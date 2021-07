El Cine Doré reabre sus puertas el martes 6 de julio

Primera Página

El rubro de entretenimientos, y dentro de él los cines, ha sido muy golpeado con esta pandemia. Lamentablemente, muchos de los cines del interior del país debieron cerrar en forma definitiva sus puertas. Otros, como el caso del Cine Doré de Minas, han venido sobrellevando el temporal, con muchas dificultades, pero más allá de eso, afortunadamente se ve una luz al final del túnel. El próximo martes 6 de julio reabrirá sus puertas, con un aforo aproximadamente del 30 porciento y con un estricto protocolo, pero finalmente comenzará a echarse a rodar, para el beneplácito del público minuano.

Dialogamos con el empresario José Luis López, propietario de Cine Doré, el que expresó que “este es el segundo año en que veníamos perdiendo la zafra más importante que tienen todos los cines a nivel país, como son las vacaciones de invierno. Evidentemente, y teniendo en cuenta los fríos intensos, es la época ideal para estar en un cine, disfrutando una buena película y comiendo un rico pop”.





LA REAPERTURA

López anunció que el gobierno autorizó con ciertas limitaciones, “ya sea protocolos y aforos, la habilitación de las salas, por lo que vamos a ver si podemos probar qué reacción tiene la gente, y también cómo se comportan las películas que tenemos disponibles para exhibir”.

López informó que Cine Doré reabrirá el próximo martes 6 de julio, y en los próximos días se conocerán más detalles sobre los filmes y también los días y horarios.

Comentó que “lamentablemente al no haber cines abiertos, no había distribuidoras que tuvieran películas, y viceversa. Era como un círculo que se cerraba y siempre era lo mismo. Y como en todos los rubros a lo largo de la historia, el más grande tiene favoritismo. Nosotros en este momento vamos a abrir los cines del interior, los de Montevideo, Canelones y Maldonado todavía no. Entonces las distribuidoras a nivel país no van a brindar estrenos muy importantes hasta que esos cines de esos departamentos puedan abrir. Por lo tanto, los cines del interior vamos a medir como se mueve la aguja, con las películas que nos permiten dar. No es que nosotros no queramos dar tal o cual película, no tenemos películas para dar. Vamos a dar lo que las distribuidoras nos provean. Evidentemente los estrenos grandes y ‘gordos’ se van a dar cuando abran las salas importantes del país que están en Montevideo, Canelones y Maldonado”.





Continuando con la entrevista al empresario José Luis López, propietario de Cine Doré, éste indicó que esperan “que una vez que arranquemos, no paremos, pero es sabido que ha pasado varias veces que la pandemia; parecía que se iba, pero volvían los rebrotes y había que cerrar. Esperemos que ahora sea una reapertura progresiva para poder salir de una vez por todas de este momento”.

Consultado sobre las posibles películas que emitirán, informó que tendrán un estreno para cuando abran con “Cruella” (una reedición de la clásica historia de “Los 101 dálmatas”), dirigida por Craig Gillespie, con la participación de Emma Stone, Emma Thompson y Joel Fry. También contarán con “Mujer Maravilla”, “Godzilla vs Kong”, “Raya y el Dragón” y “Pequeñas mentiras”. “Hay para todos los gustos, y no hay más películas, más de ahí no podemos ir. Después del 15 de julio, cuando abran el resto de los cines, tendríamos estrenos más importantes, más pesados, para que la gente tenga más opciones para elegir”.





ENTRADAS AL MISMO COSTO

Referente al costo de la entrada, López dijo que “no lo vamos a cambiar a como estaba el año pasado, por lo que va a estar a 250 pesos. En cuanto a promociones, como ha sido tanto tiempo lo que se ha parado la actividad, las promociones son todas por contrato, los contratos han caído, hay que reverlos. Todavía esos detalles no los tengo, pero los informaremos en las próximas horas”.





MANTENIMIENTO PERMANENTE

Teniendo en cuenta que al estar cerrados por lógica no se generan ingresos, le preguntamos a López sobre el estado de las salas. Indicó que “el nuestro es un local muy grande y que tiene sus años. Hay que conservarlo para que no se deteriore. No hay rubros para poder hacer nada, pero lo hemos ido manteniendo en limpieza y en la parte edilicia lo que se ha podido. Los proyectores que contamos son 24.7, tienen que estar prendidos las 24 horas del día los 7 días de la semana. En estos casi dos años, los hemos tenido que prender todas las semanas para probarlos, lo mismo que el sonido, imagen, y puedo asegurar que está todo impecable para la reapertura”.





AYUDA MÍNIMA

Al ser consultado sobre cómo se va a dar la reapertura, el empresario explicó que “fuimos los primeros en cerrar y los últimos en abrir, e incluso en forma progresiva. Además, evidentemente ahora van a ser mayores los costos porque vamos a tener limitaciones, contar con materiales para sanitizar, para que la gente tenga su control de temperatura, alcohol en gel, dar menos funciones porque hay que dejar la sala para desinfectar. A eso le agregamos que vamos a tener mucho menos ingresos por el aforo mínimo de 30 porciento, ojalá sea más, pero sin dudas es muy poco para solventar todos los gastos”.

Cada sala del Cine Doré tiene 100 butacas.

En cuanto a si tuvieron en este tiempo de pandemia algún apoyo estatal, comentó que “la ayuda ha sido mínima”. “La UTE es la que más ayudó, ya que nos descontó la potencia contratada y algún recibo de BPS ha sido exonerado, más nada. De todas maneras, lo que nos sirve a nosotros es que UTE, OSE, BPS, de aquí en adelante que es cuando vamos a abrir, nos den ese apoyo. Nos apoyó la UTE en el consumo, pero no hubo consumo. Si yo ahora empiezo a trabajar y empiezo a subir el consumo, si me exonera el consumo me está dando una mano importante. La ayuda que nos dieron hasta ahora la agradecemos, pero no movió la aguja”.