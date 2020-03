Villa Serrana y su primer plan de ordenamiento territorial

Primera Página





LAS IDEAS DE VILAMAJÓ VAN QUEDANDO MUY LEJOS POR LA URBANIZACIÓN, EL TURISMO Y LAS PÉRDIDAS DE VALORES

Se llevó a cabo la audiencia pública del Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Villa Serrana y su entorno, en la sala de actos de la IDL, con la presencia de la intendente Adriana Peña, la asistente social y coordinadora por la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (DINOT) Marcela Lale, y el arquitecto delegado en la DINOT por la IDL Roberto Villamarzo, acompañados por el director de Arquitectura de la IDL Richard Estévez, el arquitecto José Fornaro, Carlos Oyero, Mauro García y Bernardo Pereira. La sala estuvo colmada por vecinos de Villa Serrana, directores de la IDL y ediles. Estuvieron también la candidata a la IDL por el Frente Amplio, Cecilia Bianco, y el doctor Daniel Ximénez, su compañero de fórmula.





SOSTENIDO Y DESORDENADO

Abrió la audiencia la intendente Peña dando la bienvenida, y manifestó que Villa Serrana “es un lugar para nosotros muy preciado, cuando comenzó nuestra gestión (en el 2010) había menos de 80 viviendas, hoy hay más de 600 viviendas. Durante nuestra gestión hemos estado luchando para ordenar Villa Serrana, que era un hermoso campo, un destino turístico de primera, valorado por el Ministerio de Turismo, donde hizo una gran inversión para reformar el Ventorrillo de la Buena Vista, y después los privados hicieron articulaciones y arreglos en la villa que, junto con la IDL que colocó el bitumen en la entrada, generaron que el crecimiento fuera explosivo, lo que hizo que fuera un crecimiento sostenido pero desordenado, lo que podía generar que se perdieran los auténticos valores de Villa Serrana, que fueron señalados desde la creación de la villa por el arquitecto Julio Vilamajó”. “Él fue el primero que hizo las cosas bien. En el 2013 se votaron las primeras medidas cautelares, que ya estaban atrasadas y que tanto han hecho sufrir a los vecinos. Por esa razón ante la notable inversión pública del Ministerio de Turismo e IDL y de los privados, necesitamos transitar esta audiencia pública para concretar medidas efectivas para Villa Serrana”.





Pe ñ a destac ó el trabajo realizado por la DINOT, por Marcela Lale, por Roberto Villamarzo, y record ó al exdirector de la DINOT, Jos é Fleitas “ por todo lo que nos ayud ó en estas instancias ” , a los ediles, a los t é cnicos de la IDL Mauro Garc í a, Gast ó n Elola, Bernardo Pereira, Jos é Fornaro, Richard Est é vez, Carlos Oyero “ y a todos los que hacen posible que Villa Serrana sea el lugar que todos queremos, y tienen inter é s en que la villa sea lo que tiene que ser ” . “ Hay que reformarlo, hay que adecuarlos y ser muy severos y cuidadosos de ese lugar que son los que viven ah í . A todos les deseamos é xito de parte de la IDL y esperamos que esta audiencia p ú blica permita modificar, adaptar y hacer mejor la villa, siempre teniendo en cuenta lo que Vilamaj ó hizo, cre ó , porque para nosotros es casi un mandato y una obligaci ó n.





GRAN AVANCE

Luego, Lale disculp ó al nuevo director de DINOT, Robertino Su á rez, quien asumi ó el martes y no pod í a participar. Record ó la coordinadora que “ la DINOT viene trabajando y acompa ñ ando a la IDL desde hace muchos a ñ os en el proceso de planificaci ó n, no hace tanto se logr ó aprobar las Directrices Departamentales, y que Villa Serrana est é en audiencia p ú blica es de gran avance, es muy importante empezar a tener normativas a nivel de Ordenamiento Territorial -queda el Plan de Minas para m á s adelante-, hoy es una instancia fundamental porque hubo un proceso de elaboraci ó n durante estos meses del equipo participando las instituciones, los vecinos, hubo mucha consulta pero este es el momento de ver el resultado casi final, por lo que es la ú ltima instancia para poder aportar algo que se puede sumar en el plan. Es importante el aporte de ustedes, y tambi é n poder conciliar y tambi é n lo que es s í o no ” .





