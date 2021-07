Celíacos Minuanos, en medio de logros y reivindicaciones

Primera Página

DIALOGAMOS CON ALEJANDRA CARRERAS, REFERENTE DEL GRUPO

Alejandra Carreras, una de las fundadoras del grupo “Celiacos Minuanos”, recordó a Primera Página, que este colectivo lo conforman un grupo de personas celíacas y familiares de celíacos y que la conformación del grupo se dio “por la falta de variedad de alimentos e información en torno a cómo afrontar una enfermedad que también afecta la parte emocional del celíaco”.

Carreras aseguró que la organización continúa con las reuniones virtuales y a través de WasthApp, “y a la espera de la autorización de presenciabilidad para poder realizar talleres gastronómicos”. “Por otro lado, nos encontramos con la situación de una persona que quiso ingresar al Grupo de Artillera en la parte del Ministerio de Defensa, pero se encontró con que cuando llegó a la evaluación médica no pudo ingresar por la condicionante de la enfermedad celíaca”.

Contó que se le explicó que “por más que todos los otros estudios y pruebas realizadas estaban bien, no había una autorización en la parte médica para dar el aval de apto para el ingreso por tener dicha patología, al igual que la diabética”.





SOLUCION LEGISLATIVA

Comentó que como grupo “siempre hemos hablado y recalcado que la del celíaco no es una condicionante que impida la actividad física, desarrollarse y desempañarse en un trabajo normal, es sólo una dieta alimenticia. Debido a la situación, como grupo se evaluó la posibilidad de tener una entrevista con el ministro de Defensa, Javier García y en ese marco fue que hicimos contacto con el diputado Javier Umpiérrez (FA), a quien le planteamos la inquietud por lo que estaba pasando. El legislador se ofreció realizar personalmente el trámite y nos informó que se logró modificar la normativa que tenía el Ministerio de Defensa en cuanto a la parte de ingresos con patología alimenticia”.

De igual modo reconoció que “ya estaba habilitado el ingreso en la parte de la Escuela Militar, solo quedaba en ese sector del personal subalterno”.





Continúa la problemática de las policlínicas para celíacos

Alejandra Carreras, de Celíacos Minuanos, dijo que a raíz del planteamiento del diputado “se logró que se ampliara al personal subalterno, dejando apto el ingreso a la persona que padezca la patología celíaca”. “Por lo expuesto es justo hacer público el agradecimiento al parlamentario por la gestión realizada, quien de esa manera nos permite dar un pasito más en favor de los celíacos que en general son excluidos socialmente por su patología”.

Afirmó que hoy en día “dentro del Ministerio de Defensa ya no es un impedimento padecer la enfermedad para el ingreso y dicha persona tiene confirmado el ingreso para agosto próximo”.





LOGROS Y LUCHA EN EL CAMPO DIFICULTUOSO

La entrevistada dijo que en el escenario de las dificultades surgió también “el de la interpretación en el tema de las canastas alimenticias en una escuela, en particular de la ANEP, pero finalmente se estaría solucionando. En ese plano agregar que si bien continuamos con el inconveniente con las canastas del MIDES, debemos destacar que hay un avance significativo ya que ha habido contactos con el director departamental del organismo, Gustavo Risso, quien está haciendo todas las gestiones para encontrar una solución”.

Puntualizó que prosigue el problema de la desaparición de la policlínica de celíacos, “y si bien en ese sentido no logramos avance alguno, tenemos como objetivo seguir en la lucha para destrabar la situación”.





PRODUCTOS: GESTIÓN EN COSTO Y GONDOLA

Carreras manifestó que el diputado Umpiérrez “también trabaja sobre una ley que regule los precios de los productos alimenticios de los celíacos y diabéticos”. “En el tema de las góndolas, en algunos lugares está corregido, pero en otros continúan los problemas porque nos expresan que por espacio es complicado, siendo que para nosotros debería ser algo voluntario. Al respecto solicitamos que no estén entreverados los productos, porque siempre reiteramos que hay casos de celíacos recién diagnosticados que por lo prematuro no está muy bien preparado y puede llevar algún alimento que en definitiva termine siendo perjudicial para su salud”.





PROYECCIÓN DE FUTURO

De cara al futuro, la entrevistada planteó “los temas de siempre, la lucha contra el costo o precio de los productos alimenticios, los talleres presenciales tanto en lo gastronómico como de información de especialistas en la temática. En cuanto al lugar de encuentro, contamos con el ofrecimiento de un sitio en el Centro de Barrios N°1 Reyes Terra, por lo que en cuanto se nos de la autorización empezaremos con las reuniones”. “Es urgente y necesario que nos juntemos para abordar todos los temas”, acotó.





SIN DATOS

Consultada sobre si existe alguna estadística en cuanto a las personas afectadas por esta enfermedad en el departamento, Carreras consideró que más allá de que ha habido solicitud al respecto “no tenemos datos sobre la cantidad de personas que a nivel departamental sufren la condición celiaca. Tanto en salud pública como privada existe un hermetismo que aún no hemos podido romper. Es importante recordar a la población que la patología celíaca se manifiesta en cualquier momento de la vida de la persona, aún cuando haya diagnósticos negativos anteriores”.

“Es una enfermedad inmunológica, así como la diabetes se puede despertar por determinadas situaciones, la enfermedad celíaca también comparte esa rama y se puede despertar después de alguna situación puntual”, concluyó.





Ministerio de Defensa eliminó celiaquía como prohibición para ingresar a las FF.AA.

Con respecto al tema que hacía alusión Alejandra Carreras en la tapa de la edición de hoy, el Ministerio de Defensa Nacional aprobó una ordenanza por la que se elimina la prohibición de que los celíacos puedan ingresar a las Fuerzas Armadas, ampliando así la disposición que ya se había adoptado en 2020 para las escuelas militares, según anunció el ministro Javier García.

García, al hacer referencia a la ordenanza que se aprobó, que elimina la prohibición para ingresar a todos los ámbitos de las Fuerzas Armadas, la condición de celíaco por parte de una persona, comentó que “esas cosas que vienen de muchos años, quizás tuvieron explicación o pueden haber tenido explicación hace muchos años, pero los avances científicos y terapéuticos lo han resuelto. Hasta el día de hoy estaba prohibido que una persona que quisiera entrar en las Fuerzas Armadas como soldado, si era celíaco pudiera hacerlo", explicó.

Además, sostuvo que "podría tener explicación en el pasado, pero hoy no tiene ninguna explicación. Que una persona no pueda comer harinas de trigo, avena, cebada y centeno no puede ser un impedimento en el mundo de hoy para desarrollar ninguna actividad de este tipo. Entonces, tomamos la decisión de eliminar a la celiaquía como impedimento para ingresar a las Fuerzas Armadas. Habíamos comenzado con las escuelas de formación militar, que es donde se forman los oficiales, y lo extendimos a todo el personal militar y terminamos con una discriminación", subrayó.

García opinó que se trataba de "una discriminación de esas que a veces pasa medio bajo ruido, una discriminación que pasa por lo que puede alimentarse uno. No puede ser de ninguna manera un impedimento para el desarrollo de una tarea laboral o profesional no poder comer harina. Es una cosa que en el siglo XXI es insólita y por eso la eliminamos", puntualizó. (Fuente: Montevideo Portal)