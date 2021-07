Colectivo La Rambla continúa con actividades solidarias

Primera Página

CAMPAÑA DEL CHAMPION PARA “GURISES Y GURISAS”

En el marco de las actividades solidarias que desde hace tiempo desarrolla en Minas, el Colectivo La Rambla está abocado, en esta oportunidad, a recaudar fondos para la adquisición y posterior donación de al menos 32 pares de calzado deportivo para los “gurises y gurisas” que acuden al Parador La Rambla, sitio de encuentro dispuesto desde el inicio de la campaña social solidaria educativa, para recibir apoyo estudiantil y la merienda. Si bien a nivel nacional el Día del Niño se festeja el domingo 15 de agosto, la idea principal de la organización es que la entrega del calzado se realice el viernes 13 de agosto (a confirmar).





META SOLIDARIA: CALZADO

Ana Pereira, referente de la agrupación, ratificó a Primera Página la actividad, y agregó que en realidad “siempre les estamos dando calzado y ropa”. “En esta oportunidad nos vamos a dedicar a comprar exclusivamente championes para los gurises”. “Sería fantástico poder comprarles a los niños de las 50 familias que les entregamos canastas”, acotó.





ANHELO

Dijo que la intención es la de comprar el calzado “a los chicos que vienen al aula y a las meriendas”. “Sabemos que en principio serían 32, pero si pudiéramos llegar a los 70 pares estaría más que bueno porque muchos de ellos tienen hermanos y nos gustaría comprar para todos”.

Dijo que el calzado siempre es “lo que más se necesita, ya que ropa por suerte estamos cubiertos porque la gente dona siempre mucha ropa de abrigo”.





PELUQUEROS SOLIDARIOS Y FERIA DE ROPA SOLIDARIA

Pereira adelantó para el sábado 7 de agosto la realización de “una movida con varios peluqueros, junto a Benja Amorín y amigos de él”. “En la ocasión se hará una actividad solidaria y cortarán el cabello a voluntad en la explanada de la Rambla, cerca del Parador. La jornada se realizará entre las 13:30 y 16:30 horas, los voluntarios para el corte de cabello se pueden agendar a través del teléfono 095 483 604 y lo que se recaude será volcado al colectivo. Es importante anunciar que además habrá una feria solidaria de ropa. Para contactarse con el Colectivo La Rambla se pueden comunicar al celular 099 662 360 o a través del colectivo de Red Pagos 72459.





APOYO EDUCATIVO, MERIENDAS Y CANASTAS ALIMENTICIAS

Recordó que a nivel aula “el apoyo es con los deberes, más allá de que muchos los llevan hechos. Siempre se continuó con las meriendas todos los días y los fines de semana se les entrega una canasta para poder compartir en familia. Al respecto damos apoyo a 50 familias, el año pasado entregamos cenas a 235 personas. Este año decidimos brindar a cada familia una canasta que contiene alimentos no perecederos como fideos, arroz, aceite, pulpa de tomate, sardinas, arvejas, harina y azúcar”, lo que se complementa con leche y cocoa para sus meriendas”.





INICIO

Pereira recordó que el Colectivo La Rambla nació el año pasado cuando llegó la pandemia a nuestro país. “Hoy se continúa y nos llena el alma a quienes trabajamos para eso. Nos encantaría poder hacer otras movidas y no tener que dar apoyo alimenticio, pero es lo que no tocó con esta realidad. Estamos de puertas abiertas para recibir las donaciones, pero debemos comentar que lo que más se necesita es leche en polvo”. “Actualmente no tenemos y las familias nos piden”, indicó.





RECONOCIMIENTO Y AGRADECIMIENTOS

Reconoció y agradeció a todos quienes “desde hace tanto tiempo, desde el pasado 30 de marzo de 2020 vienen colaborando para con nosotros en este colectivo. Nos hemos tenido que ir transformando y dar otras cosas con la colaboración de profesionales solidarios como Verónica Suárez que los atiende a los chicos en lo que refiere a la odontología, Lourdes Ferreira con su óptica y lentes, pero a su vez tantos otros que donan ropa, alimentos, colchones y todos ellos saben a donde van destinados. También el Grupo de Arañitas Unidas nos tejen para los chicos, sabemos que para el día del niño vuelven a tejer, por eso solo tengo palabras de agradecimiento”. “Hay muchas personas solidarias que nos apoyan”, concluyó Pereira.