Ana Nis presentó un proyecto de turismo y artesanía en la Junta

Primera Página

“RESCATAR EL CONOCIMIENTO, ENRIQUECER NUESTRA CULTURA Y SALVAR OFICIOS CASI PERDIDOS”

La edila suplente Ana Laura Nis Chape (Lista 59, Partido Nacional), es licenciada en Ciencias Políticas -le falta la Tesis para obtener el título en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano-, presentó en la Junta Departamental de Lavalleja (JDL) un proyecto denominado Circuito Turístico- Artesanal “Manos de las Sierras” cuyo slogan es “Viví la experiencia”. Primera Página accedió a la propuesta de Nis, que fue dada a conocer en Asuntos Entrados de la última sesión de la JDL, y que fue repartida a todos los ediles. Por lo extenso del texto, se publica la primera parte, donde demuestra haber hecho un estudio pormenorizado sobre el rol de la artesanía en la actividad turística, apoyada por la opinión de distintos autores.





PROYECTO

El proyecto se centra en la “Elaboración de Circuitos Turístico Artesanal para Lavalleja, donde explica a través de distintos autores: “¿Por qué circuitos turísticos artesanales? ‘Los artesanos a través de su ingenio transforman los recursos naturales, haciendo de ese arte su medio de supervivencia. Se propone que la actividad artesanal por medio del turismo genere una fuente de desarrollo que les permita mejorar sus ingresos, y poner en valor la expresión de diversidad y riqueza cultural para el turismo, y que al interactuar con los artesanos puedan vivenciar una experiencia inolvidable y placentera’, o que ‘la creación de rutas turísticas contribuye a la relación entre las comunidades rurales y urbanas para beneficiarse económica y socialmente; bajo criterios de equidad, favoreciendo la cohesión social y territorial; contribuye a la conservación del medio ambiente, la identidad de sus poblaciones y la calidad de vida’”.





INVOLUCRAR A LOS ARTESANOS

Aseguró la edila en el proyecto que “los circuitos turístico - artesanal deben de involucrar no solo a los artesanos sino también a los complejos hoteleros y otros gestores turísticos (públicos y privados) como son las alcaldías, intendencias, etcétera. La elaboración de las rutas o circuitos tienen que tener: 1) Estructuración de la ruta o circuito. Realizar inventarios, definir puntos de salida, actividades, paradas, estancia, llegadas. 2) Determinación y selección de los servicios a incluir en el producto- ruta o circuito. 3) Definir costos y gastos de operación. 4) Precios y beneficios netos de operación”.





Señala Nis en el proyecto que “el turismo es para la Organización Mundial del Turismo (OMT) ‘un fenómeno social, cultural y económico que tiene que ver con el traslado de las personas a lugares que se localizan fuera de donde estas residen’. El desarrollo de productos artesanales forma parte integrante de la planificación estratégica general del desarrollo del turismo. Estos deben ser auténtico y autóctono; contar con el apoyo de la comunidad; respetar y cuidar el entorno natural y sociocultural; diferenciarse de los competidores, deben evitar copiar o imitar sus iniciativas; alcanzar una amplitud suficiente para que su contribución económica sea significativa, pero sin llegar a crear una fuga importante de recursos económicos”.

ARTESANÍAS

Aseguró la edila que la UNESCO define la artesanía como: “Productos artesanales son los producidos por artesanos, ya sea totalmente a mano, o con la ayuda de herramientas manuales o incluso de medios mecánicos, siempre que la contribución manual directa del artesano siga siendo el componente más importante del producto acabado. Se producen sin limitación por lo que se refiere a la cantidad y utilizando materias primas procedentes de recursos sostenibles. La naturaleza especial de los productos artesanales se basa en sus características distintivas, que pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas y significativas religiosa y socialmente”.

