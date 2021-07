Pablo Almandos: “Vemos con buenos ojos que tenemos en el Ejecutivo y en los clubes gente que quiere jugar al fútbol”

Primera Página

Especial de Gonzalo Martínez

En nuestra pasada edición, anunciamos que Pablo Almandos será nuevamente el director técnico del Club Atlético Estación. Producto de eso, nos comunicamos con el joven entrenador de los ferrocarrileros. Comenzando el reportaje, le consultamos a Pablo cuáles son los objetivos de Estación para el Campeonato Minuano 2021, y mencionó que “el objetivo es estar definiendo el torneo, y por ende eso nos daría la posibilidad de clasificar a la Copa de Clubes de OFI”. Posteriormente, emitió su opinión sobre la actual situación del fútbol minuano, y dijo que “es complicada al igual que la de todo el fútbol del interior. Después del párate que fue más de un año por la situación de pandemia que estamos atravesando, la verdad que todo ha sido complicado. Igualmente ahora vemos con buenos ojos que en la Liga Minuana tenemos en el Ejecutivo gente que quiere jugar al fútbol, al igual que en los clubes. Se están haciendo todos los esfuerzos para que se pueda jugar al fútbol y que todas podamos disfrutar de lo que más nos gusta”; señaló el técnico de los “rojos”.

“LA IDEA ES REALIZAR ALGUNAS INCORPORACIONES”

Luego, le consultamos a nuestro entrevistado sobre la posibilidad de incorporar futbolistas de cara a la competencia local que debe afrontar su club. Con relación a esto, Pablo mencionó que “contamos con un buen plantel de jugadores jóvenes todos formados en el club, y a pesar de su juventud tienen unos cuantos años de experiencia en Primera División, pero consideramos que el plantel es un poco corto y la idea es realizar algunas incorporaciones. Nos encontramos en charlas con algunos de esos futbolistas, y si se adaptan a las condiciones que plantea Estación y le seduce la propuesta, se van a poder dar dichas incorporaciones. Más allá de eso, no perdemos de vista que el objetivo del club es potenciar jugadores de formativas”.

“ME SIENTO MUY RESPALDADO Y QUERIDO EN EL CLUB”

En el transcurso del reportaje, Almandos nos comentó cómo ha sido esta etapa dirigiendo a Estación, y comenzó relatando que “si bien en Primera División no he tenido mucha actividad - más que unos días de entrenamientos y el partido del año pasado contra Granjeros -, pero no hemos parado de trabajar porque dentro de la propuesta que acercamos al club, estaba la de supervisar y coordinar las divisiones inferiores y en eso si tuvimos mucha tarea. Estamos contentos con los resultados que están dando, pero sabemos que falta mucho todavía. La idea es seguir trabajando para que el club tenga un hilo conductor en todas las categorías, y no que cada una de ellas sea un mundo aparte. Queremos hacer un proyecto integral de Estación, que mezcle jugadores fácilmente de una categoría a la otra, que esa transferencia sea natural sin que el jugador tenga que experimentar grandes cambios. Ahora estamos ilusionados con la posibilidad de que se vuelva a jugar al fútbol. La idea de dirigir en Primera es algo que nos apasiona, y nos tiene alerta y pendiente de que se confirme el campeonato para ya poder entrenar con un objetivo fijo y saber que se va a poder jugar al fútbol”. Llegando al punto cúlmine de la charla, el entrenador de la Primera División de la rojos, expresó de qué manera se adaptó al club; y señaló que “adaptarme a Estación siempre me es fácil, porque desde el día que llegué nunca me he ido. A veces estoy más cerca y en otra no tanto, pero desde algún lugar estoy siendo allegado al club. Me siento muy respaldado y querido en el club, y eso me facilita la tarea pero también me genera mucha responsabilidad. El trabajo de mucha gente depende de uno, y con esa responsabilidad y seriedad asumimos la tarea y esperamos poder dar lo mejor para que Estación tenga los resultados que se merece”; finalizó Pablo Almandos, quién muy gentilmente dialogó con Primera Página.