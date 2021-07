Nacional y Olimpia tienen posturas optimistas sobre la posibilidad de jugar el Campeonato Minuano de Primera División

Primera Página





Especial de Gonzalo Martínez

La situación en permanente mejora de la pandemia, y la disminución de contagios que se viene dando en las últimas semanas, hace pensar a las autoridades del fútbol local que se puede llevar adelante el Campeonato Minuano de Primera División. En estas últimas horas, nos comunicamos con los presidentes del Club Nacional y del Club Atlético Olimpia, quiénes emitieron sus respectivas opiniones sobre diversos temas. Ambos destacaron que se puede jugar al fútbol en la máxima divisional, en el caso de que la situación se mantenga en mejoría.





RAÚL TRABUCO: “SI LAVALLEJA NO AFLOJA UN POCO LA MANO Y NO DEJA DE TRAER TANTOS JUGADORES, LE VEO POCO VIDA AL FÚTBOL MINUANO”

La máxima autoridad de Olimpia, Raúl Trabuco, declaró en Primera Página que “tenemos expectativa de poder jugar con público, al menos un campeonato corto. La intención del club es darle actividad a jugadores del club, más allá de que es posible que venga alguna incorporación para el torneo. Nosotros le tenemos fe a los gurises, veremos que pasa adentro de la cancha”. Luego siguió hablando sobre el tema deportivo, e hizo mención al Club Lavalleja y su permanente postura de incorporar jugadores: “Si Lavalleja no afloja un poco la mano y no deja de traer tantos jugadores, le veo poco vida al fútbol minuano. Puede pasar lo mismo que pasó en el básquetbol acá, cuando Olimpic se llevaba los mejores jugadores de cada club. Ellos tienen todo su derecho de incorporar, pero para traer ese plantel que jueguen en el fútbol profesional si quieren. Yo pienso que si esto no cambia queda poca vida en el fútbol minuano. Es una opinión estrictamente personal”; expresó el presidente de Olimpia.





GONZALO RIVADAVIA: “SI TODO SIGUE IGUAL SE PUEDE JUGAR EN PRIMERA DIVISIÓN”

A la postre, charlamos con el presidente de los tricolores, Gonzalo Rivadavia. Sobre el tema deportivo, la máxima autoridad de los albos nos dijo que “el técnico de inferiores (Sub 14, Sub 16 y Sub 19) seguirá siendo Nicolás Acosta. En Primera División aún no se ha conversado nada, estamos viendo. No sabemos todavía si se va a jugar o no, por lo tanto ese tema no está decidido todavía”. Con relación al futuro inmediato y la posibilidad de disputar los Campeonatos Minuanos de esta temporada, Rivadavia dijo que “empezamos bien, ya que lo primero que se jugaría serían las formativas y me parece que es la prioridad. La parte económica de los clubes está muy compleja. Nacional va a destinar el poco dinero que tiene para juveniles, y creo que es una de las partes más importantes, la cual se está trabajando hoy en día con Nicolás Acosta. Por el lado de Primera División aún no la empezamos a mover, pero creo que vamos a comenzar porque seguramente se juegue al fútbol este año. Los casos de contagios de Covid vienen bajando, y me parece que eso puede ser fundamental. De no aparecer nada raro, creo que se puede jugar al fútbol en Minas este año. El nivel de vacunación es alto, y eso también lleva a pensar que puede existir alguna actividad en Primera con público en los escenarios deportivos. Me parece que un Campeonato Minuano corto se puede armar, se verá el tema de los aforos y de qué manera ubicar la gente en la cancha, pero yo creo que son temas que se pueden solucionar. Si todo sigue igual se puede jugar en Primera División”. Con respecto a la posibilidad de incorporar futbolistas, señaló que “todavía estamos lejos del período de pases. Entiendo que van a existir movilizaciones, pero no lo tengo muy claro aún. Nosotros jugaríamos mayoritariamente con jugadores de la institución”. Por último, Gonzalo Rivadavia habló de las obras que Nacional viene realizando en su predio deportivo: “Estamos en la parte de musculación de un gimnasio, nos encontramos en las últimas etapas por suerte. Tenemos también los aparatos y los vamos a poner en ese gimnasio. La segunda parte de esta obra, es la de la cancha de césped sintético, la cual sería utilizada para los entrenamientos o los calentamientos previos a los partidos. Esta cancha será un poco más chica que una de fútbol 5, y la teníamos programada por los fideicomisos de OFI. La idea es cerrarla y usarla en esa función de calentar. Por otro lado, vamos a hacer vestuarios nuevos y seguramente sean con contenedores, la idea es que vayan más sobre la malla y le cambiaríamos la entrada a la cancha. En el escenario principal se hizo una siembra y estamos tratando de hacer lo mejor posible”; culmi