OTRA DEFINICIÓN

Manifestó que el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) de México, señala que la artesanía es: “Un objeto o producto de identidad cultural comunitaria, hecho por procesos manuales continuos auxiliados por implementos rudimentarios y algunos de función mecánica que aligeran ciertas tareas. La materia prima básica transformada generalmente es obtenida en la región donde habita el artesano. El dominio de las técnicas tradicionales de patrimonio comunitario permite al artesano crear diferentes objetos de variada calidad y maestría, imprimiéndoles, además, valores simbólicos e ideológicos de la cultura local. La artesanía se crea como producto duradero o efímero, y su función original está determinada en el nivel social y cultural, en este sentido puede destinarse para el uso doméstico, ceremonial, ornato, vestuario, o bien como implemento de trabajo”.

APOYARLOS

Seguidamente Nis se refiere a las condiciones ambientales y sostenibilidad de la producción con relación al oficio y cuidado personal, “describiendo el proceso de realización por ejemplo en los artículos textiles, cómo se logra los teñidos, con qué planta se hacen, reciclar los residuos cuidando el medio ambiente, buscar la forma de apoyar a los artesanos si tienen problemas para conseguir los materiales, capacitarlos”.

PRESENTACIÓN

El proyecto contiene un informe sobre la presentación de los productos artesanales, donde “se recomienda para un mejor desarrollo y exposición de su arte presenten cuarto o cinco piezas, cada una deberá tener la descripción de su manufactura, materiales, su uso, origen e historia en un formulario”.

ACOMPAÑAR

Destacó Nis como “Otros actores relevantes en la creación del circuito turístico artesanal el trasporte público, transporte exclusivo de turistas, operadores privados, packaging (embalaje) dada la importancia de la presentación del empaque de los productos, lo que deberá ser asesorado o capacitado. Realizar con anterioridad un mapa con las actividades y recorridos para los turistas, en el itinerario se establece el programa de actividades y visitas a los diferentes atractivos con los tiempos establecidos. Al culminar, suministrar un breve cuestionario donde se informe el grado de satisfacción por parte del turista”.

AUTORA DEL PROYECTO

Al consultar a Nis sobre cómo trabajar este proyecto, respondió que “la idea es rescatar y darle la visibilidad a los viejos oficios de los artesanos que realizan sus tareas en su casa, en su propio taller, y por el tiempo que demanda la realización de sus piezas no lo pueden captar los turistas que llegan al departamento”.

EMPEZÓ A CAMINAR

Informó que “el proyecto recién fue presentado en la JDL, lo van a estudiar en las comisiones de Turismo, de Educación y Cultura, de Patrimonio y de Asuntos Sociales, luego de su debate en las comisiones, estas dirán si vuelve al plenario, y si es así y lo aprueba el plenario, pasa a la IDL. El martes 27, se lo entregamos a la directora de Turismo de la IDL, Dolores García Pintos, fuimos con los compañeros ediles de la Lista 59, María Noel Pereira y Vicente Herrera. También queremos hacerlo llegar a diferentes grupos de artesanos del departamento. La idea es dar a conocer el proyecto, que se discuta, y que llegue a la IDL lo más acabado posible, y que sea apoyado por todos los partidos”.

OFICIOS Y CULTURA

Reflexionó la edila que espera que “el proyecto sirva no solo para mantener vivos esos oficios que son parte de la cultura y el patrimonio intangible de nuestro pueblo, y que también sirva como una forma de reivindicar los oficios y ese arte que es impresionante lo que consiguen, y que además tienen una historia apasionante y que es importante que se conozca, que se transmita ese paso de generación en generación, oficios que vienen desde muy atrás con toda la carga histórica personal de cada uno de los hacedores, el caso de la cerámica, dónde se obtiene la tierra, con que luego hacen el barro o masa con que realizan las piezas, el que hace telar, cómo funciona esa relación con la lana, la composición de los tejidos, los materiales que usan, cómo se consiguen los colores a través de los teñidos, o sea que no solo está el beneficio que puede generar al artesano que vende su pieza, sino el beneficio cultural, el conocimiento, el enriquecimiento de nuestra cultura y a su vez, el buscar rescatar oficios perdidos que son unos cuantos y muy importantes, rescatar conocimientos y dejar que no se pierdan”.