Llega “Intimo”, show musical de Valeria Lynch y Mariano Martínez

“Intimo”, con los hits de Valeria Lynch y las canciones de Ataque 77 de Mariano Martínez, será un espectáculo musical internacional que le dará inicio a las actividades de invierno en el Teatro Lavalleja. La noticia la hicieron pública ayer en conferencia de prensa realizada en el mismo recinto teatral, Hebert Loza, director de cultura departamental y los propios protagonistas, Valeria Lynch y su pareja Mariano Martínez (guitarrista, cantante y productor musical argentino, perteneciente a la banda Ataque 77), en compañía de Diego Sorondo, productor de teatro y espectáculos, periodista, gerente general de Radio Universal. La velada se llevara a cabo el próximo día sábado 21 de agosto, desde la 21 horas. Las localidades tiene un costo de $ 1.500 y están a la venta en el Cine Doré, de lunes a viernes de 15:00 a 19:00 horas.

LO MEJOR Y MÁS CONOCIDO

Loza consideró a los protagonistas “dos grandes artistas internacionales, quienes se presentaran ni más ni menos que en el Teatro Lavalleja en el comienzo de la temporada de invierno”. “Es un gran honor tenerlos acá, hermanos argentinos del Río de la Plata". Valeria dijo que se sentían “encantados” de estar en Minas. “Ya estuve varias veces acá pero en el Teatro no, no lo conocía. Es realmente precioso y como llegamos más temprano estuvimos dando algunas vueltas por la ciudad y nos encantó el lugar. Estamos muy felices de estar acá. El show son, los éxitos míos con todas esas canciones que la gente quiere y conoce, con las cuales tienen historia y además los temas más emblemáticos de Ataque 77 que es la banda que lidera Mariano”. Contó que serán “los dos solitos, junto a los excelentes músicos uruguayos Nacho Obes y Matías Banacore”.

FORMATO DE COMUNION

Anunció que habrá “una parte muy íntima, con guitarra sola los dos, sentaditos. Lo mejor de este espectáculo es que hay como una comunión con la gente que hacía rato que no teníamos, porque tanto ‘Ataque’ como yo, estamos acostumbrados a grandes shows donde la gente cuando hay tanto público, es muy difícil comunicarse. Generalmente estamos lejos, hay mucha cantidad y no tienes tiempo de verles la cara, la expresión, ver si la están pasando bien y acá si vemos todo eso. La gente participa mucho, habla con nosotros y nos hace sentir muy bien”. Explicó que es “un formato que hace rato no teníamos y que nos encanta".

TABLAS CON HISTORIA, EXPERIENCIA Y ARMADO DEL SHOW

Martínez recordó que el año pasado estuvieron de recorrida por varios lugares, “y qué bueno es encontrarse con estos lugares, porque este teatro es hermoso y con tanta historia, se nota una gran energía increíble. Me imagino que pararse en este escenario es de gran experiencia. Esto surgió en Uruguay cuando hicimos el SODRE, Valeria había hecho un show con su banda y estuve de invitado. Fuimos a comer con el productor Diego Sorondo y en un momento nos empezamos a imaginar a estar en un show solos, algo que se habló mucho antes de la pandemia como un chiste. Decíamos ‘cantamos acá con las mesas así’ y risa va, risa viene y nadie se imaginaba esto. Esa broma la sostuvimos y decíamos que le íbamos a poner el dúo MariVal, o ValMari. De inmediato llegó la pandemia y esto nos metió a una transformación donde empezamos a generar cosas y ahí ese dúo podía recobrar vida. Empezamos a hablar, no teníamos show, no teníamos presentaciones pero teníamos que hacer algo, cantar en Instagram o algo”. “Ahí empezamos a hurgar en la discografía de Valeria, más allá de los grandes hits y empezamos a grabar, armamos un estudio medio casero de cuarentena y se armó el esqueleto de este show", apuntó.

SIN MAQUILLAJE

Manifestó que se muestra algo “que se gestó aquel día, porque no somos un dúo y porque en un momento esto irá pasando, saldrá esta crisis, empezará a mejorar la situación, empezará a mejorar con los espectáculos, vendrá un gran espectáculo de Valeria como siempre y Ataque 77 volverá con su gira”. Martínez reconoció son “más de tres décadas con mi grupo, entonces es una gran oportunidad para ver a Valeria de otro modo, como sin maquillaje, mucho más íntima, porque se puede charlar".

INCENTIVO

Lynch reflexionó fue el productor y empresario Diego Sorondo quien dijo que “debíamos animarnos y venir a hacer una gira, ya que al tener la residencia podíamos cruzar desde Argentina, por lo que en el 2020 en plena pandemia, nosotros estábamos haciendo gira por Uruguay. Hicimos ocho ciudades y nos quedó Minas". Sorondo reflexionó que en Minas “el aforo es más chico que teníamos en toda la gira por el protocolo y por eso ahora como Valeria Lynch ama Minas y ha estado en varias oportunidades (Semana de Lavalleja y Noche de los Fogones), siempre decía que quería volver. Por eso estaremos el sábado 21 de agosto a partir de las 21 horas".

“INTIMO”

En el final Lynch expuso que el nombre del espectáculo, “Íntimo”, es porque “sin querer comenzamos a contar anécdotas de la cuarentena, que fueron y son muy graciosas. Contamos intimidades y la gente se divierte muchísimo. Por eso Mariano dice que es un espectáculo musical y humorístico, porque tiene esa cuota de humor que fue naciendo con los shows". Es importante recordar que el aforo del Teatro Lavalleja es para 120 personas, por lo que a no perder el tiempo y adquirir la entrada para este gran espectáculo musical de carácter internacional.