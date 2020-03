Constanza Moreira: “Las mujeres en política todavía son un fenómeno raro”

Sí, es muy preocupante. Subió más del 8% en una semana, es una demostración de falta de inteligencia del Estado para salir a comprar, es un déficit de intervención del Estado, y acá surge una discusión muy ideológica si el Estado sí o si el Estado no. En un país chiquito como el nuestro si el Estado no interviene se va a la libre flotación y el dólar va a subir, y hay sectores que se van a ver enormemente favorecidos, algunos como los sectores ganaderos, pero se van a ver muy perjudicados los compradores de insumos y los deudores. La economía uruguaya no soporta la libre flotación del dólar y el Uruguay conoce lo que son las devaluaciones, y sabemos por las que ha pasado. El Banco Central intervino ahora para sujetar el dólar, pero tarde, y se disparó pero no como consecuencia del panorama mundial, sino por falta de decisión e inteligencia para actuar, cosa que no les pasó a los gobiernos del FA. Si el Uruguay pierde la capacidad de amortiguar la desregulación financiera que afecta al mundo, se la va a ver muy mal. Uruguay es vulnerable y necesita los resguardos del Estado y de la política pública para controlar los efectos del capitalismo mundial, eso no es ideología, es inteligencia y de proyecto país.