HAY QUE CONTINUAR

Asegur ó Lale que “ la idea de la DINOT es poder continuar y seguir aportando a todas las intendencias, y que puedan vivir en un lugar tan singular como es Villa Serrana, pero que al mismo tiempo sea un lugar de protecci ó n ambiental donde todos los recursos naturales se puedan seguir preservando, disfrutando y que la actividad humana vaya en la protecci ó n del ambiente, y que sea arm ó nica ”





CUESTIONAR

Al comienzo se hab í a fijado que las preguntas de los vecinos de Villa Serrana se iban a hacer luego de la presentaci ó n. Finaliz ó Lale y una vecina pidi ó preguntar, tener certezas, cuestion ó que hubiera una sola audiencia p ú blica fuera de Villa Serrana y en horario de trabajo. Luego de un breve intercambio se sigui ó cumpliendo el programa previsto. No fue f á cil, porque a partir de ese momento hubo agregados, discrepancias, que Villamarzo pudo sortear.





LOS OBJETIVOS NO CAMBIARON

Villamarzo hizo una extensa presentaci ó n del proceso de planificaci ó n de Villa Serrana. Record ó que se inici ó con las medidas cautelares, “ que son b á sicamente restrictivas de las facultades de la propiedad inmueble, pone limitaciones a lo que se puede hacer de forma precautoria. En esta oportunidad, con el apoyo de los t é cnicos de DINOT se logr ó un gran avance. Los objetivos no cambiaron, pero se profundiz ó el conocimiento de la realidad y se logr ó este documento que no es el plan final. La estrategia empleada fue resolver con lo que se ten í a y sobre el terreno plantear decisiones en territorio y generar una propuesta general derivada, para profundizar en algunos elementos. Por ejemplo no contiene un inventario patrimonial, no est á n catalogados los inmuebles y los lugares, solo est á n protegidas tres propiedades: el padr ó n del Lago, el Mes ó n y el Ventorrillo, pero hay muchas m á s propiedades que deber í an estar protegidas, pero es imprescindible hacer el cat á logo patrimonial. Hay algunas decisiones que se toman en este plan que son precautorias por el nivel de conocimiento, o sea, por seguridad ”





PLAN

Respecto al Plan de Desarrollo de Villa Serrana, Villamarzo dijo que iba a marcar aspectos sustanciales, como son memorias del plan, proyecto decreto, informe de evaluaci ó n ambiental y apuntes sobre el proceso donde informa sobre d ó nde est á y qu é se hizo. Fue desarrollando estos puntos a trav é s de un proyector con fotograf í as de paisajes, cartograf í a, textos de informaci ó n y an á lisis conjuntamente con las intervenciones del expositor.





TODO CAMBIA

Present ó un estudio exhaustivo del llamado Plan Vilamaj ó , donde la superficie era mucho mayor a lo que es actualmente, planteaba bosques y sectores de labranza para abastecer a la poblaci ó n, y lugares para proteger el agua que era abastecida por aguateros, la existencia de un lago recreativo para deportes n á uticos, “ propuesta que fueron cambiando a lo largo de los a ñ os despu é s del fallecimiento de Vilamaj ó en 1948 ”





CAMBIOS

Se ñ al ó Villamarzo que el fraccionamiento urbano que planteaba Vilamaj ó “ no tiene manzanas, son tiras de lotes de distintos tama ñ os y muchos espacios verdes ” . Se refiri ó al crecimiento urbano, a la falta de servicios pero a su vez el crecimiento de la oferta de alojamiento: “ Hay m á s de 100 casas que se alquilan y son casi todas ocupadas, sobre todo los fines de semana, este fen ó meno es de los ú ltimos 10 a ñ os, y la construcci ó n hoy es de unas 650 casas en total ”





AGUA

Como infraestructuras se ñ al ó la red de OSE en barrio Obrero, con dos perforaciones. “ Uno de los grandes problemas de Villa Serrana es que no hay agua en el subsuelo, hay solo dos perforaciones registradas, pero son much í simas m á s ”





VALORES

Entre los valores de Villa Serrana el informe se ñ ala el paisaje, “ por su monte serrano, flora, fauna y la consideraci ó n p ú blica de tener un patrimonio valioso, no solo de la gente de la villa sino tambi é n de los uruguayos y extranjeros que la visitan ” . “ Los valores en potencial son la significaci ó n patrimonial, paisaj í sticos, tur í sticos, recreativos, educativos. Los problemas y conflictos son la degradaci ó n del monte nativo, la p é rdida de fauna, paisaje alterado por intervenciones descontextualizadas, la factibilidad de los ecosistemas -no tiene agua y es muy impermeable el suelo-, el manejo de los efluentes es grav í simo, y si sigue creciendo la poblaci ó n es preocupante, porque no hay ninguna posibilidad de saneamiento por el relieve y por el subsuelo ”





“ ESTAMOS A TIEMPO ”