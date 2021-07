Jorge Núñez: “El plantel está muy enfocado en lo que se viene por delante”

Primera Página

* De cara al futuro, el preparador físico de los albirrojos señaló que: “A partir de agosto se iría afinando el equipo para el comienzo del torneo”

Especial de Gonzalo Martínez

Tal como lo viene informando Primera Página, el Club Lavalleja desde hace cuatro semanas ya inició con sus entrenamientos y viene jugado paulatinamente algunas encuentros amistosos. Para la jornada de hoy, los “albirrojos” tenían otro partido amistoso planificado ante Nacional de Florida, pero a raíz de la inclemencias climáticas dicho cotejo fue suspendido. Según la información que logramos recabar, el partido se disputaría la próxima semana. Con respecto al estado del plantel de Gerardo Cano, charlamos con el preparador físico del club, Jorge Núñez. En primera instancia, nuestro entrevistado manifestó que en el aspecto físico Lavalleja se “encuentra muy bien”. Luego siguió diciendo: “Ya estamos en la cuarta semana de trabajo, y la tercera semana con trabajos diarios de lunes a viernes. Nos encontramos con todo el plantel y con buena concurrencia en todos los entrenamientos. Con una carga física muy extensa estamos tratando de mejorar mucho la parte aeróbica, ya que al tener todo el párate, la mayoría de los jugadores estaban prácticamente sin ninguna actividad física. Tratamos de apuntar a hacer una buena base desde el punto de consumo de oxígeno, y que todas tuvieran una base aeróbica para comenzar con los trabajos más intenso. A partir de agosto se iría afinando el equipo para el comienzo del torneo. La verdad es que estamos muy contentos con el inicio de los entrenamientos. El plantel está muy enfocado en lo que se viene por delante, y muy comprometido con los entrenamientos y las actividades que se realizan día a día”.

“NO ES FÁCIL COMENZAR DESPUÉS DE UNA PANDEMIA”

A la postre, el preparador físico albirrojo declaró a Primera Página que: “El párate para todos los futbolístas fue un golpe muy grande. No solamente desde el punto de vista físico, también en lo social y personal. No se pudo realizar ninguna actividad y ellos lo sintieron al comienzo de las prácticas, más que nada para la parte grupal y el hábito de día a día tener que ir a entrenar, que lleva un proceso de adaptación que la pandemia lo cortó. No es fácil para nadie comenzar después de una pandemia donde no hubo prácticamente ninguna actividad, y estábamos cada uno aislados en su burbuja familiar. De a poco se va retomando, se nos acerca la actividad oficial y obviamente se ve la actitud y motivación de cada jugador día a día”.

“LA IDEA ES SUMAR LA MAYOR CANTIDAD DE AMISTOSOS”

Finalizando el reportaje, Núñez se refirió al trabajo que se le vendrá al plantel de Lavalleja en las próximas semanas; y comenzó expresando que: “En agosto la idea es sumar la mayor cantidad de partidos amistosos posibles, ya hicimos el primero contra Punta del Este. Esperemos que cuando se vaya un poco el frío y podamos pisar la cancha, ya Gerardo pueda realizar los trabajos tácticos que son muy importantes a la hora de darle ritmo y dinámica al equipo, que esos son aspectos muy característicos de sus equipos. Hay que tratar de afinar desde lo físico. Se harán muchos trabajos con pelota y situaciones de juego, para darle ese ritmo que el equipo lo sabe emplear en los partidos. Debemos llegar de la mejor manera a los partidos oficiales, y tener la mayor cantidad de amistosos jugados en la medida de los posible. Trataremos ir preparando desde lo grupal y lo sicológico al plantel, de cara a lo que será la siempre difícil y disputada Copa de Clubes de OFI”; finalizó declarando Jorge Núñez, preparador físico del Lavalleja Fútbol Club.