarrollarlo”.





SOLO FALTA EL TÉCNICO PARA SUB 16

Como manifestamos, Fernando Heredia estará en la supervisión de todas las divisionales de Sportivo Minas. Con respecto a las formativas, nuestro entrevistado destacó que: “el entrenador de Sub 14 será Milton Correa, y yo me haré cargo de Sub 19 (además de Primera División)”, sobre la categoría Sub 16 dijo que “vamos a definir este fin de semana quién será el responsable técnico. Yo estaré supervisando todas las categorías, y tengo una planificación de trabajo por cada una de ellas”. En las últimas horas se confirmó quién estará trabajando en la parte física del club, y Fernando nos comentó que ya “tenemos el preparador físico, y será Federico De León”; luego el director técnico de los azules añadió que “en las próximas horas nos vamos a reunir para planificar la preparación de Primera División, y seguramente también de divisiones formativas”.





VENTA DE CHORIZOS CASEROS

Sportivo Minas tiene previsto venta de chorizo casero mañana sábado 10 en su sede social, ubicada en 25 de agosto 2078, ex Camino Paso de la Azotea, desde la hora 10:00. El quilo tendrá un costo de 280 pesos