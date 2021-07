Javier Umpiérrez: “En cierta medida el PN le toma el pelo a los ciudadanos”

Primera Página

CON EL DIPUTADO FRENTEAMPLISTA POR LAVALLEJA

No es novedad que la pandemia lo ha cambiado todo o casi todo. En ese marco, surge como alternativa sanitaria que las reuniones como las que mantiene la Junta Departamental de Lavalleja (JDL) se desarrollen desde tiempo atrás en el teatro Lavalleja, o en la Casa de la Cultura.

Este órgano legislativo tiene como tareas específicas ejercer las funciones legislativas, y ser contralor del Ejecutivo Departamental con jurisdicción extendida a todo el territorio del departamento. En ese marco, el Artículo 285 de la Constitución marca que “La Junta tiene facultad por resolución de la tercera parte de sus miembros, de hacer venir a su sala al intendente para pedirle y recibir los informes que estime convenientes ya sea con fines legislativos o de contralor”.





SHOW MEDIÁTICO

Lo que en principio debía ser una explicación, por parte del intendente Mario García quien respondió al llamado a sala sobre la situación financiera de la IDL (saldos en los bancos y efectivo disponible), en una convocatoria que fue liderada por le edil y anterior intendente Adriana Peña, culminó según Umpiérrez en un “show mediático” protagonizado por el propio Mario García, máximo jerarca departamental, y la ex intendenta Adriana Peña.

En la base del enfrentamiento entre la anterior y el actual intendente, está la aparente discrepancia sobre las condiciones económicas en que García recibió a la Intendencia, de manos de Adriana Peña. Mientras la última declaró o dio a entender, antes de dejar su cargo el año pasado, que dejaba a una IDL sin déficit y con reservas económicas, el panorama que describió el propio García al acudir a la Junta fue de un déficit presupuestal de U$S 3,17 millones en el año 2020, y de un pasivo total de U$S 9 millones. Esto se vio amplificado por discusiones y apariciones en medios de comunicación, tanto de Peña como de García, hablando sobre este tema.





“PELEAS INTERNAS”

A Javier Umpiérrez, diputado del Frente Amplio (FA) por Lavalleja, la situación le dio “pena” por lo que pasa en el PN, “que ha tenido hace muchos años, por lo menos del ‘90 para acá, estas peleas internas que le hacen un mal enorme al departamento, a quien la gente pone para gestionar la Intendencia Departamental de Lavalleja (IDL) para que las políticas públicas lleguen de la mejor manera al departamento”. Opinó que cuando se observa la estadística de algunas cuestiones departamentales “están muy abajo en la tabla”.





LO QUE HAY QUE HACER

Consideró que lo que debe hacer un gobernante de un partido cuando tiene diferencias de esta naturaleza y que repercuten en la ciudadanía, es “sentarse alrededor de una mesa y resolver las cosas, no hacerlo a través de los medios de comunicación, ni haciéndose llamados a sala por más que el mecanismo sea legal entre gente del mismo partido”. “En mi caso como oposición en el departamento y en la Junta Departamental de Lavalleja (JDL) me da mucha pena que esto se dilucide así”.





SENTIDO COMÚN Y CHICANA

Umpiérrez cree que las cuestiones políticas complicadas que afectan a los ciudadanos que vivimos en el departamento, “que no lo arreglen sentados alrededor de una mesa, me parece catastrófico”. “Los números son números y cuando uno le pasa los números al otro no puede haber error o diferencias, por más que se quiera dibujar la cosa, dos más dos son cuatro”. “El cuanto me dejas en caja, cuanto tengo para pagar y que ahora salgan a decir que una boleta estaba escondida un cajón, son chicanas de muy baja estofa”.

Umpiérrez dijo sentir “pena” por la gente “que confía en el PN para gobernar el departamento y que siga teniendo estas prácticas a la hora de gobernar”.





“NO HAY OBRA PÚBLICA”

Después, dijo Umpiérrez, esto se une a “la lentitud que tiene el gobierno departamental en hacer cosas en función de la gente, ya que no hay ninguna obra en el departamento, ni una. José Pedro Varela es una vergüenza, es para morirse. No se arreglan las calles, no se mejora las luminarias y no hay obra pública que es lo que dinamiza la economía. Todo lo que se ha hablado del puente Campanero y no se ha resuelto nada, lo que sería una solución turística y ni hablar para los residentes en la zona que cuando llueve fuerte quedan totalmente aislados, y máxime cuando en las campañas electorales se hacen eco de eso”.

Expresó que la realidad es que la IDL “no genera mano de obra en el departamento”, y que “existe una inacción muy grande y preocupante”.





“CAMIONCITO DISFRAZADO”

Umpiérrez recordó que “también aparece por ahí lo del ‘trencito’, que fuera vendido (promocionado) por Adriana Peña y terminó siendo un camioncito disfrazado con una cantidad de irregularidades, que andaba por la carretera sin tener la documentación adecuada, sin seguro, sin protección para los pasajeros”. “Las cosas hay que hacerlas en serio y creo que en definitiva y en cierta medida, el PN le toma el pelo a los ciudadanos”, concluyó.