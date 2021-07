Copas de Clubes "A" y "B" de OFI a partir del 28 de agosto

Primera Página

* El martes próximo quedará pronto el Reglamento Sanitario





(Colaboración de Carlos Fernández Pereira)





Reunido el Consejo Ejecutivo de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) el día martes, resolvió modificar algunas fechas de comienzo de Campeonatos que estaban previstas en el calendario tentativo. Las Divisionales “A” y “B” de Clubes se jugarán a partir del 28 de Agosto. El Torneo categoría Sub 14 masculino que quedó pendiente del 2020 seguirá con el partido San José ante Canelones, el día 21 de agosto. Las semifinales se disputarán los días 25 y 28 de agosto y las finales los días 4 y 11 de setiembre. Los Torneos Sub 14 y Sub 15 masculino de este año comenzarán el 18 de setiembre. En los Torneos Femeninos, las categorías Absoluta y Sub 16 tienen fecha fijada para el 4 de setiembre y Sub 14 para el 16 de octubre.





STOCK DE VACUNAS