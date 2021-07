Lista 59 del PN se expidió tras comparecencia del intendente a la JDL

Primera Página

María Noel Pereira, Vicente Herrera, Ana Laura Nis y Verónica Larranda, integrantes de la Lista 59 del Partido Nacional (PN) ofrecieron una conferencia de prensa para establecer posición tras las declaraciones del intendente Mario García en la sesión extraordinaria de la Junta Departamental de Lavalleja (IDL) acaecida días atrás.

Como lo informara Primera Página, el llamado a sala fue promovido por la actual edila y ex intendenta Adriana Peña (PN) y en la ocasión el máximo jerarca comunal además de catalogar de “compleja” la situación económica de la Intendencia Departamental de Lavalleja (IDL) respondió preguntas relacionadas del estado de las arcas municipales, incluyendo el estado de las cuentas bancarias de la IDL, los aportes recibidos por obras del BID o por parte del gobierno central y el número de funcionarios de diferentes categorías.

JUSTICIA TRIBUTARIA

Pereira comentó que “la 59 quiere destacar algo que nos parece fundamental, en primer lugar, algo que nos satisface y mucho cuando el intendente dijo del tema de hacer justicia tributaria, que era una de sus principales aspiraciones al comenzar su gestión. En ese sentido la lista 59 había presentado un proyecto que iba a esa línea y que refería a crear un registro, aunque haya un decreto de la JDL que lo prevé pero no se da cumplimiento, por lo que buscamos crear un registro de deudores, de gente que no ha podido pagar lo que son los tributos, la contribución inmobiliaria, la rural, la patente de rodados. Crear un registro que permita diferenciar el no querer pagar, del no poder hacerlo. Eso nos parece muy importante, sobre todo por este contexto económico tan complicado que está atravesando el país. Nos parece muy importante poder diferenciar al que no quiere del que realmente se atrasó porque no le ha sido posible pagar. Sea uno, dos o los que sean, se puedan ver beneficiados de un tratamiento para tratar de manera desigual las situaciones desiguales, ya que el que no puede es diferente al que no quiere y que usa como capital de giro el dinero que debería volcar a la Intendencia”.

"Al haber manifestado el Intendente que justamente la justicia tributaria era uno de sus anhelos tenemos esperanzas de que esto se pueda concretar”, apuntó.

OBSOLETO Y VETUSTO

Al sistema informático de la comuna Herrera lo clasificó como “obsoleto y vetusto” y recordó fue “un tema presentado por los propios colaboradores del intendente. Las computadoras se compraron en el año 2003 y en 2011 para un sistema donde la informática es muy dinámica, por lo tanto nos llamó la atención, máxime que se encuentra todo el registro de los contribuyentes y los expedientes, por lo que creemos es un sistema vulnerable para los datos que ahí se almacenan. Entendemos hay que hacer una gran inversión respecto a eso, por lo que pensamos que sería esencial la nueva compra de un sistema informático con todo lo que refiere a una empresa tan importante como es la Intendencia".

NÚMEROS QUE PREOCUPAN Y ALARMAN

En torno a los números, Nis repasó lo expuesto en una sesión donde informaron había “1.470 millones de ingresos, 1600 millones de egresos, un déficit presupuestal de 126.723.705 y un equivalente a US$ 3 millones, lo cual nos genera cierta preocupación y alarma. No hemos podido abrir y estudiar la rendición de cuenta, porque recién en la noche del miércoles la habilitaban para poder acceder”. Adelantó para los próximos días y luego de hacer un estudio pormenorizado de lo que dice la IDL “podremos decir en detalle los números reales que la ciudadanía desea saber".