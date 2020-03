Intendencia organiza el programa “Deporte en casa”

El entrevistado dijo que “es importante que más allá de la situación de cuarentena que, si bien todavía no es obligatoria, puede llegar a serlo o no, pero en definitiva lo que tratamos de hacer desde la Oficina de Deportes de la IDL, es que todos sigan en movimiento, tomando como hábito saludable realizar actividad, en este caso desde sus propios domicilios. Es importante evitar las aglomeraciones, algo que se recomienda en forma permanente desde el Ministerio de Salud Pública. Si Dios quiere, cuando todo esto mejore, podamos volver a la actividad normal y no tengamos un parate tan grande”.