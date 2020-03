La Lista 2004 de Andrea Aviaga anunció adhesiones

Gonz

lez se

al

que

como ya se ha dicho, soy nueva en pol

tica, es mi primera experiencia y

por qu

eleg

a la 2004? Porque a Andrea la conoc

a a trav

s de mi madre, y he visto su arduo trabajo desde la Junta, y desde otros lugares, preocupada por la gente, porque las convicciones de Andrea son tan fuertes que llegan, traspasan, va para adelante siempre, piensa y cree en lo que piensa, y eso que piensa lo logra hacer, y eso me ha llegado much

simo. Y como psic

loga quiero aportar mi granito de arena, quiero poder ayudar al departamento, hay un mill

n de cosas para hacer, para cambiar, y la Lista 2004 apoyando la candidatura de Mario Garc

a tiene recursos, proyectos para esos cambios y transformaciones que se necesitan, y es creo que para m

el momento de empezar, ayudar, aprender y trabajar con esta gente que trasmite lo que cree y en lo que piensa