CON EL DIPUTADO DEL FA, JAVIER UMPIÉRREZ

La campaña de recolección de firmas que llevara adelante la Comisión Naciona Pro Referéndum, integrada entre otras organizaciones por el Frente Amplio (FA) y la Intersocial para someter a referéndum 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), ya es historia. Aún cuando falta la validación de las firmas por parte de la Corte Electoral, la Comisión Nacional Pro referéndum aseguró que la cruzada nacional logró superar las 790.000 firmas -se requerían 670.000- y con eso, se aseguró la realización de una elección donde la gente podrá decidir al respecto.

Al proceso de la recolección de firmas, Javier Umpiérrez, diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP) del Frente Amplio (FA) por Lavalleja, lo catalogó como “raro y complicado”, porque “salir a recoger firmas en tiempo de pandemia, para los trabajadores y militantes del MPP que acostumbran a hacer diferentes actividades en masa (actos y demás), fue bastante complejo. Recordemos que esta movida de convocar un referéndum parte desde el Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), de las organizaciones sociales y de muchos sindicatos preocupados por cómo ha afectado la LUC en la vida de la gente y en la vida del país fue en época de pandemia donde no se pudo hacer mucho, y peor cuando la situación se agudizó en los meses de marzo, abril y mayo. Por tal motivo se hizo una solicitud de ampliación de plazo como sucedió con las elecciones departamentales, que se aplazaron, pero sin embrago el gobierno no hizo lugar a ese pedido, por lo que la recolección de firmas se complicó bastante más, los tiempos se venían encima y es mucha cantidad la que se solicita, lo que significa unas 670 mil firmas”. Destacó que de igual modo “sobreponiéndose a todas esas adversidades se logró, la gente entendió la importancia de firmar”.

CAMBIO RADICAL DEL RUMBO PAÍS

Para Umpiérrez existen “varias reflexiones para hacer y fortalecer la democracia”. “El sistema democrático tiene varias herramientas. Una es el sistema representativo que tenemos normalmente y que es cuando elegimos para que alguien nos represente (diputados, senadores, ediles) y después la democracia directa, donde el mismo pueblo es el que decide. Esa herramienta es muy buena ejercitarla y ahora va a estar en manos de la gente si realmente quiere derogar estos 135 artículos o los quiere mantener”.

Afirmó que “el referéndum nos va a dar la posibilidad de debatir con un gobierno que no ha hablado de este tema, sólo se ha limitado decir que es buena una ley que no se pudo discutir en el Parlamento. Las leyes de urgente consideración, lo dice la Constitución, tratan sobre un tema y no sobre una diversidad de temas”.

El representante nacional indicó que con la LUC “se modifican siete códigos, el Penal, Civil, de Proceso Penal, Rural, la seguridad, salud, y vivienda. Pretenden, por ejemplo, cambiar diametralmente la educación en Uruguay, donde estamos acostumbrados a la educación pública, por la que se ha formado educativamente la mayor parte del país y que tantos resultados nos ha dado. Hay que seguir fortaleciendo la educación pública, no deteriorarla. Para nosotros estas leyes golpean duramente sobre la educación pública y tienden a privatizarla. Hay que sumar lo que significa para las empresas públicas, las cuestiones fiscales y económicas, una diversidad de temas que el Parlamento no las pudo discutir”.

IRRESPONSABILIDAD

DECISIÓN SOCIAL Y RECONOCIMIENTO

Umpiérrez explicó que “la alegría es por haber podido llegar a las firmas necesarias y poder ahora si discutir fraternalmente, poner arriba de la mesa argumentos, que la gente se entere para de esa manera entender porque hay que derogar 135 artículos de la LUC. Fue un proceso muy largo y el gran envión sucedió en estos últimos 10 días; el ejemplo más claro lo tuvimos nosotros en la feria del domingo, donde recibimos a más del doble de lo que generalmente recibíamos antes. La gente vino derecho a firmar. La recorrida que hicimos por el interior del departamento fue también algo increíble y aprovecho la ocasión para reconocer a los militantes sociales de los sindicatos, a los jóvenes del FA, pero también de los sindicatos que buscaban la firma y participando a convicción y no por conveniencia”.

DELIVERY DE FIRMAS

Resaltó como novedad “la instalación de la modalidad de delivery de firmas, algo que no existía para este tipo de actividad, sin dejar de lado que se vive en una sociedad donde a veces se pagan costos por participar en determinados ámbitos y por lo que muchas veces la gente pidió recibir la papeleta en su casa. En ese marco, nos encontramos con gente que no pensaba igual a nosotros pero que incluso nos invitaron a debatir dentro de sus propios domicilios, por lo que es justo saludar a toda esa gente que entiende que existe un mecanismo legal como este”.

En el final Umpiérrez recordó que el referéndum deberá realizarse dentro de los 120 días siguientes a la proclamación del recurso, es decir, una vez que la Corte Electoral confirme la validez de las firmas necesarias, para lo que tiene unos 150 días de plazo. Se ha manejado informalmente que el referéndum podría realizarse en marzo de 2022.