Natalia Montero: “Pintamos juntos, por que el arte es para todos”

Natalia Montero, con desparpajo y alegría, cuenta que conoció a Horacio Todeschini, su marido “en la puerta de la casa de un amigo en común, nuestro amigo no estaba y nos quedamos charlando. Al tiempo nos volvimos a ver, era una época muy divertida, los fines de semana en Montevideo la pasábamos entre cumpleaños, fiestas o varietés. Se organizaban shows donde cada invitado preparaba uno o más números que podían ir desde canciones, performances, ¡siempre cenábamos! Y reíamos mucho. Empezamos a salir por allá en el 2002, año inolvidable, y después de un tiempo decidimos formar esta familia. Vinieron Olivia, que cumple 11, y Violeta, que cumple 9. Nos casamos un 24 de marzo, si me apuras no me acuerdo el año, un 25 de marzo nació Oli y el 26 de marzo dos años después, Violeta”.