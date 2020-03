Alfredo Villalba: “La partida de prensa era un sueldo encubierto”

Primera Página





“ SON PRIVILEGIOS QUE SE VOTARON, ES LENTO PERO AL FIN PARECE QUE DE A POCO LAS COSAS IR Á N CAMBIANDO ”

Se aprob ó por unanimidad en la C á mara de Diputados la eliminaci ó n de la partida de prensa que recib í an los legisladores de todos los partidos desde 1988. Esta eliminaci ó n de la compra de diarios y revistas significa el ahorro de unos 4 millones 160 mil pesos mensuales, unos 50 millones de pesos anualmente, que reportan en todo el per í odo de cinco a ñ os unos 250 millones, dinero que ahora quedar á n a disposici ó n de Rentas Generales. (1)





UN SUELDO ENCUBIERTO

Primera Página lo consultó al respecto y dijo que “estoy contento, espero que además de aprobarse, se promulgue el gobierno y que ese dinero vaya a Rentas Generales, o INAU, o para los jubilados que menos reciben. Ese dinero es un aumento de sueldo encubierto que tenían los legisladores, aparte de otros tantos beneficios económicos que tienen los 33 senadores y los 99 diputados”. Un viejo pionero en este tema fue Alfredo Villalba.lo consultó al respecto y dijo que “estoy contento, espero que además de aprobarse, se promulgue el gobierno y que ese dinero vaya a Rentas Generales, o INAU, o para los jubilados que menos reciben. Ese dinero es un aumento de sueldo encubierto que tenían los legisladores, aparte de otros tantos beneficios económicos que tienen los 33 senadores y los 99 diputados”.





ALL Á POR EL 2000

Villalba record ó en el a ñ o 2000 “ est á bamos trabajando en la erradicaci ó n de ranchos en el barrio Calcerrada, donde se prove í a a los vecinos de arena y portland y se les ense ñ aba a hacer los bloques -cabe recordar que hab í a en ese momento un clientelismo pol í tico vergonzoso en la intendencia-, los hac í an ir varias veces a pedir y a buscar los bloques, despu é s que la gente ten í a los bloques no sab í a qu é hacer con ellos, o no pod í an porque le faltaban otras cosas, y los terminaban vendiendo o se romp í an en el lugar. Nosotros hicimos una campa ñ a con esa nueva metodolog í a, darles las cosas pero se les ense ñ aba a hacer los bloques en el cuartel, con 10 bolsas de portland se hac í an 600 bloques, y con otras 10 bolsas de portland se hac í a una plataforma y se levantaban paredes. En esa intervenci ó n en el barrio Calcerrada, vi a madres que de noche les daban vino con az ú car a los ni ñ os, y con eso se acostaban y dorm í an. Producto de mi ignorancia pregunt é por qu é hac í an eso -darles vino-, y me dijeron que era porque no ten í an qu é darles de comer, de lunes a viernes com í an en las escuelas, y s á bado y domingo com í an lo que pod í an, y muchas veces no com í an ”





MOVIDA

Cont ó Villalba que “ en marzo del 2000 asumi ó la presidencia Jorge Batlle, pocas semanas despu é s tengo reuniones con Primaria, con INDA, para buscar la forma de proveer alimentos a estos ni ñ os y me dijeron que no hab í a rubros, que si encontraba un rubro se pod í a destinar con ese fin, ah í podr í an comer. Investigo, encuentro que 99 diputados y 31 senadores en aquel momento recib í an 10 mil pesos por mes para comprar diarios y revistas, y era imposible gastar ese dinero en diarios y revistas. Hice una campa ñ a de firmas para que ese dinero se volcara en los comedores de Primaria. En aquel momento CODICEN dispon í a de cinco pesos por ni ñ o y por d í a para los comedores de las escuelas, hice la cuenta y con ese dinero que se volcaba a los diputados y senadores para diarios y revistas, pod í an comer 35 mil ni ñ os los s á bados y domingos ”





(1) En una primera votación, la bancada oficialista había definido que el dinero pasara a Rentas Generales, a pesar de la propuesta de la bancada del FA de que fuera destinada al Sistema Nacional de Emergencias. Ayer, el Parlamento los diputados definieron unánimemente que pasara al Fondo Coronavirus, recientemente creado.





