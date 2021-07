Compromiso con la cultura departamental de la Biblioteca Nacional y el MEC

LA DIGITALIZACIÓN COMO FACTOR DEMOCRATIZADOR

Hebert Loza, director departamental de cultura, recibió en Casa de la Cultura de Minas la visita de la viceministra de Educación y Cultura, Ana Ribeiro, y de Valentín Trujillo, director de la Biblioteca Nacional, quienes comprometieron su apoyo a la cultura departamental.

Loza consideró la instancia como “una de las tantas reuniones que se han mantenido en Montevideo y que seguiremos teniendo en el trayecto de todo lo que queda del año”. “Estamos trabajando mucho para que la cultura departamental salga a flote y siga adelante. En su visita a la biblioteca, Valentín (Trujillo) pudo ver los trabajos que se están haciendo, tanto en biblioteca como en el archivo de diarios”. Planteó la continuidad del trabajo, “y la idea es la de estar en contacto permanente, no solo la biblioteca de Minas, sino todas las bibliotecas del interior”.

GESTIÓN UNIFICADORA

Ana Ribeiro dijo que participó de un coloquio a propósito de José Enrique Rodó organizado por la Intendencia de Rocha. “Desde ahí nos vinimos para visitar la Casa de la Cultura, su biblioteca y el Molino Viejo. Valentín trajo algunos libros muy simbólicos de la actividad de la Biblioteca en este año y medio de funcionamiento atípico, pero en el cual sin embargo se siguió trabajando y haciendo cosas. Trajo cosas que se han publicado, algunas noticias, porque no todo pasa por publicaciones. Por suerte hay nuevos medios, hay formas de escaneos y de publicaciones online. Hace muchos años que pensamos a la Biblioteca Nacional como un organismo que crece hacia adentro, con su larguísima trayectoria, una institución creada nada menos que por Dámaso Antonio Larrañaga en 1816”.

Catalogó de “maravilloso” el trabajo de Trujillo, “quien hace un enorme esfuerzo por conectar a la Biblioteca con el resto del territorio del país o sacar la Biblioteca hacia el interior”.

Continuando con la ronda de prensa realizada en Casa de la Cultura, Valentín Trujillo consideró a la Casa de la Cultura de Minas como “un auténtico centro cultural de todo Lavalleja”. “Un lugar de una gran relevancia histórica por el predio donde nació Juan Antonio Lavalleja, pero además con todas estas versatilidades que tiene, esa hermosa biblioteca, los museos y todo el predio que conforma con esta sala un muy lindo centro cultural. Gracias a la disminución de todos los guarismos referidos a la pandemia, es que estamos pudiendo salir ya que habíamos trabajado mucho en la virtualidad. La Biblioteca Nacional desde el 17 de marzo del año pasado estaba cerrada al público, trabajamos muchísimo en redes sociales y con nuestra página. Digitalizamos muchísimo material y lo compartimos”.

Reflexionó que “digitalizar es democratizar y cualquier persona en cualquier punto del Uruguay, en cualquier departamento o lugar del mundo puede acceder al acervo de la Biblioteca”.





CUMPLIENDO CON LA LEY

Reveló que la Biblioteca Nacional pretende dar un giro grande con respecto al trabajo que venía manteniendo estos últimos años, “y es que haga valer en realidad el término nacional”. “La Biblioteca Nacional tiene que ser nacional, y para que no sea un juego de palabras, la Biblioteca Nacional tiene que actuar en todo el territorio de la República y en todos los departamentos. Creo que el cara a cara es importante, el símbolo de venir es muy importante y no recuerdo muy bien, pero hace muy buen tiempo que un director de la Biblioteca Nacional no venía a Minas. La Biblioteca Nacional no puede tener lazos que sean tan exiguos con el resto del país y tenemos varias acciones para colaborar con las distintas bibliotecas que integran por ley el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, por lo que estamos cumpliendo con la ley”.

Explicó que el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas es comandado por la Biblioteca Nacional, “y la biblioteca de Minas, como el resto de las bibliotecas de las capitales departamentales, integran ese sistema”.





ACCIONES

Trujillo aseguró que cuentan con “muchas acciones para colaborar, algunas que son muy básicas como lo es la donación de libros, mandar libros desde Montevideo a las distintas bibliotecas. Ese es el escalón más básico que engrosan el acervo, pero luego podemos ir subiendo a otros escalones. Entre ellos, uno que es muy importante es el de la capacitación, no todos los departamentos cuentan con bibliotecólogos o con gente formada específicamente en la materia. Podemos encontrar un montón de funcionarios municipales que tengan mucha experiencia porque han trabajado en bibliotecas desde hace muchos años, pero es muy importante la capacitación, y la gente de la Biblioteca Nacional lo puede hacer”.

“Queremos además que haya circuitos en todo el país, en lo que denominamos extensión cultural”, apuntó.





COMPROMISO

Remarco que la Biblioteca Nacional “también es una editorial, publica libros, tiene un grupo de investigadores y genera conocimiento relevante, sobre todo obviamente con un énfasis en lo literario. El pasado 26 de mayo publicamos una nueva edición de la revista de la Biblioteca Nacional. En ese momento se publicó online en nuestra página web para que la lectura fuera accesible para todo el mundo. El 4 de agosto tenemos la versión de la revista en papel, lo que considero es una muy linda excusa para presentarnos y porque no venir a esta sala en agosto, setiembre u octubre para presentar con algunos de los investigadores. En el ultimo escalón o paso en este abanico de colaboraciones que pretendemos hacer con cada Intendencia es el Plan de Digitalización de Prensa del Siglo XVIII Y Siglo XX, en lo que significa un círculo virtuoso, en el caso de Lavalleja la gran colección de prensa que sería muy bueno se digitalizara y hacer accesible a un montón de gente, no sólo investigadores, no sólo gente de la academia, no sólo a alumnos que estén haciendo tesis o postgrados, que quede abierto a todos los vecinos y a toda la población”.

Opinó que lo importante es “que lo estamos desarrollando desde la Biblioteca Nacional con proyección a todo el país”.





VISIÓN NACIONAL

Trujillo hizo referencia a la creación de la sección gestión territorial, “que tiene al frente a la bibliotecóloga Milagros Fuentes, formada en la Universidad de la República. Encontramos en ella a la persona que tenia la experiencia de una biblioteca departamental, a su vez trabajando en Biblioteca Nacional y además tenemos claro que la gente que va a trabajar a Montevideo tiene una visión muy completa del Uruguay, mucho más real”.

Dijo que durante muchas décadas “adolecimos de la visión de una biblioteca que funcionaba mucho hacia adentro, cosa que está muy bien porque tiene que pensar en sí misma, pero la Biblioteca necesita una proyección a nivel nacional”.





COMPROMISO Y RECONOCIMIENTO

Dijo que existe el compromiso con la Intendencia de Lavalleja “para trabajar juntos y estar embarcados en este proyecto conjunto, de parte de la Biblioteca Nacional y del Ministerio de Educación y Cultura”.

En el final Trujillo destacó especialmente a la biblioteca de Zapicán “por su grado de compromiso muy grande y que durante la pandemia han estado al pie del cañón y han trabajado de una manera muy responsable y que mantiene vivo el amor al libro”.