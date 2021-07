Gerardo Lorente: “El retorno del público al fútbol será exclusivo para quienes estén vacunados”

Primera Página





Gerardo Lorente, gerente de la Secretaría Nacional del Deporte, habló de la vuelta del público a los espectáculos deportivos con el programa ‘Último al arco’ de Sport 890 y recordó que la intención de las autoridades “es empezar con el campeonato de clubes de OFI, que ahora se aplazó para fines de agosto”, pero no especificó fechas ni porcentaje de aforo que se habilitará en los escenarios. “No hay una fecha determinada porque no queremos apurarnos y dependerá de ajustar algunos detalles tecnológicos, pero esperamos que sea en breve. Siempre tuvimos como prioridad que a fines de agosto vuelva el público. Luego la etapa de eliminatorias a jugarse en el Campeón del Siglo y luego el Torneo Clausura. Y en noviembre las finales de la Sudamericana y la Libertadores”, explicó. “Queremos empezar con un porcentaje de público no demasiado alto y en todo caso ir subiéndolo. Rondaría un 20% o 30% dependiendo del escenario, porque no es lo mismo un estadio para 2.000 personas y otro de 40.000”, dijo, y agregó que también dependerá “del porcentaje de vacunación que alcance el país” para ese entonces. El Torneo Clausura comenzaría en la segunda quincena de setiembre. Dentro de los escenarios preocupan “las aglomeraciones en las puertas de entrada”, por lo que se pretende “que el control sea al sacar la entrada y no al entrar a la cancha”, y comentó que “los cuidados serán los que todos conocemos; distanciamiento de dos metros y el uso de tapabocas permanente durante la estadía en el recinto”.





VACUNADOS SÍ; PCR NEGATIVO NO

Consultado por la posibilidad de pedir test PCR negativos para permitir el ingreso a los estadios, explicó que prefieren priorizar a quienes hayan recibido las dos dosis de vacunas contra el COVID-19. “La definición que hemos tomado como gobierno es que, en principio, el retorno será exclusivamente para personas que tengan las dos dosis suministradas con los 14 días posteriores. Esa será la condición para poder ingresar. No tenemos aún la cifra exacta. Recién estamos instrumentando un poco el tema del cruzamiento de datos para la venta de entradas”, señaló. Del test de antígenos dijo que “hoy está prácticamente descartado porque es muy engorroso y costoso”. “La experiencia de la Conmebol en la final de la Copa América fue bastante engorrosa controlando el plazo, los tiempos y la fehaciencia de los certificados. La idea nuestra es ir por la vacunación y exigir el certificado con las dos dosis”, reveló. “Es verdad que tiene más fehaciencia (un test PCR) que la vacuna porque aún vacunada una persona puede tener el virus, pero la vacuna ha resultado tan efectiva que implica que la persona que tiene alojado el virus tenga mucha menos consecuencia. Y si esa persona contagia a un vacunado, el vacunado transitará el virus de forma muy leve”, argumentó. En el medio está el pedido de Peñarol, que quiere albergar público el 18 de agosto cuando reciba al Sporting Cristal por la Copa Sudamericana en el Campeón del Siglo. “Guillermo Varela e Ignacio Ruglio nos plantearon el petitorio con el aforo que sea. La charla fue muy amena y las dos partes entienden la situación del otro. No se fueron con un ‘no’ ni con un ‘si’. Quedamos en analizarlo”, reveló. “A esta hora lo que más estamos analizando es el cruzamiento de datos tecnológico. Aunque parezca fácil no lo es; es trasladar información reservada y confidencial de una base de datos del Ministerio de Salud Pública con todos los inmunizados a locales de una red de cobranzas”, concluyó.