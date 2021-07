La partida de "un señor": Pirulo Bonilla

Por Waldemar Martínez





La noticia nos cayó como un balde de agua fría. Es que sí bien hace varios meses que no lo veíamos personalmente, debido a la pandemia, sabíamos que se encontraba bien de salud. Incluso vimos las fotos en las redes sociales festejando sus 82 años en familia. Jugando a las cartas con una enorme felicidad en su rostro. Pero... por distintas vías nos llegó ayer la noticia: falleció "Pirulo" Bonilla. Tantas cosas me vinieron a la mente, tantos lindos e inolvidables recuerdos. Si me parece que fue ayer cuando esperaba su pasaje por la "vieja" calle Ellauri para treparme al sulqui del reparto de pan y saborear los exquisitos corazanes dulces que generosamente me regalaba todos los días. Lo recuerdo trabajando por su Huracán y dar todo de sí por su Sportivo Minas. Fue dirigente, socio, colaborador e hincha de todas las horas de los azules. Hombre de una memoria prodigiosa, de mil anécdotas y con material y archivo que son una reliquia, al cuál recurrimos en más de una oportunidad. Siempre estaba atento a las transmisiones radiales, desde comienzos de la década del 80, cuando hacíamos nuestras primeras armas en el periodismo deportivo. Siempre nos hacía saber de su presencia con el oído pegado a la radio, ya fuera para realizar aportes o alguna sana crítica. "Pirulo" fue un gran luchador, solidario y generoso. Una persona muy querida en nuestra sociedad, por su don de buena gente. Ayer saludamos a su hijo "Tito", quién nos decía: "Waldemar él estaba feliz porque conoció el nuevo predio de Sportivo Minas y pudo ver por las redes sociales las fotos cuando los dirigentes le estaban colocando los arcos a la futura cancha. Estaba tan contento y feliz que hablaba solo de eso". Así era Pirulo, sencillo, humilde, disfrutando de lo que le hacía feliz. Y así se fue de esta vida, en silencio, pero dejando muchas enseñanzas y un recuerdo imborrable. Descansa en paz querido "Pirulo".