Gastón Caballero y una experiencia inolvidable

Primera Página

Dialogamos con el destacado músico contrabajista minuano Gastón Caballero, tras su retorno desde España, donde participó de una gira denominada “Encuentros España 2021” con la Orquesta del Encuentro dirigida por el calificado maestro venezolano de la música clásica Gustavo Dudamel.

Sobre esta particular experiencia, Caballero indicó que “todavía no he encontrado una palabra para definir la experiencia vivida. Hasta el día de hoy y desde que toco el contrabajo, esto ha sobrepasado todos los límites. No solo que no he caído, sino que tampoco sé cómo contarlo. No encontré cosas negativas, todo fue positivo, muy bien organizado, y creo que lo más importante es cuando uno se va afuera pueda sentirse como en casa, y eso fue lo que me pasó”.

Afirmó que estuvo rodeado de maestros de las primeras orquestas del mundo, “trabajando con ellos, y te trataban como si fueras el hijo, uno más, y esos pequeños detalles hicieron que saliera todo tan bien”.

Comentó que “nosotros nos fuimos el 15 de junio y estuvimos hasta el 1º de julio. Los primeros ocho días ensayamos en Madrid, y después arrancó la gira, muy intensa, empezando en Oviedo, volvimos a Madrid y luego viajamos a Islas Canarias que fue donde finalizó todo”.

Consultado sobre si los conciertos eran con público, respondió que “en los lugares donde nos presentábamos había público, pero todo con un aforo limitado y un estricto protocolo. Eran teatros inmensos y en cada presentación había no menos de dos mil personas”.

Referente al protocolo dentro de la orquesta, dijo que “nosotros nos hacíamos PCR cada dos días, y si por ejemplo nos hacíamos un día, y al siguiente había que viajar, teníamos que hacerlo de nuevo. Eso fue quizás lo más negativo que tuvo la experiencia, pero lógicamente era totalmente entendible. Por suerte todo salió bien, y nunca hubo ningún positivo”.

Continuando con la entrevista al músico minuano Gastón Caballero, éste se emocionó al contar su encuentro con el maestro venezolano Gustavo Dudamel. Indicó que “la verdad que fue un sueño cumplido, pero más aún porque no me esperaba que él fuera así. Un tipo súper humilde, agradable. Tengo una anécdota que no se me va a borrar más. Llegamos en la madrugada y ese día teníamos libre. Me acosté a descansar y cuando me levanté al mediodía, salgo de la habitación y justo venía él con María Valverde, y me saluda por mi nombre, y ahí me quería morir, me dije ‘estoy soñando’”.