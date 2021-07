El lunes hay una reunión sobre el futuro de los torneos Minuanos atrasados

Primera Página

Especial de Gonzalo Martínez

El día lunes se desarrollará la reunión en Casa de los Deportes, entre la Mesa de Menores y los clubes involucrados en las definiciones de loa Campeonatos Minuanos Sub 14 y Sub 16 de la pasada temporada. Debido a lo señalado, establecimos contacto con el solisense Heber Brioso, presidente de la Mesa de Menores, quién nos expresó que “pedimos esta reunión a los efectos de ver cómo se puede dar el panorama a futuro para finalizar los torneos”. Más adelante, Brioso emitió una opinión estrictamente de carácter personal, la cual se tiene que analizar el día lunes en Casa de los Deportes. El presidente de menores dijo que “los clubes van a precisar un par de días para llegar de una manera más o menos buena, y así afrontar la actividad. Es un panorama complejo por la situación que ya todos sabemos, pero trataremos de afrontar las definiciones de estos dos certámenes que quedaron pendientes de la mejor forma posible”.





HOY DÍAS DE PRÁCTICAS

Las categorías formativas de Olimpia entrenarán mañana viernes, a partir de la hora 15:00, en su predio deportivo. Cabe recordar que las divisionales Sub 14 y Sub 16 se preparan para la posible definición de los torneos del año pasado. Por otro lado, como lo informamos también practicará Sportivo Minas, en su primer entrenamiento. El Club Lavalleja y Barrio Olímpico continuarán sus entrenamientos en Primera División. Recordemos que por el lado de Nacional viene entrenando en formativas, mientras que Lito también lo hace en inferiores y Primera División. Granjeros aún no ha iniciado las actividades en ninguna de sus categorías.





LAS DELICIAS COMIENZA LAS PRÁCTICAS EL LUNES

Ayer se dio un encuentro en la sede de Las Delicias, tal como lo adelantamos en pasadas ediciones. Allí, estuvieron presentes dirigentes, cuerpo técnico y jugadores. Se estableció el día de comienzos de los entrenamientos para Primera División que será el lunes, desde las 19:30 en la cancha del club. Como adelantamos en pasadas ediciones, Miguel Cortés seguirá al mando de la conducción técnica. Los “albicelestes” se preparan para afrontar la Copa de Clubes y el Campeonato Minuano. Las divisiones formativas de la institución ya comenzaron a practicar días atrás. En otro orden, el Club Atlético Las Delicias anunció su venta de rifa correspondiente a este año 2021. Por más información, deberán comunicarse con integrantes o allegados a la Comisión Directiva de la entidad.





ESTACIÓN SE REÚNE HOY EN DIRECTIVA

Los “ferrocarrileros” se reunirán en Comisión Directiva en la presente jornada. El fin de dicho encuentro, será de dialogar sobre diversos temas de la actualidad de cara al futuro. Se resolvería cuando comienzan los entrenamientos en las respectivas categorías de los “rojos”.