Villalba se ñ al ó que “ aparte de quitar este dinero, pedimos la reducci ó n de la partida de secretar í a donde una parte es para sueldos de secretarios, en muchos casos sacan personas lunes martes y mi é rcoles en comisi ó n, y trabajan en su lugar de origen jueves y viernes, cobraban el sueldo del organismo del Estado, o sea los legisladores no les pagan los sueldos, se quedaban ellos con el dinero. Creo que eso se termin ó , pero se hizo. Tambi é n hay directores de entes e intendentes que apenas asumen cobran un 50% de sueldo por productividad cuando reci é n entraron, no han hecho nada, o cobran un precio al full time, que figura un sueldo y en partidas. Es demencial ”





18 MIL FIRMAS Y NADA

Retom ó el relato sobre c ó mo pidi ó la derogaci ó n de la partidas de diarios y revistas. Villalba dijo que “ hice las papeletas, conseguimos juntar 18 mil firmas y el 11 de setiembre del 2001 llevamos las papeletas al Parlamento -coincide que ese d í a es el atentado a las torres gemelas en Nueva York-. Se las entregamos a Arturo Heber, a Gustavo Penad é s y a otro legislador que no me acuerdo en este momento el nombre. Heber muestra mucha disposici ó n para escucharnos, los otros dos no hicieron ninguna manifestaci ó n. Recorrimos los despachos, estuvimos en el de Jorge Larra ñ aga que era diputado, no estaba, pero supimos que all í la prensa la le í an por internet. El que mejor nos recibi ó fue (Jos é ) Mujica, hizo pasar a la delegaci ó n, nos sirvi ó caf é , nos escuch ó , nos dijo que eso hab í a que cambiarlo, que era un exabrupto, que hab í a que poner manos a la obra ” .





DESAPROBACI Ó N TOTAL

Record ó Villalba que en ese recorrido, estando en las barras “ alguien le dijo del tema a (Gustavo) Am é n, que era el diputado del Partido Colorado por Lavalleja, y en un momento que est á bamos en las barras nos se ñ al ó como que é ramos los que est á bamos incitando a sacarle eso a los diputados, ah í hubo una desaprobaci ó n total, nadie nos pregunt ó nada, ni siquiera los fines que nos motivaban a hacer lo que hicimos, o sea tuvimos una desaprobaci ó n total, como que les pon í amos las manos en sus bolsillos. Nunca m á s se toc ó el tema, hubo alguno como yo que lo se ñ al ó a lo largo del tiempo pero no pas ó nada, y hoy est á n cobrando 32 mil pesos dicen unos, otros dicen 35 mil pesos, eso suma mucho dinero. Un dinero que dado a los jubilados que cobraban menos, eran unos mil y quinientos pesos m á s. Y todo qued ó ah í . Cuando retom é contacto con la pol í tica le ped í a quien encabezaba el movimiento que una de las cosas que yo quer í a era que eso se llevara acabo, que los legisladores no recibieran m á s esa partida de prensa ”





“ OJAL Á LLEGUE ESE DINERO A LA GENTE ”

Villalba se ñ al ó el jueves cuando se lo entrevist ó que “ hoy nos hacemos eco de la noticia: se aprob ó eliminar la partida de prensa a los legisladores. Ojal á llegue ese dinero a gente que lo necesita, m á s en una situaci ó n como la que estamos viviendo hoy. Es una muy buena noticia para la sociedad, pero la casta pol í tica recibe -todos- dividendos muy altos, muy provechosos, y votados por ellos mismos, es por eso que nadie levantaba la mano cuando hay que hacer quitas. Por eso nos sorprendi ó (Guido) Manini R í os pidiendo un tope de sueldo de 100 mil pesos por la crisis, porque si estamos sumergidos en una crisis del pa í s por una pandemia mundial todos estamos inmersos en ella, tenemos todos que colaborar y el recorte de gastos es fundamental ” .





