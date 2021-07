La polémica de formativas y el común acuerdo que existiría para jugar la final de Primera División

Primera Página

En nuestra pasada edición ya adelantamos lo que sucedió en Casa de los Deportes el día lunes, en una reunión que generó polémica principalmente por el tema de los futbolistas habilitados para disputar el complemento de los Campeonatos Minuanos Sub 14 y Sub 16. Además de ello, también se manejó una posible fecha para disputar la final del Torneo Clausura de Primera División, correspondiente al Minuano 2019.





PRIMERA DIVISIÓN: HABRÍA ACUERDO CON LA FECHA

Anteriormente dialogamos con los entrenadores de los equipos involucrados en la definición de Primera División – Barrio Olímpico y Granjeros -, quiénes manifestaron a Primera Página que ya comenzaron con sus respectivos entrenamientos de cara a lo que será la final del Clausura 2019, que se jugaría en este 2021. La incertidumbre que estaba presente en los técnicos y en el ambiente del fútbol, paulatinamente parece evacuarse y según nuestras fuentes consultadas existiría un acuerdo para disputar el cotejo el día sábado 7 de agosto. Producto de esto, en primera instancia establecimos contacto con el presidente del Club Granjeros, Wilson Pagliano, quién se refirió al tema diciendo que “no nos hemos reunido en Directiva para hablar sobre este tema. A título personal, pienso que no habría problema en jugar el partido en esa fecha”. Posteriormente, Emilio Suárez, presidente del Club Atlético Barrio Olímpico, mencionó que “es un acuerdo con Granjeros y el Ejecutivo. Las tres partes estaríamos de acuerdo. La idea es jugar el 7 de agosto, y en caso de que haya otra final que se juegue el miércoles 11. Luego en el caso de que se tengan que seguir jugando finales nos volveríamos a juntar. Pero es un acuerdo de las tres partes, eso fue acordado”; finalizó expresando Suárez.





POLÉMICA EN DIVISIONES FORMATIVAS

Tal como ayer anunciamos, el partido que definirá el Torneo Clausura en Sub 16, entre Las Delicias y Olimpia, se jugaría el domingo 1° de agosto en el Estadio Municipal. En esta categoría, Barrio Olímpico – que tienen un lugar en la final del Campeonato Minuano por ganar el Torneo Apertura -, no jugaría debido a que no puede utilizar los futbolistas que jugaron el año pasado dicho certamen. Por ende, aparentemente el ganador del encuentro entre Olimpia y Las Delicias se consagraría como Campeón Minuano, ya que los franjeados no se presentarían en la final del certamen. Por otra parte, en la Sub 14 tal como anunció Luis Bouvier en Primera Página, Las Delicias no se presentará a jugar debido a que no cuenta con los suficientes jugadores para culminar el torneo. El Club Barrio Olímpico – al igual que en Sub 16 -, tampoco jugará en esta categoría a raíz del mismo tema.





POSICIONES DE LAS DELICIAS Y BARRIO OLÍMPICO

El presidente de Las Delicias, Luis Bouvier, declaró a Primera Página que “en la Sub 14 tenemos siete u ocho jugadores. Estamos trabajando para que en noviembre tengamos una categoría armada”; de esta forma Bouvier sostuvo lo que en su momento había expresado a Primera Página. Luego, charlamos con el presidente de Barrio Olímpico, Emilio Suárez, quién señaló que “el jueves (mañana) nos vamos a reunir en Directiva. En estas horas evaluamos muchas posibilidades, por ejemplo la de presentar una nota. Manejamos algunas acciones que podríamos tomar con relación al tema de formativas. En este momento debemos ser cautos, pero el jueves lo resolveremos como corresponde en Comisión Directiva”; culminó la máxima autoridad de los franjeados.