Estudian posible realización de Semana de Lavalleja, pero sin eventos masivos

En diálogo con nuestra redacción, y al ser consultada sobre la posibilidad de realizar la Semana de Lavalleja este año, la directora de Turismo, Dolores García Pintos, dijo que “a medida que se va abriendo de a poquito la situación de pandemia, se van habilitando distintos eventos. Hay posibilidad de que se realice, pero no con las mismas condiciones de siempre. Se está evaluando con el CECOED y el gobierno nacional. Todo va a depender de la evolución de los casos y todo lo que refiere al Pase Responsable. En breve nos vamos a reunir con Nicolás Martinelli, asesor de Presidencia, que es quien encabeza este trabajo de Pase Responsable, y de acuerdo a eso vamos a ir viendo”.

Indicó que “no solo Lavalleja está con esta preocupación de poder realizar un evento tan importante para el departamento, sino que también están Durazno, Paysandú, entre otros. El intendente Mario García está en contacto con los demás intendentes que están en esta misma situación”.

De todas maneras indicó que “hoy por hoy podemos decir que no está cien por ciento descartada, pero sí confirmar que no estamos para organizar un evento masivo porque no estamos para arriesgarnos, además que un evento de estas características lleva mucho tiempo de organización y muchos recursos económicos”.

Agregó que “nos estamos imaginando otro tipo de Semana de Lavalleja, si están las condiciones dadas”. Según se pudo saber, se analiza la posibilidad de realizar eventos satélites o puntuales, pero no masivos.

En otro orden, García Pintos catalogó de “exitosa” la disputa de la primera fecha del Rally Nacional disputado el pasado fin de semana en caminos de nuestro departamento. Acotó que se homenajeó al profesor Gustavo Alzugaray, con una plaqueta que fue recibida por su familia. “Además la organización estuvo excelente, quedamos muy conformes”, dijo, y destacó el trabajo de distintas áreas de la Intendencia.