Adriana Peña: “El intendente actual nunca se va a quedar sin plata”

En los últimos días se ha hablado hasta el cansancio, en medios de comunicación y en redes sociales, sobre la situación económica de la Intendencia de Lavalleja (IDL).

Esto, luego de que el intendente concurriera hace una semana a la Junta Departamental (JDL) a hablar justamente de ese tema, luego de una convocatoria unánime de los ediles, encabezada por la ex intendente Adriana Peña.

En su comparecencia, García habló de un déficit presupuestal de U$S 3,17 millones en el año 2020, casi cuando asumió (ocupó el cargo a partir del 27/11/2020), y de un pasivo total de la IDL de unos U$S 9 millones. Esto parecía chocar de frente con lo que Adriana Peña y su director de Hacienda de entonces, Daniel Escudero, dijeron el año pasado, acerca de que dejarían a una IDL completamente saneada económicamente, y hasta con U$S 1,5 millones ahorrados en una cuenta bancaria.

Primera Página entrevistó la semana pasada al intendente Mario García, quien habló largamente sobre este tema. Hoy ofrecemos a nuestros lectores una entrevista exclusiva a Adriana Peña, para hablar justamente del mismo tema. Que no sólo no es menor -los vecinos necesitamos saber cómo están las arcas del gobierno departamental, y conocer qué se hace con nuestro dinero-, sino que además es muy actual, porque la JDL se apresta a discutir dos temas cruciales que tienen que ver con la economía departamental, la Rendición de Cuentas y el Presupuesto para toda la administración de Mario García.

Adriana Peña nos recibió en su casa, y té/café mediante, habló largamente con Primera Página, interrumpiendo varias veces la entrevista para cotejar cifras en documentos. A continuación, la charla que mantuvimos con ella.

El intendente dijo dos cosas en su comparecencia en la Junta: que el déficit de la IDL en el año 2020 fue de U$S 3,17 millones, y que el pasivo es de U$S 9 millones. Y Usted y su director de Hacienda dijeron el año pasado que las arcas de la IDL quedaban saneadas. ¿Qué pasó en realidad?

Nosotros lo sacamos y hay un informe bien claro (alcanza al periodista un repartido con tablas con cifras). El pago de los sueldos, que yo no lo tendría ni que haber hecho además, lo tendría que haber dejado y haber dicho que dejaba ciento y pico de millones de pesos en caja, y a los pocos días él tenía que pagar los sueldos, pero como sabía que iba a poder suceder algún tema administrativo por desconocimiento, lo que hice fue -los pobres funcionarios no pueden ser rehenes- pagar, “así nos quedamos tranquilos y y que reciben la plata en el mes”. ¿Que es lo que sucede? Ellos (el intendente y su equipo), por obras que nosotros hicimos en octubre y en noviembre, en diciembre y en enero o febrero recibirían $ 33 millones. Sólo por obras, una es el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), que iban a recibir $ 13 millones 700 mil pesos, más o menos. Ellos lo tenían que recibir a los 60 y a los 90 días porque en realidad se pagan a los dos meses.

Después, en la comparecencia de Mario García en la Junta, yo quería aclararle a la directora de Jurídica -no pude hacerlo porque no me dieron oportunidad- que sí es cierto que el Estado nos había adelantado unos cuantos meses para que nosotros quedáramos por lo menos recuperando lo más que podíamos, pero ya lo de octubre no lo pagaron, y lo de noviembre no lo pagaron porque era imposible que lo fueran a pagar, entonces quedó para cobrarlo ellos. Y ellos cobraron de Fondo de Desarrollo $ 13 millones 700 mil del proyecto 998 -un proyecto de cominería- quedaron cobrando $ 17 millones, y después de otro de caminería $ 2 millones. Creo que hice la cuenta y en total eran más o menos $ 33 millones, más o menos, sólo por ese concepto.

El informe de los contadores decía de noviembre, que lo iban a pagar en diciembre, eran $ 87 millones, de diciembre, que pagaban en enero, eran $ 60,700 millones, en total iban a cobrar $ 181 millones. Mira vos… “como verás, les dejaste una fortuna”, dice un informe del contador que tengo, para recibir sin hacer nada porque las obras las habíamos hecho nosotros. No se pueden quejar.

