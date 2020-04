Luis Pacheco: “No es momento para oportunistas ni alarmistas apocalípticos”

Primera Página





Conversar con el profesor Luis Pacheco siempre es un hallazgo de sabidur í a y conocimiento. Se podr á tener visiones diferentes de un mismo tema, pero son incuestionables sus fundamentaciones hist ó ricas y su clara visi ó n de los hechos. En tiempos de Coronavirus, estuvo bueno mirar la historia y la sociedad antes las pandemias.

Al consultar al profesor Pacheco sobre c ó mo ve -mirado desde la historia- esta situaci ó n nueva de enfrentar una pandemia como el Coronavirus, respondi ó que “ durante el siglo XIX tuvimos varias epidemias de fiebre amarilla, viruela y c ó lera, tambi é n eran end é micas las enfermedades sociales, s í filis y tuberculosis. La cuarentena se aplicaba a los barcos que tra í an enfermos a bordo, fuera en la bah í a – Isla de Libertad o de Ratas – o en Isla de Flores. Las enfermedades como tifus y disenter í a eran comunes. Recordemos que no tuvimos Facultad de Medicina en t é rminos modernos hasta 1886 y la primera generaci ó n de m é dicos hasta 1892, varios graduados en Francia como Pedro Belou. Los hospitales de Caridad estaban en jurisdicci ó n de la Iglesia. Pandemias podemos mencionar las de gripe y viruela que asol ó el continente americano con la llegada de los europeos en el siglo XVI. Europa hab í a sobrevivido a la “ peste negra ” tra í da desde el Oriente por los comerciantes. Hay casos incluso durante el Imperio Romano y en é poca griega con Hip ó crates.





Respecto a si en la historia de nuestro departamento hubo situaciones de pestes y virus, se ñ al ó que “ solo trabaj é el per í odo fundacional con los libros de bautismo, no trabaj é con el libro de defunciones. Es un tema pendiente ” .

Sobre las reacciones de las sociedades frente a estas adversidades tan contundentes como vivir o morir, dijo Pacheco que “ tanto ac á como en la historia del mundo, la met á fora es siempre la misma, ‘ un castigo de Dios ’ , pero hay que acordarse de que no tuvimos ciencia, microbiolog í a y antibi ó ticos hasta fines del siglo XIX y comienzos del XX. Luis Pasteur fue un avanzado en microbiolog í a ”





Al se ñ alarle que hay quienes comparan la situaci ó n que se est á viviendo con el Coronavirus con las guerras, con la diferencia que las guerras las decretan y las detienen los hombres, mientras que un virus, una pandemia, depende de otros factores m á s all á del poder, dijo Pacheco que “ sin entrar en ciencia ficci ó n, la ‘ guerra biol ó gica ’ es real y a considerar con los desplazamientos por turismo, inmigrantes y refugiados. Sobre todo que los sistemas de salud, pueden verse desbordados como ha ocurrido con las grandes potencias en este momento ” .





Continuó reflexionando Pacheco que “hay países con sistemas de salud precarios”. “Estuve 25 días recorriendo Europa. El 12 de febrero el gobierno español solo decía que había que guardar calma, no crear pánico y era una falsa alarma. Les preocupaba suspender el Congreso de Tecnología de Barcelona, donde ya las grandes multinacionales se habían retirado por seguridad. En ninguna parte de Europa había medidas sanitarias de ninguna clase, excepto los chinos, todos con su tapaboca. Unos argentinos decían ‘qué falta de respeto’ y todos los mirábamos: ‘qué exagerados’. El problema es que el material biológico está vivo y puede mutar. En el Apocalipsis los caballos son 4: hambre, peste, guerra y muerte.





Se habla de la necesidad económica de una pandemia para liquidar costos sociales, por eso ataca a mayores de 65 años, de un virus creado ¿Le parece un disparate o una posibilidad?

Se lo dejo a la filmografía y a la literatura. Ahora, es un hecho real que puede ocurrir, como cuando apareció ébola en Madrid llevado por un inmigrante.





¿Qué opina de las medidas del gobierno de Lacalle?

A las enfermedades no le interesan los partidos, ni los gobiernos. El costo económico ya empezó y no para un año, sino para 5 o 10… Si había un déficit fiscal, permanentes intervenciones del Banco Central para contener el dólar y un endeudamiento externo importante. ¿Qué medidas podía tomar el gobierno para financiarse? Aumento de impuestos, tarifas, emisión, uso de reservas… todas ellas con el mismo efecto recesivo. ¿Quién paga el costo social? Lo pagamos todos, eso es solidaridad: MIDES, BPS, BSE…Y después financiar la recuperación. ¿Qué significa cuarentena general obligatoria, si tendrán que hacer excepciones a todo el personal de salud, militar, policial, periodistas, transportes básicos, servicios esenciales, supermercados y farmacias…? Las medidas de suspender clases y aislamiento social han tenido acatamiento. Con información veraz, responsabilidad personal, manteniendo la calma, unidad, no necesitaremos ni medidas prontas de seguridad ni otros decretos exagerados. El virus es importado, vino en avión, entonces a ese grupo sí aplicar la cuarentena; a quien tiene síntomas, a quien es grupo de riesgo…

Veía Crónica TV y en Argentina es delito; resultando que el número de detenidos supera el de infectados.





¿Es optimista o pesimista respecto a lo que va a pasar mirando la historia? ¿Cómo va a quedar el mundo? ¿Por qué?

El escenario del 11 de marzo no era previsible ni en octubre ni en febrero. Cambió todo en días, no hay manuales, hay sentido común, acate. No es momento para oportunistas ni alarmistas apocalípticos.