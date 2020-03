Edil propone fondo solidario de alimentación con aporte de 10% del salario de jerarcas de la IDL

Primera Página





MAURO ÁLVAREZ ELEVA 15 PROPUESTAS AL GOBIERNO DEPARTAMENTAL

El edil Mauro Á lvarez (Lista 609, Movimiento de Participaci ó n Popular Frente Amplio, MPP-FA) dijo a Primera P á gina que “ estamos atravesando por tiempos muy cr í ticos ” , con la llegada del coronavirus (COVID-19), “ que ya hab í a sido prevista por las anteriores autoridades gubernamentales viendo como el virus se expand í a desde Asia ” . “ Ning ú n sistema de salud en el mundo est á preparado para semejante peste, lo que debe alertarnos a todos y a todas para el futuro ”

Alvarez anunci ó que presentar á en la Junta 15 propuestas para ayudar a combatir la pandemia y sus consecuencias sociales, entre ellas la creaci ó n de un fondo solidario de alimentaci ó n, financiado con el 10% de los salarios de los jerarcas y cargos de confianza de la IDL, y con la eliminaci ó n de la exoneraci ó n de la patente para los propios ediles.





REUNI Ó N DE LOS EDILES

Señaló Álvarez que “en las últimas horas hemos recibido vía Whatsapp una iniciativa de reunión como integrante de la Junta Departamental de Lavalleja. Fui uno de los pocos y quizá el primero en expresar mi voluntad de que nos debemos reunir de alguna manera para definir cosas a favor de la gente que representamos, y no de los partidos que nos debemos en estos momentos. No estamos de receso, ni de vacaciones. Es verdad lo que dijo una edil del Partido Nacional, hubo muy poca voluntad por parte de ediles, principalmente de su partido, que casualmente es el partido de gobierno departamental y nacional, pero bueno, son cosas que no debería inmiscuirme, lo cierto es que hasta el momento quedó en una voluntad personal y nada más, sin ideas y sin propuestas”.





NO HAY PROPUESTAS