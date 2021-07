Campeonato Minuano 2021 comenzaría en setiembre

Primera Página

En la noche de la víspera se reunió en Casa de los Deportes la Comisión Delegada Ejecutiva de la Divisional “A”, bajo la presidencia de Carlos Massiotti y con la asistencia de los representantes de las instituciones nucleadas en la Liga Minuana de Fútbol. Una vez culminada la reunión, Primera Página dialogó con el presidente de la Divisional “A”, Carlos Massiotti quién dijo a nuestra redacción que “se manejó el mes de setiembre para comenzar el Campeonato Minuano de Primera División de la temporada 2021. Será un Torneo especial porque no olvidemos que habrán cuatro equipos de Minas jugando los Torneos de OFI. Por eso con los Clubes comenzamos a estudiar la posible forma de disputa del Campeonato. Se están manejando opciones en cuanto a la forma de jugarlo, y luego en Asamblea lo vamos a reglamentar. Hay muchas cosas para trabajar todavía. Debemos ajustarnos a las normas sanitarias, protocolos, y también fijar la fecha de inicio para habilitar el período de pases”. Con respecto a la definición del Campeonato Minuano del 2019, entre Barrio Olímpico y Granjeros, Massiotti expresó que “la semana pasada fijamos la fecha del 7 de agosto para la disputa del primer partido. No obstante se espera que entre miércoles y jueves podamos tener la información oficial que confirme que esos partidos se podrán jugar con público, con el aforo correspondiente. Si ello no ocurre, la semana que viene cuando nos volvamos a reunir, estudiaremos el tema”, finalizaba diciendo el presidente de la Divisional “A”, Carlos Massiotti.





EJECUTIVO DEBE RESOLVER SITUACIÓN DE MENORES

La Comisión Delegada Ejecutiva de Divisiones Menores también se reunió anoche en Casa de los Deportes. El cuerpo que preside Heber Brioso, sesionó y recibió las notas de los Clubes Las Delicias, Barrio Olímpico y Lavalleja, informando que no participarían en las definiciones de los Torneos de Formativas correspondientes a la pasada temporada. Las notas pasaron al Consejo Ejecutivo de la Liga Minuana de Fútbol, que tendrá que resolver en consecuencia.