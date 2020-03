Habrá clases de primer año en la Universidad

A fines del año 2019, el CURE había definido dictar este año normalmente las clases de segundo y tercero, pero no en primer año, ya que la situación de la Universidad en Lavalleja es particular. Al haberse integrado tardíamente al proceso de descentralización universitaria llevado adelante por la Universidad de la República, Lavalleja es el único departamento del Este del país que no cuenta con una sede propia, algo que sí poseen los departamentos de Maldonado, Rocha y Treinta y Tres. El local de la Universidad en Maldonado, el más antiguo y grande de toda la región, fue construido con aportes de la propia Universidad y de Oscar de los Santos, quien cuando fue intendente de Maldonado donó buena parte de su salario mensual -uno de los más altos de la administración pública- para construir y equipar el edificio. El CURE de Lavalleja, al no estar plenamente integrado desde un inicio al proceso de descentralización, no cuenta tampoco con fondos presupuestarios universitarios, y funciona entonces como un anexo del CURE Maldonado, con todas las dificultades que eso acarrea.