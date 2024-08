Doña Ramona, un clásico del teatro uruguayo

GRUPO DE ACÁ NOMÁS ENFRENTA UN DESAFÍO AL HACER UNA TRAGICOMEDIA EN EL TEATRO LAVALLEJA

El grupo de teatro De Acá Nomás estrena la obra Doña Ramona de Víctor Manuel Leites, con la dirección de Alex González, y las actuaciones de Raquel Marchese, Paula Soria, Laura Falchetti, Elena Monfort, Hugo Baladán, Sol Lescano e Isabel Hernández. La escenografía y vestuario son del grupo De Acá Nomás; maquillaje de Graciela Rocha y Gabriela Martínez; iluminación a cargo de Robers Silveira; musicalización Emilio y Alejandra Cáceres; apunte Carlos Astapenco; producción De Acá Nomás. La obra se presentará este viernes 26 y el sábado 27 de julio, y el 15 y 16 de agosto, siempre a las 20 horas, en el teatro Lavalleja. La entrada tiene un costo de 300 pesos.

LOS CAMBIOS DEL MUNDO

En conferencia de prensa en teatro Lavalleja, González, Falchetti y Astapenco se refirieron al espectáculo.

González fue contundente al afirmar que “estrenamos un clásico del teatro uruguayo, que es Doña Ramona, fue una novela de José Pedro Bellán, escrita en 1918, donde hace una fotografía de la sociedad de la época, esa fotografía que contiene los problemas de una familia rica de Montevideo, que se debatía entre la tradición y el progreso, con las confrontaciones y discusiones de ideas propias de la época, por los cambios que ve venían dando en el mundo y que en Uruguay, el Batllismo era responsable de esas transformaciones y las quería adaptar y adoptar”.

CUANDO APARECE EL AMOR

Definiendo la esencia de lo que es un clásico, González dijo que “esta familia es la caja de resonancia de lo que pasaba fuera, y queda reflejado en la empleada doméstica, en las hermanas y el hermano jefe del hogar, y que esa vida interior de la casa estalla con la llegada de una ama de llaves, que trae un giro inesperado a la vida de esa familia, y es el nudo dramático de la obra, es el amor, que el joven y jefe de la casa podía enamorarse del ama de llaves, podía significar cambiar radicalmente la vida de esa familia. No voy a contar más, porque es el público el que tiene que descubrir y emocionarse con esta pieza”.

Aseguró González que “Doña Ramona es un verdadero desafío para De Acá Nomás, porque es un grupo de una larga trayectoria, más de diez años haciendo teatro en Minas, y si bien ha explorado otros géneros, es más conocido por la comedia. Sus actores son destacados, reconocidos por comediantes, y con esta obra se embarca en un desafío de comedia dramática, de un clásico, hecho con mucho respeto y criteriosamente seleccionado, y con un especial cuidado en el vestuario, la música y los detalles escénicos. Desde la dirección traté de que fuera fiel a lo que el autor nos pide, siempre respetando el espíritu de Leites”.





GENTE NUEVA

González se refirió a otro de los desafíos que se plantearon, las incorporaciones de las actrices Sol Lescano y Paula Soria y el actor Hugo Baladán, lo que es “abrir las puertas por parte De Acá Nomás a gente joven -porque además lo requería la obra-, pero se debe incorporar gente, dar el recambio generacional. Son muy saludables para los grupos estas incorporaciones de gente joven, con ganas de hacer teatro. Sol es alumna de la Escuela Departamental de Arte Escénico, Paula y Hugo (de conocida trayectoria en el ballet folclórico) estaban interesados en hacer teatro, los invitamos y accedieron, y son dentro del desafío de la dirección una gran apuesta, que es trabajar con gente que no ha hecho teatro, y hay que acompañarlos en la formación y preparación en una obra. Esta es una obra donde todos y cada uno de los actores y actrices en el escenario le aporta al texto desde los personajes una microhistoria dentro de la casa, todos los personajes son importantes. Y es importante también la vigencia de la obra, y es por eso que hablamos de que es un clásico. La puesta ha sido un proceso muy lindo, empezamos a fines de marzo a ensayar, y estamos llegando muy bien y cómodos al estreno”.





ELECCIÓN

Falchetti ratificó las palabras de González y agradeció al director Hebert Loza, y al equipo de Cultura, que “hacen posible que tengamos todo pronto para este estreno de Doña Ramona, por el grupo De Acá Nomás. Este comienzo de año cuando conversamos qué íbamos a hacer -porque somos muy selectivos y prudentes a la hora de elegir los textos-, tenemos compañeros que se dedican a buscar y seleccionar los textos, lo hacemos con mucho respeto por nosotros y por el público”.





RESPONSABILIDAD

Agregó Falchetti que “el director propuso Doña Ramona -una tragicomedia-, pero es una obra distinta, tanto para nosotros como para el público, y entendemos que estamos preparados para ofrecer un buen producto, y podemos dentro de lo que somos, un grupo que trabaja con mucha responsabilidad, y aunque no somos profesionales de la actuación tenemos el compromiso con lo que hacemos y en cómo lo hacemos, con una dirección muy cuidada, muy exigente y sin dejar escapar el mínimo detalle de todos. Voy a compartir lo que nos dijo Alex cuando tuvimos esa primera conversación: ‘¿Cómo hago para seducirlos para hacer un clásico?’ Esas palabras me quedaron grabadas, y les confieso que cuando empezamos a andar con la obra y vimos lo hermosa que era, no nos costó nada, nos gustó muchísimo y creo que el público va a acompañarnos”.





TRAGICOMEDIA

Carlos Astapenco –fundador del grupo teatral- manifestó que “esta Doña Ramona no es una comedia, como esas que hacíamos, es una tragicomedia, tiene muchas cosas muy divertidas, que el público las va a disfrutar, y se va a reír. Es una obra maravillosamente escrita, describe lo que es el Uruguay de 1900, con sus luchas y sus intrigas políticas, sociales y religiosas, y obviamente tiene un trasfondo muy serio, donde los espectadores se van a reír, pero también van a pensar, y es una obra absolutamente disfrutable. En esta obra no actúo, la veo desde fuera, y la disfruto enormemente. Es también una satisfacción las nuevas incorporaciones como actrices y actor, es hermoso que se arrimen y que confíen en el grupo, que los va a respaldar, y la sangre joven es bienvenida. La invitación está hecha. Los esperamos”.





ENTRADAS