Hicimos obras de Aparicio Saravia, hicimos parte de la Estación, hicimos en Villa Serrana, que era un “toco” de plata, que si no lo hacíamos no lo podíamos pasar para el otro año, y te lo digo porque va enrabado de un pedido de informe -mala leche, que están haciendo-, de unas compensaciones que nosotros pagamos a todo el equipo que hizo. Eso en un mes, y les dije (a los funcionarios que hicieron la obra): “si ustedes lo terminan en un mes y nos ganamos los $11 millones, les voy a pagar $ 40 mil a cada uno, que en la mano no les queda ni miras, pero un toco de plata. Ah, pero se tienen que matar (trabajando), y se mataron. Yo estaba acostumbrada a pagarle cuando terminaban determinadas obras, $ 20 mil, $ 30 mil, según en el tiempo que lo hicieran. Si demoraraban 10 meses, cobraban $ 10 mil, si demoran 8 meses…depende de la obra…yo les pagaba buenos premios. Siempre, todas las obras finalizadas a todos los que participaban se les pagaba un premio. Se hacía un prorrateo, se pagaba según el tiempo que estuvieron en la obra y qué grado tenían. ¡Todo el mundo quería ir a esas obras!

Nosotros trabajábamos también. Por ejemplo como jardinera, cuando se iba a hacer jardinería ellos hacían una parte y después yo iba con ellos a plantar, a cortar el pasto, limpiar y ordenar. Entonces, con ese pedido de informes me mataba de la risa, es una compensación que se puede pagar perfectamente. Y era una obra de $ 11 millones, que si nosotros no la hubiésemos hecho, se hubiese perdidooo… Nosotros, lo que hicimos fue ver, con ese tipo de obras, ver cómo estábamos con el trabajo, cuando se acerca el plazo, y veíamos qué porcentaje faltaba de la obra para hacerla, y así no perder ni un peso. Este proyecto era de bituminización del camino a Villa Serrana, teníamos sólo un mes y medio para terminar la obra, y quedaría un 25% para completar cuando asumiera el nuevo intendente.





Usted habla ahora de $ 33 millones que la IDL recibió de obras. Pero desde el punto de vista contable, ¿no puede ser posible que a fines del año 2020, desde el punto de vista contable, hubiese un déficit de U$S 3 millones?

Desde el punto de vista presupuestal, sí. Lo que no quedaba era plata adeudada. Yo le explico a la gente que es muy fácil de entender, que si uno alquila una casa y te vas a fines de octubre, te pueden alcanzar el recibo en noviembre de lo que gastaste en octubre, pero lo de noviembre no lo pagás, ni agua, ni luz, ni teléfono. Bueno, en noviembre había que pagar $ 55 millones, que ellos dicen 60, pero había que pagar $ 55 millones. De esos $ 55 millones yo dejé $81 millones, más claro imposible. Dejé $ 81 millones, y nosotros habíamos hecho el cálculo de $ 55 millones. Si él (1) pagaba todo los salarios vacacionales de todo los funcionarios que se iban de vacaciones, que siempre se iban los de Vialidad, los de la Banda, si pagaba todo, todo, todo, le iba a quedar el 31 de diciembre de 2020, $ 11 millones porque la Junta devolvió plata, y nosotros no pudimos saber cuánto era. Y $ 11 millones es un dineral; en el año 2018 nos quedamos con $ 700 mil en todas las cuentas de la Intendencia, y no nos pusimos nerviosos el 31 de diciembre, porque sabíamos que en enero, cuando había que empezar a pagar, teníamos todas las patentes, la reliquidación del artículo 214, un artículo de la Constitución que dice que el Estado tiene que repartir los impuestos que cobra (un porcentaje del IVA). Es la mayor porción de plata que llega desde el gobierno central, “un toco” de plata es el 214. En el año 2020 (consulta un voluminoso repartido) se recibieron $ 690 millones (NdeR: aproximadamente U$S 15 millones) por ese concepto, es mucha plata. En total, el presupuesto de la Intendencia es de US$ 38 millones, más o menos. Es un ingreso que llega a la intendencia en cuotas, en el primer semestre llega un poco menos, y a partir de julio, cuando ya comienzan a disminuir los ingresos por patente y otros, la cuota crece. El año pasado, luego de diciembre hubo una reliquidación, y sé que recibirían dinero por ese concepto en enero, febrero y marzo. El intendente actual nunca se va a quedar sin plata. Nosotros el año pasado teníamos en caja $ 199 millones, y según los datos que él mismo dio, el intendente tiene ahora $ 200 millones, por eso pedí los datos de cuánto había en las cuentas bancarias. Si yo hice con $ 199 millones miles de obras, tripliqué los platos de comida, él puede hacer maravillas este año.





Me da la impresión de que lo que dice el intendente Mario García y lo que dice Usted es perfectamente compatible…

Exacto...





