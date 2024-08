Usuarios reclaman por mejores servicios de salud mental

Primera Página

LAVALLEJA ES EL DEPARTAMENTO CON MAYOR ÍNDICE DE SUICIDIOS DEL PAÍS

Se llevó a cabo el jueves de tarde, una concentración, convocando “por más y mejor salud mental en Lavalleja”. El slogan es “La salud mental es un derecho humano”. Convocaron familiares de usuarios de salud mental, para el lanzamiento de la campaña de recolección de firmas en apoyo a solicitar más recursos para la salud mental.





CONCIENCIA

Sorprendió la respuesta a la convocatoria, por el importante número de asistentes. Estaban presentes varias personas involucradas con la política departamental y nacional. ¿Se habrá tomado conciencia que en el 2023 Lavalleja fue el departamento con más suicidios del país?





A LOS RESPONSABLES

Mary Martirena, de conocida militancia en reclamos para la salud, fue la encargada de dar lectura a la “Petición para mejorar la atención en Salud Mental en Lavalleja”, la que será acompañada por las firmas que se recojan y presentadas en los ministerios de Salud Pública y de Desarrollo Social (MIDES), así como otros organismos que trabajan con la salud de los uruguayos.





PETICIÓN

Petición para mejorar la atención en Salud Mental en Lavalleja.

Nosotros los abajo firmantes, ciudadanos de Lavalleja, solicitamos urgentemente la mejora de los servicios de atención en salud mental en nuestra comunidad. La salud mental es un derecho humano fundamental, tan importante como la salud física y de ser tratada con la misma seriedad y dedicación. La salud integral es responsabilidad del Estado.

Razones para nuestra petición:

1) Aumento de la demanda luego de la pandemia, se han agravado las situaciones y cada vez más personas enfrentan desafíos de salud mental, y no hay suficientes recursos para atenderlos adecuadamente.

2) Acceso limitado: muchas personas no pueden acceder a los servicios de salud mental, debido a la falta de profesionales disponibles y los largos tiempos de espera. No contamos con psiquiatras de guardia en ASSE y en salud privada son muy extensos los tiempos de espera, agravándose en la ruralidad o localidades distantes.

3) Importancia de la prevención: la detección temprana y la intervención a tiempo puede prevenir problemas más graves y costosos en el futuro, el suicidio se puede prevenir.

4) Impacto en la comunidad: una mejor atención en salud mental no solo ayuda a los individuos, sino también fortalece a la comunidad en su conjunto.





SOLICITAMOS:

1) Más recursos y financiamiento: aumentar el presupuesto destinado a los servicios de salud mental.

2) Más profesionales formados: incrementar la contratación y formación permanente de profesionales de la salud mental, para el primer nivel de atención en salud.

3) Programas de prevención y concientización: implementar campañas de educación y prevención en salud mental que lleguen a más ciudadanos, incluidos los de alto riesgo, como por ejemplo adolescentes, jóvenes, adultos mayores, policías, instituciones educativas, entre otros.

4) Acceso equitativo: garantizar que todos, independientemente de su situación social, económica, puedan acceder a servicios de salud mental de calidad”.





FIRMÁ

“Tu firma puede hacer una gran diferencia. Al unirnos, podemos demostrar que la salud mental es una prioridad y exigir las mejoras necesarias. ¡Firma ahora y ayuda a crear una comunidad más sana, y fuerte! Por favor, proporcioná tu nombre y firma para apoyar esta causa esencial. Juntos podemos marcar la diferencia. Muchas gracias por tu apoyo”.





SUICIDIOS

Seguidamente, al ser consultada por la prensa, Martirena dijo que “estamos muy preocupados por el alto número de suicidios que hay en Lavalleja, desde hace mucho tiempo. Hay una pandemia silenciada de suicidios, todos los días nos enteramos que alguien se suicidó, o que lo intentó, o que hay personas cercanas que tienen problemas de salud mental, y no se cumplen las expectativas de atención que deberían cumplirse”.





EL HOSPITAL NO DA ABASTO

Respecto al centro de salud mental que funciona en el Hospital Vidal y Fuentes, Martirena dijo que “está funcionando, pero no da abasto, por la cantidad de personas que tienen que atender. Por intermedio de Caminantes, que es la organización civil de salud mental, se había hablado de poner una casa de medio camino, para aquellos que está en una crisis, que llamen y tenga atención psiquiátrica en el momento, pero esto no se logra, porque no hay especialistas. Contamos con dos psiquiatras en el hospital, pero no hay psiquiatras de guardia, y la atención (de emergencia) es en el momento, lo dosifican, pero después no tienen seguimiento, no pueden hacer un tratamiento. Otro problema son las esperas para recibir atención: un enfermo psiquiátrico o con problemas de salud mental no puede esperar semanas o meses como pasa con otras patologías”.





DEPRESIÓN

Consultada sobre la depresión, Martirena dijo que “es uno de los problemas más grandes y más graves, porque son los que más desembocan en el suicidio o en el intento de suicidio, sobre todo con los adolescentes. Es muy triste que la sociedad pierda a sus jóvenes, por eso nos estamos movilizando. También no es solo la depresión, se da mucho TEA (Trastorno de Espectro Autista) o TDHA (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad), en niños”.





