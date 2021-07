Desbarataron a una organización delictiva dedicada al hurto de motos

Tras una exhaustiva investigación realizada por la Dirección Departamental de Investigaciones bajo lineamientos de la fiscal de 1er. Turno, se obtuvieron suficientes elementos de prueba para desarticular una organización delictiva que operaba en la ciudad de Minas hurtando motos presuntamente para comercializarlas enteras o por partes.

La investigación comenzó a medida que se fueron derivando distintas denuncias de hurtos de vehículos, al tiempo que se fueron cruzando datos para que la jueza autorizara dos allanamientos en viviendas del barrio Estación de Minas, donde se detuvo a dos personas. Este accionar implicó el desplazamiento de otro grupo de policías hacia una vivienda ubicada por avenida Morales Arrillaga, próximo al hospital local, donde inspección mediante y levantamiento de elementos de prueba se logró la detención del tercer implicado, cómplice en uno de los hurtos.

Estas intervenciones contaron con la participación del Grupo de Respuesta Táctica, documentación de los procedimientos por parte de la Oficina Departamental de Policía Científica, siendo derivadas las actuaciones correspondientes a la Brigada Departamental Antidrogas por la incautación de estupefacientes en una de los lugares allanados. Como resultado de los allanamientos, fueron detenidas tres personas mayores de edad implicadas en los hechos, y las dos intervenciones permitieron a la Policía incautar 27 gramos de cocaína sólida, 10 gramos de cocaína en polvo, 480 gramos de cogollos de marihuana distribuidos en bollones, dos balanzas de precisión, celulares, cascos, un par de zapatillas deportivas, gorras de abrigo, prendas de vestir y $ 1.190.

La investigación permitió establecer que las personas detenidas no sólo se dedicaban al hurto, sino que dos de ellos tenían en su poder sustancias estupefacientes en cantidad superior a la permitida por la ley, y en este sentido, luego de cumplir con la instancia en la sede de Fiscalía, la jueza de 4º Turno dispuso diferentes condenas para los implicados. Al implicado L.D.D.L., de 19 años de edad, lo condenó como autor penalmente responsable por la comisión de un delito de tenencia no para consumo de sustancia estupefaciente, a la pena de dos años de penitenciaría de cumplimiento efectivo. Por otro lado, C.S.G.C., de 23 años de edad, recibió una condena como autor penalmente responsable por la comisión de dos delitos de hurto especialmente agravados en calidad de coautor, dos delitos de hurto en calidad de autor, y un delito de tenencia no para consumo en régimen de reiteración real.Deberá permanecer en prisión por dos años y ocho meses.