Puede haber perfectamente un déficit presupuestal desde el punto de vista contable…

¡No es deuda! Porque yo en el año 2019 lo que hice fue tener plata ahorradita, porque sabía que en el 2020 tenía que hacer una cantidad de erogaciones por las obras, y además se nos estiró el año. Entonces gasté lo del 2020, y lo que tenia ahorrado del 2019. ¡Por supuesto que gasté más de lo que ingresó, porque los tenia ahorrados! No les quedó deuda. Ellos (2) lo que quieren hacer creer a la gente, es que esa plata es deuda. Además, el fideicomiso del alumbrado es una compra que se hizo, que el Tribunal de Cuentas obligó a ponerla toda en el mismo año, en el año 2020, y ese es el gran numero de compromiso que aparece en el 2020. ¿Por qué? Ponele que se pagan $ 1000 en tu casa de luz. Si tuviste la buena idea de comprar lamparillas LED, vas a ver vas a pagar $ 600 en vez de $ 1.000, y nosotros hicimos exactamente lo mismo y con los $ 400 que vos no pagás en el mes a mes, pagás las luminarias, por eso se pagan con el ahorro. Si nosotros no hubiéramos hecho la compra de luminarias LED, el intendente debería pagar los $ 1.000. Ahora hay que bajar además la pérdida eléctrica que hay en los edificios de la IDL, y nosotros empezamos a trabajar en eso. Nosotros empezamos a cambiar los cables en barrios enteros, y seguimos comprando cable para seguir haciéndolo, y también en los edificios. Eso también hay que hacerlo porque los edificios consumen, la Intendencia, la Terminal de Ómnibus, la Casa de la Cultura, el Teatro Lavalleja. Hay un componente del consumo de luz sobre el que se tiene que seguir trabajando, para seguir bajando. Nosotros cambiamos a las luces LED, bajamos mucho el consumo, con el ahorro se paga. Un contador que nos hizo un informe nos dijo clarito: “mirá Adriana, si vos no pensás en ese ahorro, vos (igualmente) con la Tasa de Alumbrado, lo pagás”. Si ellos (2) bajaran a la mitad la Tasa de Alumbrado, igual tendrían cómo financiar ese pico que les queda por pagar por las luminarias, y en realidad en el Presupuesto que nos envían no se baja, se aumenta. Ellos tienen que pagar por año US$ 500 mil por las luminarias.





Sigo con el mismo tema, porque me parece que es uno de los centrales en este asunto: razono que lo que dice el intendente García es completamente cierto desde el punto de vista contable, y lo que dice Usted es trambién completamente cierto… es como si estuvieran hablando de temas diferentes. En la base hay un enfrentamiento político…

Si vos decís que hay déficit de US$ 3 millones, la gente dice, “dejaron una deuda de US$ 3 millones”, ¡y no es verdad! Ha sido excusa para sacar gente, zafrales, ha sido excusa para no pagar horas extras, ha sido excusa para sacar compensaciones de gente que estaba desempeñando cargos diferentes a su cargo, ha sido excusa para decir “saco gente” ha sido excusa para ser inoperante, y administrativamente es un desastre. Le sacaron compensaciones a todo el mundo. Nosotros hicimos 17 concursos de todos los escalafones a lo largo de los 10 años. Concursos con ADEOM presente desde el primer momento, y además cuando eran concursos de preguntas solamente, yo hacia las preguntas porque no quería que nadie las supiera. Gente de confianza mía, con cargos de jefe, que estaba haciendo encargaturas, quedaron cuartos o quintos en el concurso. La mejor demostración de que nadie se sabia las preguntas, porque en eso soy transparente, no me gusta hacer chanchadas. Esa gente que se ganó su lugar, que son de distintos partidos políticos... hay un jefe, flor de jefe y que es del FA. El hombre tenía su cargo, tenia una compensación para trabajar como capataz general, era responsable de hacer una gran cantidad de obras que quedaron excepcionales y las hacía en un periquete. Ahora lo rebajaron a nada, corre riesgo hasta de que le embarguen la casa. Lo sacaron nada más porque tenía un cargo de jerarquía en nuestra administración, ¡y el hombre era excelente! La mayor parte de ellos ni siquiera nos votaron. Entonces, eso es una injusticia, porque para algo hicimos concursos. En la Intendencia hay, creo 6 u 8 cargos de direccion administrativos. Hoy hay una sola funcionaria que tiene el cargo por concurso. Por consiguiente había que llenar con gente que tuviera un grado administrativo bueno, los cargos de direccion. Que tuviera capacidad y que tuviera un grado superior. A mucha de esa gente le dieron un puntapié y le sacaron todas las diferencias y a veces han llenado esos cargos con gente que ni siquiera es del escalafón. Cuando hablan y dicen que “la Intendencia era un desastre”, que administrativamente era un desastre, a mi me provoca rabia. Primero, si supieran como recibimos la Intendencia -vamos a ser sinceros- eso si era un desastre administrativo.

(1) Se refiere al intendente Mario García, al asumir el cargo.

(2) Se refiere al intendente Mario García y su equipo de gobierno.