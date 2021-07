OFI firmará contrato con Tenfield para televisar los Torneos de Clubes

Primera Página

* Por los derechos de televisación la Organización del Fútbol del Interior estará recibiendo $ 8.000.000 entre las dos divisionales, y se espera por la posibilidad de recibir U$D 100.000

(Colaboracion de Carlos Fernandez Pereira)

En la noche del miércoles se reunió vía zoom el Consejo Ejecutivo de la Organización del Fútbol del Interior (OFI), resolviendo en primera instancia mantener las fechas del calendario tentativo, pero las mismas serán ratificadas en la próxima reunión debido a que se confeccionará un reglamento de torneos y no se sabe el tiempo que esto llevará. Se recibió un informe de la Comisión Médica que está trabajando, a los efectos de legislar en cuanto a la parte sanitaria, que se deberá hacer en caso de haber casos positivos de Covid. Si se postergan partidos o de que otra forma se soluciona el tema. Se trató la televisación de los torneos de Clubes, llegándose a la conclusión luego de conversaciones, puntos de vista de los Consejeros y luego de una votación, que no se llamará a licitación sino que se seguirán las negociaciones con Tenfield y se firmará contrato nuevamente con dicha empresa. En negociaciones con la empresa, el Ejecutivo de OFI obtuvo por la televisación de los torneos $ 6.000.000 para la divisional A y $2.000.000 para la Divsional B. Además, se espera por una cifra cercana a los U$D 100.000 adicionales, los cuáles si se concretan se utilizarían en las dos divisionales. Aún resta saber el reparto de éste dinero en que firma se hará. En estos días también se aprobó hacer un llamado a clubes para intervenir en el Campeonato de la Divisional B. Recordemos que la participación no es obligatoria a diferencia de la Divisional A. En otro orden, debemos mencionar que la empresa Tenfield no televisará todos los partidos de la Divisional B, comenzaría en las instancias de cuartos de final.





DEL CONSEJO TÉCNICO SECTOR ÁRBITROS