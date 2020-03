Mary Varela: “el fútbol es mi pasión”

Mary Varela habló sobre que sensación siente como mujer, de estar vinculada al fútbol y cumplir un rol tan importante como es estar en la mesa de control. “No se si llamarlo una sensación especial, me gusta lo que hago, y más si puedo aportar un granito de arena en estos eventos de verano. Aunque no lo creas, en todos los cargos que he ocupado ha sido una experiencia muy enriquecedora. Lo que he ido aprendiendo y romper barrera que fútbol también es cosa de mujeres. Veo con pena que la mujer se involucra muy poco. El hombre y el fútbol necesita de mujeres que quieran y les guste trabajar en el fútbol”. Mary Varela se refirió también al nivel futbolístico del Torneo “El nivel futbolístico me gustó mucho. Hubieron partidos muy interesantes con pasajes de buen fútbol. Con jugadores que estamos acostumbrados a verlos en el Minuano de repente jugando en otros puestos, rindiendo de buena forma. Otros muchachos que los hemos vistos en formativas y después no los vemos en el Minuano. Sabes que soy seguidora del fútbol juvenil. Me llamó la atención y me gustó sus primeros partidos de La Resaca dirigido por una muchacha joven. Es un equipo que es de Mariscala. La verdad admiré la muchacha no solo por su juventud, sino también por como guiaba y lideraba ese grupo. Porque es lo primero que debe hacer un técnico para después plasmar su idea futbolística”.