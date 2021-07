Las 5 fechas del Campeonato Nacional de Rally con sede en Minas

Primera Página

El Campeonato Nacional de Rally se prepara para dar comienzo a su ciclo deportivo 2021 con la Primera Fecha del 16 al 18 de julio con sede en Minas. De hecho, las siguientes cuatro Fechas tendrán también como sede a Minas. El viernes finalizó el Plazo Primario de Inscripciones y si bien hay algunas ausencias notorias -entre ellas Gabriel Beltrán en su estreno en el Rally Junior-, de todas maneras la nómina tiene a 40 tripulaciones confirmadas. Sin dudas un comienzo muy motivador para el Club Uruguayo de Rally que tiene en su objetivo deportivo 2021, llegar nuevamente a las 50 tripulaciones en el correr del año, tal como sucedió en 2020. Al igual que el caso de Gabriel Beltrán (no le llegó la caja de velocidades), otros fuertes equipos también sufrieron con el atraso en el envío de piezas de reposición imprescindibles: Federico Ensslin no pudo dejar listo su Evo 10 al no llegar los frenos delanteros. No obstante el cierre primario con 40 equipos, el CUR tiene la expectativa que la nómina pueda aumentar una vez se cierre el plazo definitivo hoyel lunes. (M.Rosa).