Inauguraron muestra de la artista plástica Teresita Lapitz

ESTARÁ ABIERTA AL PÚBLICO POR 15 DÍAS EN CASA DE LA CULTURA

El viernes en la nochecita, en el salón de exposiciones de Casa de la Cultura de Minas, quedó abierta la muestra de trabajos de la artista plástica Teresita Lapitz, denominada “Rescatando emociones”.

La misma estuvo acompañada por el director de Cultura de la Intendencia de Lavalleja (IDL), Hebert Loza, y contó con un buen marco de público.

En una improvisada ronda de prensa, Loza manifestó que “es un placer para mi abrir la segunda muestra de invierno y la cuarta de la temporada, con la artista plástica Teresita Lapitz, que es nuestra, contemporánea. Estamos todos reunidos para festejar este otro evento para el que por suerte podemos abrir las puertas, y que podemos disfrutar lo maravilloso de la pintura de Teresita, en una muestra maravillosa. Quiero agradecer a todos la presencia y a Teresita por aceptar la invitación de estar acá y seguiremos con otros artistas hasta fin de año”. Remarcó que la exposición de Lapitz estará abierta al público por 15 días.





MI VIDA EN LOS CUADROS

Por su parte, la artista plástica Teresita Lapitz dijo que “mi vida está acá en todos los cuadros, por eso a la muestra le puse ‘Rescatando emociones’. La primera parte de mi vida fue en el campo, y pinté todo lo que tiene relación con trabajos de campo, mis vivencias ahí, estar en contacto con la naturaleza. Luego me vine e hice la escuela y el liceo en Minas, entonces esta ciudad se me fue al corazón también. He tratado de pintar plazas, los cerros, alrededores de Minas, y nuevamente el campo porque lo tengo muy presente. He buscado a través de la pintura todas las emociones, todo lo que el campo nos da. También pinté algo relacionado a lo religioso porque fui catequista durante varios años. Además hay un sector de cuadros donde está toda la parte de la niñez, porque dediqué parte de mi vida también a enseñar. Fui maestra, donde por ejemplo 33 años estuve en el Colegio del Huerto, además de trabajar en muchas escuelas de Minas, en los liceos”.

Lapitz reconoció que “el contacto con las personas es muy importante para mí, y eso es lo que he tratado de buscar con esta muestra, las emociones, por eso podrán observar en la muestra que trato de pintar lo más alegre, emotivo, la sorpresa, la alegría, todo ese tipo de emociones llevarlo al lienzo. Después buscar los tonos, colores, que como decía Daniel Fernández, ‘nada tiene un solo color, todo es una mezcla de colores’, para que sea más viva y real la situación. A través de la pintura, está toda mi vida”.





AGRADECIMIENTOS Y RECUERDOS

Finalmente agradeció “a Dios por permitirme estar acá, y al director de Cultura Hebert Loza. Quiero recordar a mis padres que me apoyaron siempre y me dieron para adelante en todo. A mis profesores, a Daniel Fernández que fue mi primer profesor, que fue quien me enseñó a agarrar el pincel porque lo tomaba como un lápiz. A Montori que me enseñó la acuarela y últimamente a Serrana Calvo, que es quien me orienta en Uni 3”.