“NADIE NOS EXPLICA”

Respecto a los centros de salud mental que Salud Pública instalaría en siete departamentos, pero que no incluye a Lavalleja, siendo que es el departamento con las tasas más altas de suicidio del país, Martirena dijo que “no sabemos por qué pasó eso, nadie nos explica, cuando está comprobado que Lavalleja es uno de los departamentos que más suicidios hay. Por esa razón es que pedimos a la gente que firme, para que se logre mejorar en calidad y cantidad la atención en salud mental”.





PREOCUPACIÓN

Destacó Martirena que “si preocupará a la sociedad la problemática de la salud mental, porque la convocatoria tuvo un resultado que nos sorprendió, fue muy buena, mucha gente firmando. También hay mucha gente que no viene, porque no pueden salir de su casa, o porque están afectados o porque tienen que cuidar a alguien con problemas de salud mental. Los problemas de las personas que cuidan al familiar viven una problemática muy compleja también. Una madre o padre con un niño con TEA o TDHA no puede salir, no se lo puede dejar a cualquiera, o solo”.





FIRMAS

Aseguró Martirena que “aún no tenemos un plazo determinado para presentar las firmas juntadas, ni hay una cantidad determinada, esperamos que sean la mayor cantidad posible, y serán presentadas en el Ministerio de Salud Pública, en Derechos Humanos de Salud Mental, en MIDES y todo lo que atienda la salud. Exhortamos a que la gente nos apoye con las firmas”.





INFORME

La diaria, en una nota de la edición del jueves por el Día Nacional de la Prevención de Suicidios, señala que el Ministerio de Salud Pública (MSP) lanzó la “Guía de práctica clínica para el abordaje de la conducta suicida en el Sistema Nacional Integrado de Salud” y expresa la nota que: “El sistema nacional de registro digital de intento de autoeliminación consignó 4.794 casos en 2023; la mitad tenía, al menos, un intento previo. En concreto, las cifras procesadas por el Departamento de Estadísticas Vitales del MSP marcan 763 muertes por suicidio en 2023, lo que implica una tasa de 21,39 suicidios cada 100.000 habitantes. 75% de los casos corresponden a hombres y 25% a mujeres.

Estos números significan 60 fallecimientos menos por esta causa con respecto a 2022. Se registraron 70 suicidios menos en personas del género masculino, mientras que en el caso de las mujeres se reportaron diez suicidios más.





EDADES

Al discriminar por edades, el grupo más afectado es el comprendido entre 75 y 79 años, mientras que las personas de entre 85 y 89 años ocupan el segundo lugar. En tercer lugar aparecen la franja etaria de 25 a 29 años.





LAVALLEJA

Desde el punto de vista territorial, los departamentos más afectados por esta problemática fueron Lavalleja (39,5 suicidios cada 100.000 habitantes), Rocha (37,6), Paysandú (37,3), Durazno (35,6), Treinta y Tres (31,7) y Artigas (31,4). Los departamentos con más población del país, Montevideo (17,1 cada 100.000 habitantes) y Canelones (16,6 cada 100.000 habitantes) ocuparon respectivamente los puestos 16 y 17 de la lista.





MEDIDAS

Informa la diaria que “entre las 20 medidas implementadas por el MSP para combatir este flagelo, el subsecretario de del Ministerio de Salud Pública, José Luis Satdjian destacó el ‘monitoreo en tiempo real de los intentos de autoeliminación’, algo que, a su entender, ha significado ‘un cambio trascendental en la política de prevención y de seguimiento’ de las conductas suicidas en el país. En este caso, el sistema nacional de registro digital de intento de autoeliminación, que entró en funcionamiento en octubre de 2022, consignó en 2023 un total de 4.794 intentos de autoeliminación (IAE).





MÁS MUJERES

A nivel país, se llegó a una tasa de 137,2 IAE cada 100.000 habitantes. De este total, el 71,6% de los casos se dio en personas del género femenino y 28,4% en personas del género masculino. Por otro lado, los IAE fueron más frecuentes entre los 15 y los 19 años, con 373,9 casos cada 100.000 habitantes. En ese sentido, también fueron altos los registros en la franja comprendida entre 20 y 24 años, con 293,2 casos cada 100.000 habitantes.

Según se informó, 50,65% de los IAE registrados el año pasado tenía, al menos, un intento previo.





MULTIFACTORIAL

En la instancia, la ministra de Salud, Karina Rando, destacó que el suicidio es un problema “multifactorial” que “compromete a toda la comunidad”. En esa línea subrayó la influencia de factores políticos, económicos, sociales y psicológicos. “Hay muchos factores que influyen en la conducta suicida, por eso hay que hacer un abordaje multifactorial; si lo abordamos solamente desde la salud, y solamente hacemos acciones de salud, no va a ser suficiente”.





EN DONDE NO ESTÁ LAVALLEJA

En la nota de la diaria se publicó lo manifestado por el ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sciarra, quien informó sobre el lanzamiento del primero de siete centros de promoción del bienestar psicoemocional de adolescentes y jóvenes, que se inaugurará el 31 de julio en la ciudad de Rocha.

La creación de un centro de este tipo como el que se inaugura en Rocha, es lo que reclama la comunidad de Lavalleja.